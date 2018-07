AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta segunda-feira, 10 de outubro

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h08 – A Avenida Vereador José Diniz registra 2,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Joaquim Nabuco até a Rua Graham Bell.

21h – O Corredor Norte-Sul tem 4,3 km de fluxo moroso, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Rua São Joaquim.

20h16 – Índicde e lentdão cai e São Paulo registra 30 km de congestionamento.

20h02 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de trânsito intenso, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h45 – A cidade registra 62 km de vias congestinadas nesta noite. A zona sul concentra 34 km da lentidão.

19h38 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

19h23 – A Avenida Engº Luís Carlos Berrini tem quase 2 km de tráfego lento no sentido Morumbi, entre as avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho.

19h21 – O congestionamento começou a diminuir na capital paulista, mas a cidade ainda registra 82 km de vias congestionadas.

19h19 – A pista expressa da Marginal Pinheiros segue complicada no sentido Interlagos, entre a Ponte Ary Torres e João Dias.

19h17 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de congestionamento no sentido Santana, do Viaduto Tutóia até o Viaduto São Joaquim.

19h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes.

19h13 – A Avenida Paulista tem tráfego intenso no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

18h27 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem quase 8 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h25 – A pista expressa da Marginal Tietê está congestionada de 1 km depois da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita, sentido Ayrton Senna.

18h22 – A Radial Leste registra morosidade da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio, sentido bairro.

18h19 – A Avenida Washington Luís tem quase 4 km de tráfego complicado no sentido bairro, da Rua Rafael Iório até a Praça Min. Pedro Chaves.

18h08 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.18h12- A Avenida dos Bandeirantes tem 1,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Santo Amaro.

17h51 – O Elevado Costa e Silva tem 1 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Ana Cintra até a Rua da Consolação.

17h46 – A Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de lentidão, na pista expressa, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

17h39 – A Avenida Ibirapuera apresenta 2,4 km de retenção, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 6,5 km de engarrafamento, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

16h53 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h40 – A Avenida Paulista registra 2,7 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Avenida Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

16h20 -O Corredor Norte-Sul tem 1,8 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Euclides Figueiredo até o Viaduto Paraíso.

15h00 – Um acidente envolvendo dois carros e dois caminhões interdita duas faixas da pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Piqueri. Há lentidão em todas as pistas, da Ponte Nova Fepasa até o local do acidente.

13h25 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

12h39 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, tem tráfego lento entre a Ponte do Tatuapé e Rua Demétrio Ribeiro.

11h52 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre a Avenida Brasil e

Rua Maria Carolina.

11h32 – A Avenida do Estado, sentido Santana, está congestionada entre as Ruas Pari e Trinta e Um de Março.

10h57 – A faixa da esquerda no Km 48 da Rodovia dos Imigrantes, trecho de serra na altura de São Vicente, sentido São Paulo, já está liberada. Interdição aconteceu por causa de uma colisão envolvendo seis veículos de passeio. Acidente deixou uma vítima com ferimentos leves. Veículos foram removidos para o acostamento e já estão sendo retirados da pista. Tráfego já está fluindo no local.

10h38 – Acidente no Km 48, trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, interdita faixa da esquerda. Choque envolvendo seis veículos aconteceu por volta das 10h10 e está causando lentidão do Km 50 ao Km 49. Viaturas estão no local para prestar atendimento às vítimas.

10h17 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, registra tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida água Espraiada.

9h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registra lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

9h37 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, está congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

9h27 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h26 – Tráfego permanece lento na chegada a São Paulo do Km 13 ao Km 10 pela Rodovia Anchieta, devido a excesso de veículos.

8h45 – A chegada a São Paulo tem lentidão pela Rodovia Anchieta do Km 20 ao Km 18, no acesso ao bairro Piraporinha, e do Km 13 ao km 10. Já pela Rodovia dos Imigrantes, o tráfego está lento do Km 16 ao Km 12. Lentidão também no sentido litoral, acesso ao viaduto do Casqueiro do Km 59 ao km 60 da Anchieta. Motivo é o excesso de veículos.

8h44 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto segue com tráfego normal nos dois sentidos.

8h43 – O tráfego é intenso no km 279 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local.

8h34 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni.

8h13 – A pista expressa da Marginal Tietê , sentido Lapa, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Velha Fepasa.

7h54 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram congestionamento. Na direção de Interlagos, tráfego lento na pista expressa, entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. Do outro lado, entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias.

7h29 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, está congestionada entre as Avenidas do Estado e Ataliba Leonel.

7h19 – A Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, com tráfego carregado entre as Ruas Ganges e Talma de Oliveira.

7h18 – Rodovia Régis Bittencourt com tráfego tranquilo.

7h14 – Tráfego bom na Rodovia Fernão Dias.

7h13 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

6h47 – A Rodovia Raposo Tavares tem trânsito ruim do km 22 até a chegada a capital. As maiores lentidões são registradas do km 22 ao 20, e do km 13 ao 10.

6h43 – O Rodoanel tem morosidade, no sentido Bandeirantes, do km 19 ao 18.

6h42 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 17 ao 13, na chegada a São Paulo, no sentido capital, nas pistas marginal e expressa.

6h36 – A Rodovia Anhanguera, no sentido capital, tem engarrafamento do km 25 ao 22.

6h35 – A Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento, do km 15 ao 13, no sentido São Paulo.

5h07 – Um acidente no km 127 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo, ocorrido às 4h14, deixa duas faixas bloqueadas e uma liberada. O motorista encontra 1 km de morosidade no local.

5h – A Rodovia Nova Dutra tem fluxo carregado de veículos no km 218, região de Guarulhos, na via marginal, no sentido São Paulo. Há neblina na via.