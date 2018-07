AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h10 – A Radial Leste registra 3,2 km de lentidão no sentido bairro entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara.

21h07 – O Corredor Norte-sul possui 5,3 km de lentidão no sentido Santana da Rua São Joaquim até o Viaduto Onze de Junho.

20h27 – A Radial Leste registra 3,2 km de morosidade no sentido bairro entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajar.

20h25 – O Corredor Norte-sul apresenta 5 km de lentidão no sentido Santana da Rua São Joaquim até o Viaduto Onze de Junho.

20h23 – Trânsito começa a diminuir na capital paulista na noite desta segunda-feira. Neste momento a cidade registra 39 km de lentidão, segundo a CET.

19h48 – A Avenida Vicente Rao apresenta 2,5 km de engarrafamento no sentido Diadema entre a Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

19h46 – A Avenida do Ibirapuera tem 2,6 km de lentidão no sentido centro da Avenida dos Bandeirantes até o Viaduto Borges Lagoa.

19h25 – A capital paulita registra neste momento, segundo a CET, 81 km de vias congestionadas em toda a cidade. A zona sul da cidade é a pior opção para o motorista com 28 km de morosidade.

19h23 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão no sentido centro do Túnel Desembargador Maria Carolina até a Avenida Paulista.

19h21 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra 4 km de engarrafamento no sentido Castelo Branco entre a Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

19h20 – O Corredor Norte-sul apresenta 7,8 km de lentidão no sentido Santana entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Jaceguai.

19h17 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta 6,4 km de congestionamento no sentido Imigrantes entre a Avenida Independência e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h40 – A Avenida João Dias continua com tráfego intenso no sentido bairro da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves. São mais de 2 km de morosidade.

18h37 – O Corredor Norte-sul no sentido santana tem mais de 7 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a São Joaquim.

18h16 – A pista expressa da Marginal Tietê registra 5,2 km de engarrafamento no sentido Ayrton Senna entre a Ponte do Limão e a Rua Azurita.

18h10 – A cidade de São Paulo apresenta trânsito abaixo da média na tarde desta segunda-feira. São, no total, 63 km de congestionamento em toda a capital paulista, segundo a CET.

17h58 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão no sentido Penha, entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

17h56 – A Avenida Dr. Arnaldo está totalmente congestionada no sentido Consolação.

17h49 – O Corredor Norte-sul no sentido santana registra 6 km de trânsito intenso entre o Viaduto República Árabe Síria e a São Joaquim.

17h45 – A rua da Consolação tem 2 km de engarrafamento no sentido centro da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h44 – A Ligação Leste-Oeste registra quase 3 km de morosidade no sentido Penha entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

17h41 – A Radial Leste tem quase 3 km de lentidão no sentido bairro da Rua Wandenkolk até a Rua Dr. Fomm.

17h33 – A cidade de São Paulo tem, ao todo, 44 km de vias congestionadas no início do horário de pico, índice bom para o horário.

17h31 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 5,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

17h30 – A Rua da Consolação registra quase 2 km de morosidade no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h39 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego intenso do Cebolinha até o Viaduto São Joaquim, no sentido Santana.

16h37 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Penha, da Rua Santo Antônio até a Radial Leste.

14h35 – A Radial Leste tem pouco mais de 2 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Piratininga até a Rua Dr. Fomm.

13h14 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Dr. Roberto Feijó.

12h06 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido Rodvia Castelo Branco, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte da Casa Verde.

11h53 – A Avenida Washington Luís tem 2,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h12 – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

10h58 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de trânsito complicado, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

10h19 – O Complexo Maria Maluf tem 1,8 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h03 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até a Ponte João Dias.

09h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

09h40 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de retenção, sentido centro, da Praça Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h30 – A Avenida do Estado registra 1,3 km de trânsito intenso, sentido Santana, da Rua Conselheiro João Alfredo até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

09h19 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,3 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, do Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros.

09h15 – O Corredor Norte-Sul tem 4,7 km de congestionamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Rua General Euclides Figueiredo.

09h10 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

08h44 – A Avenida Edgar Facó tem 1,9 km de lentidão, sentido centro, da Rua Rio Verde até a Ponte do Piqueri.

08h38 – A Rodovia dos Imigrantes tem pontos de lentidão do Km 16 ao km 12, no sentido São Paulo, e pela Via Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Já na região do Riacho Grande, sentido capital, a Anchieta tem tráfego lento do km 30 ao km 28, devido as obras no local e a interdição da faixa da direita. No momento, o motorista deve redobrar a atenção com chuva e neblina no topo de serra. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. A subida é feita pelas pistas norte das duas rodovias.

08h32 – Um acidente interdita duas faixas da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Freguesia do Ó, na pista local, sentido Ayrton Senna.

08h29 – A Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes.

08h21 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,1 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

08h17 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 29 ao 20, em Guarulhos, sentido capital, por conta do excesso de veículos. Em direção ao Interior, o movimento é bom. Chove em alguns trechos, mas há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas.

08h13 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,3 km de trânsito lento, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Avenida Miruna.

08h06 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

08h02 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h56 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

07h50 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) uniformizou em 60 km/h a velocidade em vias a partir desta segunda-feira, 31, na zona norte da capital paulista. A mudança ocorre especialmente na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, onde a velocidade era de 70 km/h.

Estudos técnicos da CET indicaram a necessidade de regulamentar a velocidade em 50 km/h nos 4,5 quilômetros da Estrada Turística do Jaraguá, além das faixas exclusivas de ônibus. Nas avenidas Ermano Marchetti, Comendador Martinelli, Inajar de Souza e na Praça Jácomo Zamella, a velocidade regulamentada será mantida em 60 km/h.

07h42 – A capital tinha 50 km de congestionamento às 7h30 de hoje, sendo a zona sul a região com maior índice de trânsito carregado, com 15 km. A via mais congestionada de São Paulo é a Radial Leste, com 4,7 km de morosidade, no sentido centro. Os motoristas encontram lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

07h39 – A faixa da direita da Rua Cerro Corá, na zona oeste de São Paulo, está interditada em razão de um acidente na altura da Rua Tonelero, no sentido centro.

07h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte João Dias.

07h29 – A Avenida Brás Leme registra 2,1 km de retenção, sentido centro, da Avenida Angélica até a Ponte da Casa Verde.

07h26 – A Avenida Salim Farah Maluf tem 2,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Rua Acre até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

07h23 – A Radial Leste tem 6,6 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Bernardino Brito F de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.