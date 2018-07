AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Ary Torres.

21h23 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 1,1 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedroso de Morais.

20h45 – São Paulo apresenta 11 km de morosidade nesta noite.

20h – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h45 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,4 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h30 – A capital paulista tem 80 km de lentidão, sendo a zona sul com 28 km a região com maior índice de morosidade.

19h25 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,2 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Rua Tucumã.

19h12 – A Avenida Faria Lima tem 1,2 km de retenção, sentido Itaim, da Rua Diogo Moreira até a Rua Tucumã.

19h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego complicado no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h51 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h47 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,1 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h41 – A Avenida Francisco Matarazzo apresenta 1,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Túnel Padre Péricles até a Avenida Auro Soares de Moura Andrade.

18h35 – A cidade de São Paulo tem 88 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

18h30 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

18h18 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

18h09 – A Avenida Washington Luís registra 3,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

17h52 – A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h48 – A Avenida dos Bandeirantes tem quase 3 km de congestionamento no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

17h26 – A Radial Leste tem 1,7 km de morosidade, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h22 – O Corredor Norte-Sul registra engarrafamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto 11 de Junho, e no sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa e a Praça da Bandeira.

17h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego carregado no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

16h35 -A pista expressa da Marginal Tietê tem quase 5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte das Bandeiras.

16h34 – O Corredor Eusébio Matoso/ Rebouças está com tráfego carregado em toda sua extensão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Paulista.

16h32 – A Rua Teodoro Sampaio está totalmente congestionada, da Rua Butantã até a Avenida Dr. Arnaldo.

15h08 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com paradas, do km 11 ao 17, sentido interior, por reflexo de acidente que bloqueou as faixas da esquerda no km 17 há cerca de uma hora.

12h36 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Pedroso e Praça da Bandeira.

11h12 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Alexandre Mackenzie e Eusébio Matoso.

10h27 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo tem 30 kms de lentidão. Zona sul com 14 kms de filas.

9h35 – Lentidão na Rodovia Anchieta do Km 13 ao km 10, chegada a São Paulo, e do Km 64 ao Km 65, chegada a Santos. Motivo é o excesso de veículos. Tráfego lento na Imigrantes, sentido litoral na altura do Km 20, acesso a Diadema, reflexo de uma carreta quebrada no perímetro urbano.

9h22 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Avenida Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi. São Paulo com 53 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de morosidade.

9h11 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com lentidão de 51 kms. Zona sul com 26 kms de filas.

9h03 – A Avenida Ibirapuera, sentido Centro, tem tráfego carregado entre as Avenidas Indianópolis e Bandeirantes. São Paulo com 47 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms.

8h46 – O tráfego é intenso entre o km 269 e o km 268 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Ainda neste sentido, a faixa da direita do km 33, na região de Campina Grande do Sul, está bloqueada, devido a uma colisão entre duas carretas e um veículo de passeio. O tráfego segue com dois quilômetros de retenção, do km 35 ao km 33, pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação da via. Também no sentido São Paulo, o fluxo de veículos é intenso entre o km 354 e o km 350, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos no local.

8h42 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 46 kms de tráfego lento. Zona sul com 20 kms de filas.

8h15 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Anchieta do Km 15 ao km 10, chegada a São Paulo e do Km 20 ao Km 24, sentido litoral. Motivo é o excesso de veículos.

8h09 – A Avenida Interlagos, sentido Centro, está congestionada entre as Avenidas Pedro Chaves e Sabará. São Paulo com 45 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms.

7h55- A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem tráfego carregado entre a Rua Augusta e Avenida Alcântara Machado. São Paulo com 40 kms de lentidão. Zona sul com 18 km de filas.

7h44- A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego carregado entre a Rua dos Tamoios e Avenida Pedro Chaves. São Paulo tem 39 kms de filas. Zona sul com 17 kms.

7h34 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada em 5 kms, entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 33 kms de congestionamento. Zona sul com 17 kms de morosidade.

7h24 – As faixas da esquerda e central do km 508 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, estão bloqueadas, devido ao capotamento de um caminhão. Houve derramamento de carga de papel na pista. O tráfego segue sem retenção pela faixa da direita e acostamento.

7h19 – O Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, tem tráfego lento entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Boqueirão. São Paulo tem 18 kms de lentidão. Zona sul com 9 kms de filas.

6h56 – Carreta perde a roda e bloqueia acesso à Avenida Engenheiro Caetano Álvares pela pista local da Marginal do Tietê; tráfego lento na via da Marginal por aproximação; viatura da CET está no local.

6h55 – Complexo Maria Maluf, sentido Avenida dos Bandeirantes, com 2 km de lentidão a partir da Rua do Boqueirão.

6h38 – Congestionamento de 1,5 km na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre as ruas Benjamin Mansur e Alvarenga, trecho da capital.

6h30 – Lentidão de 1 km na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt a partir do km 508, em Cajati, em razão do tombamento de um caminhão. Pista já liberada.

5h45 – Capital paulista sem pontos de lentidão ainda; duas faixas da Via Anchieta (trecho urbano) sentido litoral bloqueadas na altura do nº 530, no Moinho Velho, zona sul da cidade, em razão de uma colisão entre dois veículos.

5h42 – Tráfego por enquanto sem problemas nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.

2h55 – Pela Régis Bittencourt, tráfego moroso apenas no km 350, sentido Curitiba, na Serra do Cafezal, região de Miracatu.

2h53 – Tráfego normalizado na Via Dutra em São José dos Campos; demais trechos paulistas também com tráfego bom.

0h54 – Pista sul da Imigrantes bloqueada até as 5 horas para manutenção nos túneis. Por isso, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 x 5.

0h48 – Lentidão de 1 km na entrada da Serra do Cafezal pela pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 336 e 337, em Juquitiba; nos 30 mil metros de serra, entre os quilômetros 337 e 367, o motorista encontra também vários pontos de trânsito lento.

0h40 – Congestionamento de 3 km na pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra em razão do bloqueio da faixa 1 e do acostamento no km 131, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. No local, às 23h50 de quarta-feira, 19, ocorreu uma colisão traseira entre um caminhão e uma carreta. Não há vítimas nem queda de carga.