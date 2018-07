AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h59 – O trânsito começa a diminuir na capital paulista na noite desta quarta-feira, 26. Neste momento, a cidade de São Paulo tem 53 km de lentidão. A zona oeste, com 9 km, é a pior opção para os motoristas.

19h55 – A Avenida João Dias apresenta 2,3 km de morosidade da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves, no sentido bairro.

19h53 – O Corredor Norte-Sul tem 6 km de congestionamento no sentido aeroporto entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

19h13 – O Corredor Norte-Sul tem 7 km de lentidão no sentido aeroporto, entre os viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar.

19h11 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2 km de tráfego intenso no sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Rua Leopoldo Couto Magalhães.

19h02 – A Ligação Leste-Oeste apresenta quase 3 km de congestionamento entre a Rua Augusta e Avenida Alcantara Machado, no sentido Penha.

19h00 – A pista expressa da marginal Tietê tem mais de 5 km de engarrafamento no sentido Ayrton Senna da Ponte Julio de Mesquita Neto até Rua Azurita.

18h56 – A Avenida Washington Luís registra 5 km de lentidão no sentido bairro do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h31 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de morosidade no sentido bairro entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Avenida Pedroso de Morais.

18h29 – A Radial Leste registra tráfego intenso no sentido bairro da Rua Wandenkolk até o final da Avenida Pires do Rio.

18h08 – O Corredor Norte-Sul apresenta 8 km de morosidade no sentido aeroporto entre a Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h07 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra quase 9 km de lentidão no sentido Interlagos da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Transamérica.

17h28 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego complicado no sentido Interlagos, da Avenida Cidade Jardim até a Ponte Transamérica.

17h27 – A pista expressa da Marginal Tietê está congestionada no sentido Ayrton Senna, de 1 km após a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h25 – Um caminhão quebrado interdita a faixa da direita, no km 17 da rodovia Ayrton Senna, sentido capital e gera tráfego lento do km 19 ao 17. Em direção ao interior há pontos de parada do km 11 ao 17 por excesso de veículos

17h06 – A Radial Leste registra morosidade no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

17h05 – A Avenida Rebouças tem lentidão no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

16h10 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de tráfego lento no sentido Santana, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

15h50 – A pista expressa da Marginal Tietê registra congestionamento no sentido Castelo Branco, da Ponte Atílio Fontana até o acesso à rodovia.

15h27 – A Avenida Paulista tem trânsito complicado no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Otávio Mendes.

15h26 – A Avenida Nove de Julho tem lentidão no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

12h48 – Motorista encontra o tráfego congestionado do km 12 ao km 11, chegada a São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes, devido a uma manifestação fora do trecho de concessão. Região do Riacho Grande continua com tráfego lento na Anchieta do Km 29 ao Km 28, sentido Capital. Motivo são as obras que acontecem no local e a interdição da faixa da direita. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

12h33 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, congestionada entre Rua Otavio Mendes e Praça Oswaldo Cruz.

12h21 – Manifestação interdita faixa da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, no km 11, provocando lentidão na região.

11h57 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

11h19 – Permanece a lentidão do km 29 ao km 28 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, região do Riacho Grande, devido as obras no local e a interdição da faixa da direita. Para quem sobre a serra rumo a capital paulista a melhor opção é a rodovia dos Imigrantes que tem boas condições de tráfego.

10h35 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

10h34 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do Km 29 ao km 28, região do Riacho Grande, devido as obras no local e a interdição da faixa da direita. Melhor opção para o motorista que sobe a serra é a rodovia dos Imigrantes que tem boa fluidez.

9h46 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem tráfego carregado entre a Rua Augusta e Avenida Alcântara Machado. São Paulo com 52 kms de filas. Zona sul com 25 kms de lentidão.

8h59 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 66 kms de lentidão. Zona sul com 31 kms de filas.

8h46 – O tráfego é intenso entre o km 360 e o km 370 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo do destombamento de um caminhão, no km 360. O veículo já foi removido e a pista está liberada.

8h44 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem tráfego lento entre a Rua Euclides Figueiredo e Praça da Bandeira. São Paulo com 59 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms.

8h31 – Os dois sentidos da Avenida do Estado apresentam lentidão de 1 km cada, por conta das manifestações dos camelôs. No sentido Santana, congestionamento entre as Ruas Mercúrio e Vinte e Cinco de Março. Do outro lado, entre as Ruas Mercúrio e João Teodoro. São Paulo com 53 kms de tráfego lento. Zona sul com 23 kms de filas.

8h24 – Motorista encontra o tráfego lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do Km 13 ao Km 10, devido excesso de veículos. São Paulo com 48 kms de filas. Zona sul com 22 kms de congestionamento.

8h12 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego lento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 44 kms de lentidão. Zona sul com 20 km.

8h01 – A Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 48 kms de lentidão. Zona sul com 20 kms de filas.

7h47 – A Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre as Ruas João Teodoro e Trinta e Um de Março. São Paulo com com 45 kms de filas. Zona sul com 15 kms de lentidão.

7h46 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 45 kms de filas. Zona sul com 15 kms de lentidão.

7h32 – O tráfego segue com 3 kms de retenção, entre o km 363 e o km 360 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo do destombamento de um caminhão, no km 360. Na pista sentido Curitiba, há um quilômetro de retenção, do km 360 ao km 361, ainda na região de Miracatu, reflexo do mesmo destombamento. O veículo já foi removido e as pistas liberadas.

7h14 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego lento entre a Rua João Teodoro e Vinte e Cinco de Março. São Paulo tem 46 kms de lentidão. Zona sul com 14 kms de filas.

7h13 – As pistas expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego engarrafado em 7 kms entre a Rodovia dos Bandeirantes e Rua Brazelisa Alves de Carvalho. São Paulo tem 38 kms de filas. Centro com 12 kms de lentidão.

7h10 – Motoristas devem evitar trafegar pela Avenida do Estado, na região das Ruas Oriente e São Caetano. Manifestantes bloqueeiam a via.

6h45 – São 6 km de trechos de lentidão na pista sentido centro da Avenida Radial Leste entre o Metrô Vila Matilde e a Rua Wandenkolk.

5h40 – Queda de árvore ainda bloqueia esquina da Rua Abílio Soares com a Rua Curitiba; acidente envolvendo micro-ônibus bloqueia pista sentido bairro da Avenida Nordestina, na altura do nº 4.100, na zona leste. Trânsito flui alternadamente pela pista contrária.

3h40 –Tráfego permanece bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo segundo as concessionárias. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.

1h30 – A chuva que atingiu a capital paulista na noite de terça-feira, 25, causava ainda vários reflexos nas ruas da cidade nesta madrugada. Pelo menos nove locais sem energia elétrica, entre eles a Praça Jorge de Lima, no Butantã, zona oeste, onde há o entroncamento entre as avenidas Professor Francisco Morato, Lineu de Paula Machado e Francisco Morato. Lentidão de 1,5 quilômetro de lentidão pela Avenida Rebouças. Falta de energia registrada também em outras importantes avenidas, como Dona Belmira Marin (zona sul), Estrada do M’ Boi Mirim (zona sul) e Cândido Portinari (zona oeste); além de várias ruas, como Clodomiro Amazonas (zona sul), Abílio Soares (zona oeste), Funchal (zona sul), Domingos de Morais (zona sul).

0h50 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo segundo as concessionárias. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.