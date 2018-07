AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

00h21 – A pista da Marginal do Tietê, no sentido Lapa, foi liberada.

21h13 – Um acidente interdita totalmente, desde às 21h13, a pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Lapa, próximo à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

20h57 -A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,7 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua José Gomes Falcão.

20h35 – A capital paulista tem 10 km de morosidade nesta noite.

20h20 – A Avenida Aricanduva tem 1,9 km de lentidão, sentido Itaquera, da Rua Tumucumaque até a Avenida Itaquera.

19h45 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1 km de morosidade, sentido Lapa, da Praça Jácomo Zanela até a Ponte do Piqueri.

19h33 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h28 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h15 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

19h01 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de congestionamento, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h54 – A pista expressa da Marginal Pinheiro tem 7,3 km de tráfego intenso no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica. No sentido Castelo, a lentidão é na pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

18h52 – A Rua da Consolação tem 2 km de trânsito complicado no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h41 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

18h38 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de tráfego moroso, sentido bairro, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Praça Pedro Chaves.

18h27 – A cidade de São Paulo tem 59 km de vias congestionamento nesta noite.

18h25 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de morosidade sentido bairro, da Rua Tuiuti até a Rua Cesário Galero.

18h19 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,2 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h36 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 2,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h34 – A ViaAnchieta tem tráfego lento na região de Santos nos dois sentidos. No sentido São Paulo, congestionamento vai do km 65 ao km 62, devido a um acidente envolvendo duas carretas. Uma das carretas chegou a bloquear totalmente a rodovia, que foi liberada às 17h20. No sentido litoral, a lentidão é do km 63 ao km 65, causada por excesso de veículos. Ainda na Anchieta, tráfego é lento do km 38 ao km 40 sentido litoral, no início da descida da serra.

17h21 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,1 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado até a Avenida Alcântara Machado.

17h13 – A Rua da Consolação tem 1,5 km de retenção, sentido centro, da Rua Fernando de Albuquerque até a Rua Martinho Prado.

17h05 – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do km 11 ao 13, na região de São Paulo, e do km 20 ao 22, em Guarulhos. No sentido capital, o fluxo segue normal.

17h02 – A Radial Leste registra 1,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h58 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h45 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

16h40 – A Avenida do Estado registra 1 km de morosidade, sentido Santana, da Rua Vinte e Cinco de Marco até o Pari.

16h16 – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida São Gabriel.

16h11 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego intenso da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado, sentido Santana.

15h56 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 37 ao km 41, sentido litoral, no início do trecho de descida da serra, devido ao excesso de veículos. Nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom.

15h37 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem lentidão no sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo à Rua Dr. Roberto Feijó. No Viaduto Grande São Paulo, a lentidão se estende no sentido Vila Prudente, da Anhaia Mello até a Avenida do Estado.

12h53 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.15h05 – A Via Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do km 38 ao km 48, por reflexo de uma colisão entre duas carretas. O acidente aconteceu por volta das 13h35 e interditou a faixa da direita. A faixa já foi liberada e não houve vítimas.

11h56 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Arco da Sabesp.

11h47 – O Corredor norte-sul, sentido Santana, tem congestionamento entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h06 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego carregado entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Dória.

10h44 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes das Bandeiras e Tatuapé.

10h12 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Dória.

9h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê ainda tem 11 kms de lentidão no sentido Lapa, entre as Pontes Nova Fepasa e Bandeiras. As pistas central e local também registram congestionamento entre as Pontes Nova Fepasa e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 87 kms de filas. Zona sul com 33 kms.

9h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 109 kms de congestionamento. Zona sul com 36 kms de filas.

9h31 – Lentidão continua do Km 13 ao Km 10, na chegada a São Paulo, pela Rodovia Anchieta, devido a excesso de veículos. A pista sul da Anchieta, que normalmente é usada sentido litoral, está bloqueada nesta segunda-feira devido a obras de manutenção de equipamentos eletrônicos. A interdição acontece das 6h às 16h30 do Km 40 ao Km 55, trecho de serra.

9h14 – Começa a diminuir o congestionamento nas pistas da Marginal do Tietê, sentido Castelo, causado por acidente na Marginal do Pinheiros. A lentidão está em 13,3 kms, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte das Bandeiras, pela pista expressa, e 9 kms nas pistas central e local, entre Pontes Nova Fepasa e Casa Verde. São Paulo tem 121 kms de filas. Zona sul com 40 kms de lentidão.

8h58 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo congestionada em 117 kms. Zona sul com 42 kms de filas.

8h50 – A Rodovia Raposo Tavares, sentido são Paulo, registra 6 kms de congestionamento por conta de um acidente envolvendo uma moto, um Fiesta e um Voyage, na altura do km 17. Não há informação sobre feridos.

8h47 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, acumula 19 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Tatuapé, por conta de uma queda de moto na Marginal do Pinheiros. São Paulo com 111 kms de filas. Zona sul com 41 kms de lentidão.

8h40 – São Paulo acumula 109 kms de lentidão. Zona sul com 41 kms de filas.

8h40 – O tráfego é intenso do km 275 ao km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido ao excesso de veículos no local.

8h40 – Por motivo de obras, a pista sul da Rodovia Anchieta, que normalmente é usada sentido litoral, está bloqueada nesta segunda-feira devido a obras de manutenção de equipamentos eletrônicos. A interdição acontece das 6h às 16h30 do Km 40 ao Km 55, trecho de serra. A descida está sendo feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, já a subida da serra é feita somente pela pista norte da Imigrantes. Motorista encontra lentidão no sentido São Paulo do Km 13 ao km 10, pela Anchieta e do km 16 ao km 15 pela Imigrantes. Já no sentido litoral, o tráfego está lento do Km 64 ao Km 65, chegada a Santos pela Anchieta, devido a excesso de veículos.

7h54 – O Corredor norte-sul registra lentidão em dois trechos do sentido Aeroporto, entre viadutos João Julião da Costa Aguiar e João Jorge Saad e entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 80 kms de filas. Zona oeste com 28 kms de lentidão.

7h34 – Os motoristas devem evitar circular pela Avenida Rebouças, sentido Bairro, proximidades do Viaduto Okuhara Koei, devido a uma queda de moto que causa o bloqueio da faixa da esquerda da via. A ocorrência aguarda a realização da perícia. A opção para os motoristas é utilizar a Rua Cardeal Arcoverde.

7h31 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 55 kms de filas. Zonas oeste e sul com 19 kms de lentidão cada.

7h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 34 kms de congestionamento. Zona sul com 16 kms de lentidão.

7h03 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 25 kms de filas. Zona sul com 9 km de morosidae.

6h45 – Lentidão de 2 km no corredor do Complexo Maria Maluf, no sentido Imigrantes, entre a Rua do Boqueirão e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h38 – São 4 km de lentidão na pista expressa da Marginal do Pinheiros sentido Interlagos entre a Ponte do Jaguaré e 800 metros antes da Ponte Eusébio Matoso.

6h03 – Atropelamento de pedestre por ônibus causa bloqueio parcial da pista sentido centro da Avenida José Pinheiro Borges (prolongamento da Radial Leste) próximo à Parada XV de Novembro, região de Itaquera.

6h00 – Tráfego intenso na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares, com ponto de parada na aproximação do semáforo localizado junto à Rua Benjamin Mansur, no km 11, região do Butantã.

5h55 – Tráfego intenso, com alguns pontos de morosidade, na pista lateral sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra a partir do km 221, em Guarulhos, na Grande SP.

5h51 – Queda de motoqueiro bloqueia uma faixa de rolamento na Avenida Rebouças junto ao acesso ao Túnel Noite Ilustrada, que faz a ligação com a pista sentido bairro da Avenida Doutor Arnaldo.

5h45 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, operação padrão, sem pontos de lentidão neste momento.