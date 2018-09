AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira, 29

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

21:21 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de lentidão, da Avenida Vinte e Três de Mai até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20:25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros apresenta 3,2 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

20:00 – São Paulo registra 36 km de lentidão.

19h38 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Jaceguai ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h36 – A cidade de São Paulo tem 71 km de vias congestionadas no momento.

19h19 – A Avenida Washington Luís tem 4,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Félix de Sousa até a Praça Pedro Chaves.

19h12 – A pista local da Marginal Tietê tem tráfego lento da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros. Na pista expressa, o congestionamento é um pouco menor, e se estende até a Ponte Vila Guilherme.

19h02 – O Corredor Norte-Sul tem 4 km de congestionamento no sentido Santana, da Rua Tutóia até a Praça da Bandeira. No sentido aeroporto, o congestionamento se estende do Cebolinha até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h36 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h24 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h17 – A Avenida Washington Luís tem lentidão no sentido bairro, da Rua Rafael Iório até a Praça Min. Pedro Chaves.

18h07 – A cidade de São Paulo registra 99 km de vias congestionadas. A zona sul é a pior região com 39 km (40%).

17h59 – A Marginal Pinheiros tem trânsito complicado na pista local, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã. No sentido Interlagos, a lentidão é na expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Nova do Morumbi.

17h52 – A Radial Leste tem quase 4 km de engarrafamento, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

17h39 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê registram 7,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Vila Guilherme.

17h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

17h03 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de congestionamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa. No sentido contrário, há congestionamento da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

17h01 – A Avenida Rebouças tem tráfego intenso no sentido centro, da Rua Maria Carolina até a Alameda Santos.

15h59 – A Via Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre o km 38 e o km 42, por excesso de veículos comerciais.

16h47 – A Marginal Pinheiros está congestionada nas pistas expressa e local, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

16h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de tráfego complicado no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

16h43 – A Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide, onde cerca de 60 bancários realizam uma manifestação. No sentido Paraíso, há lentidão do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

16h10 – A Avenida Aricanduva tem 3,4 km de congestionamento, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho e o Viaduto Aricanduva.

14h32 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem lentidão da Avenida Juscelino Kubitschek até a Cidade Jardim, sentido Pinheiros.

14h30 – Uma carreta bateu contra uma barreira de concreto na Rodovia Fernão Dias no início da tarde. Três faixas estão interditadas no km 84, altura de Guarulhos, sentido São Paulo. A concessionária informou que o veículo já estava sendo removido por volta das 14h30.

11h45 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre a Alameda dos Maracatins e Viaduto Jabaquara.

11h23 – Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do Km 40 ao Km 42, trecho de serra, devido a um acidente entre duas carretas. A colisão não deixou vítimas. A faixa da esquerda está interditada. O tráfego lento permanece na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

10h39 – A Rodovia Fernão Dias já foi liberada, após um acidente na região de Mairiporã, no sentido São Paulo, que interditou o trecho no km 63. O congestionamento ainda é de 13 kms, entre os kms 49 e 62.

10h24 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Tamoios.

9h32 – Há 14 kms de congestionamento, do km 48 ao km 62, da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, reflexo de um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta, no km 62 na madrugada. A faixa 2 e o acostamento continuam bloqueados e o fluxo de veículos segue pela faixa 1.

9h21 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra lentidão de 7 kms entre Praça da Bandeira e Viaduto Santa Generosa.

8h52 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra lentidão no sentido Lapa entre as Rodovias Castelo Branco e Bandeirantes.

8h41 – O tráfego segue com 6 kms de retenção entre o km 287 e o km 281 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo de uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio. Os veículos já foram removidos e a pista liberada.

8h33 – O Corredor Norte-Sul registra tráfego lento entre as praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, sentido Aeroporto.

8h18 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, sentido Interlagos.

8h13 – A chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem tráfego lento do Km 15 ao Km 10, devido ao excesso de veículos.

8h12 – A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, está com a pista expressa congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Nova Fepasa.

8h01 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão entre a Praça Pérola Byington e Avenida Alcântara Machado.

7h41 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, está congestionada entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Joaquim Nabuco.

7h40 – A cidade registra 28 kms de ruas e avenidas congestionadas.

7h34 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima.

7h31 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

7h12 – A faixa 2 e o acostamento do km 62 da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, estão bloqueados devido a um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta. O tráfego segue com 3 kms de retenção, do km 59 ao km 62, pela faixa 1.

6h55 – Acúmulo de 3 km de trechos de lentidão no sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Penha e a chegada á Ligação Leste-Oeste

6h43 – Parmece o congestionamento de 3 km na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, entre os km 60 e 63, em Mairiporã, em razão do bloqueio de uma das duas faixas de rolamento. Às 2 horas, ocorreu um acidente envolvendo um caminhão carregado com beterrabas. O veículo invadiu uma área bloqueada e sinalizada, atingindo cinco funcionários de uma empresa terceirizada que faziam manutenção na via.

5h07 – Tráfego normalizado na Rodovia Raposo Tavares em Bernardino de Campos

5h00 – Pista sentido capital da Rodovia Fernão Dias parcialmente bloqueada desde as 2 horas no km 63, em Mairiporã, na Grande SP, em razão de um acidente envolvendo um caminhão carregado com beterradas. O veículo invadiu uma área bloqueada e sinalizada, atingindo cinco funcionários de uma empresa terceirizada que faziam manutenção na via. Às 5h havia 3 km de congestionamento.

4h57 – Tráfego normalizado na Rodovia dos Bandeirantes na região de Itu

2h05 – Faixa da direita e acostamento bloqueados no km 69 da pista sentido capital da Rodovia dos Bandeirantes em Itu, interior paulista, em razão de acidente envolvendo duas carretas, uma com areia e outra com aço. A primeira se incendiou. A pista ficou totalmente bloqueada entre 0h15 e 1h55 desta quinta-feira, 29. A fila de congestionamento era de 3 km. Um desvio foi montado no km 88, onde o motorista pode acessar a rodovia Santos Dumont e sair no km 92 da rodovia Anhanguera.

1h30 – Rodovia Raposo Tavares bloqueada desde as 22h15 de quarta-feira, 28, no km 338, em Bernardino de Campos, no centro-oeste paulista, em razão do tombamento de uma carreta biarticulada que transportava cana-de-açúcar. Houve queda de carga na pista que, naquele trecho, não é duplicada. Até a 1h30 desta madrugada de quinta-feira, 29, não havia terminado o trabalho de limpeza da pista. Não há desvio na região. O congestionamento era de 3 quilômetros em cada sentido.