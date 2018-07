AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h55 – A cidade tem 12 km de tráfego intenso nesta noite, segundo dados da CET.

20h41 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,4 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Rua Azurita.

20h32 – A Avenida Paulista tem 1 km de morosidade, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Alameda Pamplona.

20h21 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h15 – A Avenida Faria Lima tem 1 km de morosidade, sentido Itaim, da Avenida Cidade Jardim até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h40 – A cidade registra agora cerca de 83 km de lentidão, com tendência de queda.

19h33 -A pista expressa da Marginal do Tietê registra 6,6 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até o arco da Sabesp.

19h22 – A pista marginal da Via Anchieta tem tráfego lento na altura do km 16, sentido litoral, devido excesso de veículos no acesso a Avenida Lions. A SP-248, rodovia que liga Santos a Guarujá, permanece com morosidade na chegada a Guarujá na altura do km 3.

19h17 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de congestionamento, sentido Marginal, da Alameda dos Maracatins até a Marginal do Pinheiros.

19h06 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o complexo viário João Jorge Saad.

18h56 – A Avenida Santo Amaro tem 1,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida João Castaldi até a Rua João Lourenço.

18h39 – A capital tem 120 km de engarrafamento nesta noite.

18h28 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h14 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 11,6 km de tráfego complicado no sentido Interlagos, de 2,7 km depois da Ponte do Jaguaré até a Ponte João Dias, onde um atropelamento deixou quatro feridos há cerca de duas horas.

17h58 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 2 km de lentidão no sentido Pinheiros, da Rua Bandeira Paulista até a Marginal Pinheiros.

17h54 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,2 km de engarrafamento, sentido rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

17h48 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, nas proximidades da Ponte João Dias, devido a um atropelamento por moto. O acidente deixou quatro vítimas e bloqueia a faixa da direita da via.

17h46 – A Avenida Paulista tem 1,1 km de tráfego moroso, sentido Consolação, da Rua Carlos Sampaio até a Rua Professor Otávio Mendes.

17h41 – A cidade de São Paulo registra 79 km de vias congestionadas. A zona sul concentra 34 km de morosidade, seguida pelo centro com 21 km.

17h38 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello apresenta 1,5 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Dr. Roberto Feijó.

17h36 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h18 – A Via Anchieta tem lentidão do km 18 ao km 20, sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos. Ainda no sentido litoral da Anchieta, há lentidão na altura do km 16, pela pista marginal, no acesso a Avenida Lions. Na SP-248, rodovia que liga Santos a Guarujá, o tráfego está lento na chegada ao Guarujá do km 2 ao km 3 devido a obras do trevo da Vila Aurea que interditam a faixa da direita.

17h14 – A Avenida Ibirapuera registra 1,6 km de retenção, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida Pavão.

17h – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

16h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte João Dias.

16h39 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

16h29 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

16h06 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana, da Rua Ribeiro de Lima até o Viaduto Euclides Figueiredo.

16h04 – O Complexo Viário Maria Maluf tem tráfego intenso no sentido Anchieta, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Nossa Senhora da Saúde.

14h02 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto Santa Generosa.

13h36 – Colisão envolvendo uma van interdita faixa da esquerda no km 49 da Rodovia Anchieta sentido litoral, altura de Cubatão, trecho de serra. Há informação de uma vítima com ferimentos leves sendo atendida no local. Há lentidão de cerca de 200 metros, na passagem pelo local. Na SP-248, rodovia que liga Santos a Guarujá, permanece tráfego lento na chegada a Guarujá do km 1 ao km 3. Motivo são as obras do trevo da Vila Aurea que acontecem no Km 3 e interditam a faixa da direita.

12h27 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, ainda acumula 12 kms de tráfego carregado entre a Ponte Castelo Branco e Rua da Coroa por conta do congestionamento na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros.

12h25 – Chegada a Santos pela Rodovia Anchieta tem lentidão do Km 64 ao km 65, causada por um caminhão quebrado sobre a faixa da direita. SP-248, rodovia que liga Santos a Guarujá, permanece com tráfego na chegada a Guarujá do km 1 ao km 3. Motivo são as obras do trevo da Vila Aurea que acontecem no Km 3 e interditam a faixa da direita.

12h20 – Congestionamento na cidade chega a 93 kms, muito acima da média para o período.

11h43 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão nas três pistas. O congestionamento maior está na pista expressa, com 14 kms, entre as Pontes Castelo Branco e Cruzeiro do Sul. As pistas central e local está com 9 kms, entre Pontes Nova Fepasa e Casa Verde.

10h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, acumula 10 kms de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

9h39 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra tráfego lento entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 72 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

9h11 – Motorista encontra o tráfego lento do Km 248 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá até o Km 3 da SP 248, rodovia que liga Santos a Guarujá. Motivo são as obras do trevo da Vila Aurea que acontecem no Km 3 e interditam a faixa da direita. Permanece a lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

8h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 73 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de filas.

8h42 – O tráfego é intenso no km 281 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local.

7h47 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 37 kms de filas. Zona sul com 17 kms de lentidão.

7h39 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem tráfego carregado entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 34 kms de lentidão. Zona sul com 14 kms de filas.

7h23 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Pinhalzinho e Avenida Vila Matilde. São Paulo com 22 kms de filas. Zona sul com 9 kms de lentidão.

7h13 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 21 kms de lentidão. Zona sul com 9 kms de filas.

6h53 – Congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, região de Guarulhos, na Grande São Paulo.

6h46 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com vários trechos de lentidão entre o quilômetro 22, em Cotia próximo ao Rodoanel, e o quilômetro 11, na chegada a São Paulo.

6h45 – Pistas central e marginal da Rodovia Anchieta no sentido capital congestionadas entre os quilômetros 13 e 10.

6h35 – Radial Leste, sentido centro, com 3,5 km de congestionamento a partir da Rua Bernardino Brito F. de Carvalho

0h38 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes ficará bloqueada até as 5 horas desta quarta-feira, 9, para manutenção dos túneis. Com isso, o esquema no Sistema Anchieta-Imigrantes é o 2 x 5, com apenas a pista sul da Anchieta direcionada para a Baixada Santista.

0h33 – Tráfego intenso em todo o trecho da Serra do Cafezal pela pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt.

0h25 – Uma faixa de rolamento bloqueada na pista marginal sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 219, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão de obras de alargamento da via. Bloqueio deve ocorrer até as 5 horas.