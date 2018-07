AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira, 6:

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

21h46 – A capital registra 17 km de lentidão nesta noite.

21h23 – O Corredor Norte-Sul tem 1,6 km de trânsito carregado, sentido Santana, do Viaduto Pedroso até a Praça da Bandeira.

21h08 – A pista central da Marginal do Tietê tem 10,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte Casa Verde.

20h51 – A pista local da Marginal do Tietê registra 15,4 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Vila Guilherme.

20h49 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h30 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira, sentido Santana.

19h28 – O acidente na pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, próximo ao acesso à Rodovia Fernão Dias, causa lentidão na Tietê e na Pinheiros, até a Ponte Eusébio Matoso.

19h26 – A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pela Avenida Moreira Guimarães, sentido Santana, em decorrência de um acidente envolvendo veículo de passeio e moto, na altura do nº 167. Os motoristas que trafegam pela região podem utilizar como alternativa as Avenidas Jabaquara, Domingos de Morais e Rua Vergueiro.

19h23 – A capital paulista tem 150 km de morosidade nesta noite. A zona oeste tem 52 km de lentidão e a região sul tem 39 km.

19h20 – A Avenida do Estado tem 2,3 km de lentidão, sentido Santana, da Rua Trinta e Um de Marco até a Avenida Cruzeiro do Sul.

19h02 – Os motoristas devem evitar circular pela pista central da Marginal Tietê. Na altura da Ponte Jânio Quadros, há acidentes nos dois sentidos. No sentido Castelo, um caminhão entalado interdita completamente a via. No sentido Ayrton Senna, houve um acidente com vítima envolvendo caminhões e veículos de passeio.

19h – A Avenida Paulista apresenta 2,5 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Bela Cintra.

18h35 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de congestionamento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h25 – São Paulo apresenta 187 km de fluxo intenso. A zona oeste concentra 72 km desse total.

18h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h – A Rua da Consolação tem 2 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

17h47 – A Ligação Leste-Oeste está totalmente congestionada no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Radial Leste.

17h45 – A Avenida João Dias registra 3,4 km de retenção, sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h22 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

17h19 – A cidade de São Paulo tem 102 km de lentidão, segundo dados da CET.

16h44 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 14 km de engarrafamento, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita.

16h16 – A Avenida Ibirapuera tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Mondego até a Avenida Pavão.

15h49 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 6,5 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

11h53 – O tráfego segue pelo sistema Pare/Siga no km 364 da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre dois caminhões na pista sentido São Paulo. O fluxo de veículos é intenso do km 365 ao km 364.

11h49 – Acidente na Rodovia Anchieta, sentido litoral, altura do Km 50, trecho de serra, interdita faixa da direita. Colisão envolveu dois caminhões e não deixou vítimas. Não há ocorrência de pontos de lentidão.

Permanece o tráfego lento na Anchieta, sentido São Paulo do Km 32 ao Km 29, altura do Riacho Grande, devido a obras de alargamento da ponte.

10h22 – A Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

9h43 – A Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento na chegada a São Paulo, entre os kms 21 ao 13, assim como a Rodovia Anhanguera, entre os kms 15 e 11, devido a um acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, perto da Ponte da Freguesia do Ó, sentido Penha.

9h39 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem tráfego carregado entre a Rua Ramalho e Avenida Alcântara Machado.

9h29 – O sentido Penha da Marginal do Tietê ainda acumula congestionamento de 4 kms

nas pistas local e expressa entre as Pontes Freguesia do Ó e Nova Fepasa.

9h15 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Curitiba e Viaduto Pedroso.

9h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

8h45 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego nos dois sentidos.

8h44 – O tráfego segue com 4 kms de fila, do km 283 ao km 279, na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido a um acidente fora do trecho concedido.

Na pista sentido Curitiba, a faixa da esquerda do km 482, na região de Cajati, está bloqueada, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de produtos diversos na pista. O fluxo de veículos segue com 4 kms de retenção entre o km 478 e o km 482, pela faixa da direita.

8h39 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Avenida Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

8h18 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo do Km 20 ao Km 18 e do Km 13 ao Km 10, devido a excesso de veículos.

8h12 – Um acidente entre caminhão e carro ocorrido no começo da manhã, perto da Ponte Freguesia do Ó, sentido Penha, provoca lentidão nas pistas expressa e local da Marginal do Tietê, entre as Pontes da Freguesia e Atílio Fontana.

7h49 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão nas pistas local e central, entre a Ponte da Casa Verde e Rua da Coroa.

7h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

7h26 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

7h16 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê registram lentidão no sentido Penha, entre as Pontes Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

6h45 – Seis quilômetros de trechos congestionados na pista sentido centro da Radial Leste, entre o Metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

2h15 – Lentidão de mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt no acesso à Serra do Cafezal, em Miracatu, entre os quilômetros 336 e 337.