AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h44 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,3 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h25 – A Avenida Faria Lima registra 1,5 km de lentidão, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Cidade Jardim.

20h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h39 – São Paulo registra 40 km de lentidão nesta noite.

19h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

19h07 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h47 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 14, sentido interior, por conta do excesso de veículos.

18h46 – A Ligação Leste-Oeste apresenta 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h40 – A Avenida Nove de Julho tem 2 km de retenção, sentido bairro, da Rua Avanhandava até a Alameda Franca.

18h30 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 5,6 km de tráfego lento no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. No sentido Castelo, há lentidão na pista local, da Rua Quintana até 2 km antes da Ponte Cidade Universitária.

18h28 – A Avenida dos Bandeirantes está totalmente congestionada no sentido imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h25 – A capital paulista registra 100 km de congestionamento. As zonas sul e oeste registram 31 km de lentidão cada.

18h20 – A Avenida República do Líbano tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Lima Barros até a Avenida Ibirapuera.

18h09 – A Avenida João Dias tem 1,1 km lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h05 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h49 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado no sentido aeroporto.

17h47 – A Marginal do Pinheiros registra 2,7 km de morosidade, na pista expressa, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

17h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

17h36 – A pista expressa da Radial Leste tem 4,7 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h30 – A cidade de São Paulo registra 60 km de vias congestionadas.

16h44 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego complicado no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Cebolinha. No sentido Santana, há lentidão da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

16h20 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de lentidão, sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até a Rua Professor Otávio Mendes.

16h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,6 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Ribeiro do Vale até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

15h17 – Um atropelamento na Avenida Celso Garcia, na altura da Rua Catumbi, interdita totalmente a via no sentido centro. Na Avenida Rebouças, um acidente envolvendo um carro e uma moto ocupa duas faixas da esquerda na altura do n° 471, sentido centro.

15h04 – A Avenida dos Bandeirantes tem cerca de 3 km de congestionamento no sentido Marginal, da Avenida Miruna ao Viaduto Santo Amaro.

15h02 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima registra tráfego intenso no sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Cidade Jardim.

13h56 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do Km 30 ao Km 28, altura do Riacho Grande. O motivo são as obras de alargamento da ponte no Km 29, que interditam a faixa da direita.

13h20 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira.

12h10 – A Avenida Washington Luís tem lentidão nos dois sentidos. Na direção ao Bairro, congestionamento entre a Rua Doria e Viaduto João Julião da Costa Aguiar e do outro lado entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática. A lentidão é reflexo da queda de uma árvore de grande porte, que interdita totalmente a rua Palmares.

11h35 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, pela marginal do Km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

10h43 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

10h16 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego lento entre as ruas Vieira de Morais e Ana Catharina Randi.

9h48 – Tráfego flui normalmente no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

9h24 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo registra 53 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms.

8h52 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 58 kms de filas. Zona sul com 29 kms.

8h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo acumula 53 kms de filas. Zona sul tem 28 kms de morosidade.

8h23 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes do Morumbi e Transamérica. São Paulo com 54 kms de filas. Zona sul com 30 kms de lentidão.

8h21 – Tráfego é lento do km 21 ao 19 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, em direção à Capital. No sentido Interior, o trânsito é lento do km 11 ao 14 (região de São Paulo), ambos os trechos por excesso de veículos.

7h46 – A Avenida Edgar Facó, sentido Centro, com lentidão entre a Ponte do Piqueri e Rua Canner. São Paulo com 37 kms de filas. Zona sul acumula 18 kms de lentidão.

7h32 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo tem 32 kms de congestionamento, metade deles na zona sul.

7h16 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo registra 29 kms de tráfego lento. Zona sul com 14 kms de morosidade.

7h07 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves. São Paulo acumula 25 kms de lentidão, 11 deles na zona sul.

6h54 – A Radial Leste tem 1,7 km de engarrafamento, no sentido centro, da Avenida Melchert até a Rua Pinhalzinho.

6h01 – Colisão traseira entre carreta e caminhão transportando cimento causa bloqueio da faixa da esquerda da pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes no km 30, limite entre a capital e Caieiras. Motorista encontra lentidão por aproximação. A pista já foi limpa, mas um dos veículos permanece tombado. A pista sentido capital da Rodovia dos Bandeirantes está com duas faixas bloqueadas no km 150, em Limeira, interior, em razão de tombamento de caminhão. Trânsito ainda bom na região.

5h52 – Lentidão na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra no sentido SP a partir do km 221, em Guarulhos.

01h33 – Tráfego bom nas principais rodovias estaduais e federais dentro do estado de São Paulo neste momento. Pista sul da Imigrantes bloqueada até as 5 horas para manutenção nos túneis. Por isso, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 x 5.