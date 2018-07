AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 – A cidade de São Paulo registra apenas 2 km de lentidão nesta noite.

19h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

19h30 – O tráfego foi normalizado após os dois acidentes na Via Anchieta. Há apenas tráfego represado na altura do pedágio por causa da Operação Comboio.

19h28 – A operação comboio foi iniciada às 17h50 nas rodovias Anchieta e Imigrantes, devido queda de visibilidade provocada pela neblina. Na altura do trecho de interligação entre as duas rodovias, a visibilidade é de cerca de 75 metros, de acordo com a concessionária Ecovias, empresa responsável pelo trecho.

O tráfego é represado nas praças de pedágio do km 31, na Anchieta, e km 32, na Imigrantes, em São Bernardo do Campo. A cada meia hora, grupos de 500 veículos iniciam o trajeto no sentido litoral com a escolta de viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto de melhor visibilidade. Na Cônego Domênico Rangoni, há lentidão do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, provocada pelo excesso de veículos no acesso ao trevo de Cubatão.

19h26 – A Rua Melo Peixoto registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Tuiuti até Rua Cesário Galeno.

19h20 – A Avenida Washington Luís tem 4,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Goiânia até a Praça Pedro Chaves.

18h42 – A Avenida Nove de Julho registra lentidão no sentido centro, da Avenida Cidade Jardim até a Rua José Maria Lisboa.

18h34 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h10 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h56 – A Radial Leste tem dois trechos de tráfego intenso no sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra, e da Rua Wandenkolk até a Rua Almirante Brasil.

17h54 – O Corredor Norte-Sul tem congestionamento da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado, no sentido Santana.

17h38 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Praça da Bandeira até a Rua Azurita.

17h31 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso apresenta 1,9 km de tráfego moroso, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedroso de Morais.

17h15 – A Avenida Nove de Julho registra 1 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Rua São Gabriel.

17h10 – A Via Anchieta segue congestionada por 16 km, do km 38 ao km 54, sentido litoral, entre os municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão, no trecho de serra. Segundo a concessionária, além do tráfego intenso de caminhões, interdições de faixa causadas por uma carreta quebrada e uma colisão entre duas carretas contribuíram com a lentidão. A opção para veículos de passeio rumo ao litoral é a pista sul da rodovia dos Imigrantes, que flui bem.

17h08 – A Radial Leste tem 1,7 km de retenção, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h04 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h54 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido Penha, do Hospital Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

16h30 – A Avenida Paulista tem 1,7 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Avenida Rebouças até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

16h12 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 38 ao 54, reflexo da colisão entre duas carretas na altura do km 54, sentido litoral. A faixa da esquerda chegou a ser bloqueada, mas foi liberada. Mais cedo, uma faixa também foi interditada na altura do km 52, por causa de uma carreta quebrada.

13h54 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis.

13h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

12h45 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

12h23 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê apresentam lentidão no sentido Penha, entre a Rua Azurita e Ponte Julio de Mesquita Neto, por conta de uma ocorrência policial.

11h50 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Avenida Bandeirantes e Ana Catharina Randi.

10h52 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego lento entre a Radial Leste-oeste e Rua Heitor de Melo.

10h09 – As rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

10h01 – Faixas da esquerda e central (1 e 2), no km 30 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, que estavam bloqueadas por conta de um capotamento, já foram liberadas. O acidente deixou uma vítima com ferimentos, mas sem risco de morte, que foi removida para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. A rodovia tem tráfego intenso do km 24 ao 30 (região de Guarulhos), por reflexo do acidente.

Em direção a São Paulo, a Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 24 ao 20 (região de Guarulhos), por conta do excesso de veículos.

9h50 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul está com tráfego lento entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo registra 65 kms de lentidão, sendo 28 deles na zona sul.

9h29 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, registra fila entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo tem 91 kms de tráfego lento, sendo que 345 na zona sul.

9h19 – Na altura do km 30 (região de Guarulhos) da rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, o capotamento de um veículo de passeio interdita as faixas da esquerda e central (1 e 2). O acidente que ocorreu por volta das 8h50, deixou uma vítima com ferimentos, mas sem risco de morte, que está sendo atendida no local, e gera tráfego lento do km 27 ao 30, neste sentido da rodovia.

Na rodovia Ayrton Senna o tráfego segue intenso, com pontos de parada, em direção a São Paulo, do km 31 ao 11 (região entre Itaquaquecetuba e São Paulo), por conta do excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, o motorista encontra trânsito lento, do km 17 ao 19 (região entre São Paulo e Guarulhos), em direção ao Interior.

A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, apresenta tráfego lento, no sentido aeroporto, também por excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, o fluxo segue bom. Chove em alguns trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

9h07 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto. São Paulo registra 103 kms de lentidão, sendo 38 kms na zona sul.

8h41 – O tráfego segue com 6 kms de retenção, do km 379 ao km 373, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Taboão da Serra e Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local.

8h40 – O sentido Lapa da Marginal Tietê registra mais de 8 kms de filas na pista expressa por conta de um acidente na Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Cidade Universitária. O congestionamento vai da Ponte Cidade Universitária, na zona sul, até a Ponte Julio de Mesquita Neto, na zona norte, acumulando 14 kms de tráfego carregado. São Paulo tem 91 kms de tráfego lento, sendo 32 deles na zona sul.

8h28 – O excesso de veículos causa alguns pontos de tráfego lento nas Rodovias Anchieta e Imigrantes. Na via Anchieta, no sentido Capital há lentidão entre o km 13 e km 10 e do km 22 ao km 18. Já na Rodovia dos Imigrantes, também em direção à Capital, o motorista reduz a velocidade entre o km 19 e o km 16. No sentido litoral, o movimento é lento na chegada a Santos, do km 64 ao km 65 e entre o km 59 e km 60. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam boas condições de tráfego.

8h19 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo tem 83 kms de lentidão, sendo 29 kms concentrados na zona oeste.

7h35 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registra lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó. São Paulo registra 50 kms de filas. A zona sul é a região com mais trechos de morosidade, com 18 kms.

7h31 – A Rodovia Bandeirantes registra congestionamento na chegada a São Paulo, entre os kms 17 e 13 e Anhanguera entre os kms 14 e 11 e 20 e 26.

7h17 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h09 – O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias. A Concessionária orienta aos usuários para redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade, devido às pistas molhadas.

7h07 – A Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém e entre Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde.

6h48 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 2,1 mil metros de congestionamento entre a Rua Ribeiro de Lima e a Avenida do Estado.

6h46 – Avenida Edgar Facó, sentido centro, com 2 mil metros de lentidão entre a Rua Rio Verde e a Ponte do Piqueri

6h43 – Motorista encontra vários trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21, em Cotia, e 10, na chegada a São Paulo.

6h40 – São quase 6 mil metros de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h30 -Lentidão nas pistas marginal e central da Rodovia Anchieta na chegada à capital paulista entre os quilômetros 13 e 10.

5h56 – Tráfego bom nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Castello Branco, Régis Bittencourt e Fernão Dias.

5h53 – Congestionamento de 2 mil metros na pista lateral da Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo a partir do quilômetro 221, em Guarulhos, na Grande SP, em razão do excesso de veículos.

5h50 – Segundo a CET, tráfego ainda é bom nas principais ruas e avenidas da capital paulista; nenhum bloqueio significativo é registrado na cidade.

0h25 – Acidente bloqueia a faixa da direita da pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna após a Ponte da Vila Guilherme; segundo a CET, não há lentidão no local.

0h20 – Lentidão de quase 1 km na pista sentido centro da Avenida Eusébio Matoso, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rua Joaquim Celidônio. Motivo: obras com afunilamento de pista.

0h15 – Tráfego bom em todas as principais estradadas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo neste início de madrugada de quinta-feira, 13. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, sem previsão de mudança.