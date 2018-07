AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h24 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Alameda Lorena.

20h24 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,3 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita.

19h18 – A Avenida Francisco Morato registra 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Caminho do Engenho até a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

19h08 – A Avenida João Dias tem 1,2 km de trânsito congestionado, sentido bairro, da Rua Padre Ibrahim até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h02 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Rua Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

18h56 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,4 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Rua Azurita.

18h51 – A capital paulista tem 95 km de congestionamento, sendo a zona sul com 31 km a região com maior índice de morosidade.

18h45 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h28 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,5 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Avenida Chedid Jafet até a Rua Bandeira Paulista.

18h18 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de morosidade, sentido Santana, do complexo viário João Jorge Saad até o Viaduto Santa Generosa.

18h11 – O Elevado Costa e Silva tem 2,6 km de congestionamento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h01 – A Avenida Washington Luís tem 2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Pirandello até a Praça Pedro Chaves.

17h56 – A pista expressa da Marginal dos Pinheiros apresenta 2 km de fluxo intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

17h50 – A cidade de São Paulo tem 85 km de vias congestionadas.

17h33 – A Rua da Consolação tem 2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

17h25 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,4 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita.

17h15 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de engarrafamento, sentido Penha, da praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h10 – A Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de retenção, sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes.

16h47 – A Avenida Paulista registra 2,3 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o acesso para a Avenida Dr. Arnaldo.

16h43 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,4 km de trânsito lento, sentido bairro, da Avenida Enéas Carvalho de Aguiar até a Avenida Pedroso de Morais.

16h31 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

16h20 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,6 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

15h44 – O Corredor Norte/Sul tem 1,7 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até e o complexo viário João Jorge Saad.

14h30 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida Estados Unidos e Rua Urimonduba.

14h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Morumbi.

13h40 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, congestionada entre Viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf.

13h – Rua Teodoro Sampaio tem congestionamento entre a Avenida Pedroso de Morais e Dr. Arnaldo.

12h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 8 kms de lentidão, entre as Pontes das Bandeiras e do Piqueri. As pistas local e central também apresentam congestionamento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

12h17 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo, tem 11 kms de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde.

11h21- A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes Nova Fepasa e Piqueri.

11h11 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre as Avenidas Luiz Ignacio Anhaia Mello e Celso Garcia.

10h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Piqueri.

10h20 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

10h10 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registram lentidão de 6 kms cada, entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

9h28 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego lento entre as Ruas Trinta e Um de Março e Rua Ana Néri. São Paulo com 68 kms de filas. Zona sul com 27 kms.

9h27 – A faixa 1 da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 89,5, na região de Guarulhos, devido a um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta. O tráfego segue com retenção de 2 kms, do km 87,5 ao km 89,5, pelas faixas 2,3 e acostamento.

9h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 76 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de congestionamento.

8h58 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego carregado entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Jabaquara. São Paulo com 70 kms de filas. Zona sul com 25 kms.

8h49 – A Avenida do Estado, sentido Santana, apresenta lentidão entre as Ruas Mercúrio e Vinte e Cinco de Março. São Paulo com 69 kms de filas. Zona sul com 25 kms de lentidão.

8h40 – O corredor norte-sul congestionado no sentido Aeroporto, entre a Rua Antonio de Carvalho Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 65 kms de filas. Zona sul com 23 kms.

8h20 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem tráfego lento do Km 13 ao Km 10, devido ao excesso de veículos. A pista norte da via Anchieta, sentido Capital está interditada entre o Km 40 e o Km 55, trecho de serra, para obras de manutenção e reparos diversos. A interdição acontece das 6h às 17h. Demais rodovias seguem com fluxo bom.

8h18 – Os motoristas devem evitar trafegar pela região da Avenida do Estado, no Brás, devido a passeata dos camelôs. O grupo está agora na Rua do Gasômetro, seguindo para a Avenida do Estado.

8h12 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 57 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

8h04 – Radial Leste, sentido Centro, com tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 49 kms de filas. Zona sul com 18 km de congestionamento.

7h51 – A pista expressa da Marginal do Tietê, Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Velha Fepasa. São Paulo com 44 kms de filas. Zona sul com 15 kms de lentidão.

6h45 – CET registra 7 km de lentidão nas vias monitoras pela companhia na capital paulista; trânsito ruim em pontos da Radial Leste, e das avenidas Vinte e Três de Maio, Estado, Luís Ignácio de Anhaia Mello, Aricanduva e Ligação Leste-Oeste.

1h10 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, operação carreta, até as 5 horas, com a pista sul da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.

0h50 – Lentidão de 2 mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre os quilômetros 335 e 337, em Juquitiba (Grande São Paulo), trecho de acesso à Serra do Cafezal.