AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas rodovias nesta quinta-feira

19h43 – O Corredor Norte-sul apresenta 6,4 km de engarrafamento no sentido santana da Bandeira até a Onze de Junho.

19h41 – A pista expressa da Marginal Tietê tem mais de 12 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna da Ponte do Piqueri até a Ponte do Tatuapé.

19h12 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem mais de 3 km de lentidão entre a Avenida Roberto Marinho e a Rua Tucumã.

19h10 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de lentidão no sentido bairro da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h06 – A Avenida Radial Leste tem 4 km de congestionamento no sentido bairro entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Álvaro Ramos.

19h03 – A pista expressa da Marginal Tietê registra lentidão de 1,5 km depois da Ponte do Piqueri até a Ponte do Tatuapé.

19h02 – A Avenida Nove de Julho tem 4,9 km de morosidade no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Praça da Bandeira.

19h – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana, do Viaduto Euclides Figueiredo até a Praça da Bandeira, e no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto Indianópolis.

18h15 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 8,8 km de trânsito complicado no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé, onde houve um acidente com vítima.

18h00 – A Rua da Consolação também tem trânsito carregado no sentido centro da Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h59 – A Avenida Ibirapuera registra 2 km de morosidade no sentido bairro da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h56 – A Avenida Paulista tem 2,4 km de lentidão no sentido Paraíso do acesso a Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

17h54 – A Avenida dos Bandeirantes tem trânsito intenso no sentido Imigrantes. Da Rua Funchal até a Avenida de Antônio de Macedo Soares são 3 km de congestionamento.

17h30 – A Marginal Tietê registra tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte do Tatuapé.

17h12 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado do km 51 ao km 48, no sentido capital, no trecho de túneis. Uma carreta quebrada ocupa a faixa da direita na altura do km 48.

17h07 – O Corredor Norte-Sul tem 6,5 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto 11 de Junho. No sentido Santana, a lentidão se estende do Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira.

17h05 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de morosidade, da Praça Roosevelt até a Radial Leste.

15h47 – A Avenida Nove de Julho tem lentidão no sentido centro, entre as ruas Urimonduba e Estados Unidos, e no sentido bairro, da Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

14h47 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,4 km de tráfego intenso, da Ponte Eusébio Matoso à Avenida Brasil.

14h55 – A Avenida Paulista está congestionada no sentido Consolação, da praça Oswaldo Cruz até a Rua Pamplona.

14h27 – Um acidente interdita totalmente os dois sentidos da Avenida Afonso de Sampaio e Souza, na altura da Avenida Aricanduva. Três pessoas ficaram feridas.

13h55 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, tem lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Rua Pedro Vicente.

13h38 – O trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem lentidão entre as Ruas Alvarenga e Domingos Barbieri.

13h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

12h58 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, está congestionada entre a Rua Roberto Feijó e Viaduto Grande São Paulo.

12h49 – A Radial Leste tem trânsito intenso no sentido Centro, entre a Rua Brasil e Metrô Belém.

12h18 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem congestionamento entre a Avenida Brasil e Ponte Eusébio Matoso.

11h58 – Motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes faz boa viagem.

11h23 – O Corredor Bernardino de Campos congestionado no sentido Centro entre as Ruas Abílio Soares e Loefgreen.

11h12 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré.

10h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, continua com trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

10h41 – Tráfego permanece lento na Rodovia Ayrton Senna do km 24 ao 16 (região entre Guarulhos e São Paulo), sentido Capital, devido a obras no km 16. No sentido contrário, o movimento é bom.

10h29 – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

10h27 – A Radial Leste, sentido Centro, tem trânsito carregado entre a Rua Brasil e Viaduto Pires do Rio.

10h00 – A Rodovia Ayrton Senna acumula 8 kms de lentidão, entre os kms 24 e 16, na região entre São Paulo e Guarulhos, por conta de obras na pista sentido capital paulista.

9h50 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 65 kms de lentidão. Zona sul com 31 kms de filas.

9h40 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 68 kms de filas. Zona sul com 28 kms de trânsito lento.

9h21 – O tráfego segue sem problemas em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h16 – O movimento de veículos segue lento em direção à Capital pela Rodovia Anchieta, entre o km 14 e km 10, devido excesso de veículos.

8h53 – Motorista encontra tráfego lento do km 27 ao 16 (região entre Guarulhos e São Paulo) da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, devido ao excesso de veículos e obras. No sentido contrário, o fluxo é bom.

8h49 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Dória. São Paulo com 68 kms de filas. Zona sul com 29 kms de trânsito lento.

8h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre Pontes Transamérica e Morumbi. São Paulo com 67 kms de filas. Zona sul com 29 kms de lentidão.

8h16 – O motorista que segue em direção à Capital pela Rodovia Anchieta encontra tráfego lento entre o km 15 e km 10 e entre o km 20 e km 18, devido excesso de veículos.

8h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo com 61 kms de trânsito lento. Zona sul com 21 kms de filas.

7h53 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre Rua Pedro de Toledo e Praça da Bandeira. São Paulo 55 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

7h36 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, está congestionada entre a Praça Pérola Byington e Avenida Alcântara Machado. São Paulo com 34 kms de filas. Zona sul com 17 kms de congestionamentos.

7h29 – O Corredor Norte-sul registra congestionamento entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar, sentido Santana. São Paulo com 30 kms de filas. Zona sul com 14 kms de lentidão.

7h23 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 27 kms de trânsito carregado. Zona sul com 11 kms de filas.

7h11- O sentido Centro da Radial Leste registra lentidão entre os Viaduto Bresser e Pires do Rio. São Paulo tem 21 kms de filas. Zona leste com 7 kms de congestionamento.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com quase 6,5 mil metros de trecho de lentidão, a partir do Viaduto Alberto Badra.

6h37 – Solapamento bloqueia duas das quatro faixas de rolamento da pista sentido centro da Avenida Luís Dumont Vilares, próximo à estação Parada Inglesa, do Metrô, na zona norte. Lentidão por aproximação.

6h36 – Raposo Tavares, sentido capital, com dois trechos de congestionamento: entre os quilômetros 21 e 18 e entre os quilômetros 13 e 10.

6h10 – Obras de recapeamento bloqueiam duas faixas de rolamento da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna no quilômetro 16, já em São Paulo, e causam congestionamento de 7 mil metros, até o quilômetro 23, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O bloqueio deve ir até as 8 horas.

0h37 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, com duas faixas de rolamento bloqueadas desde o início da madrugada desta quinta-feira no trecho localizado 300 metros após a Ponte Attílio Fontana, região da Vila Anastácio, na zona oeste de São Paulo, em razão de um choque entre um veículo de passeio, que pegou fogo, e poste, que corre o risco de queda. Fiação foi partida. Bombeiros e Eletropaulo acionados. Havia registro de lentidão por aproximação. Três pessoas ficaram feridas.

0h27 – Tráfego bom neste início de madrugada nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, segundo as concessionárias. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, Operação Carreta, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais, até as 5 horas.