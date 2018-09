AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

22:49 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2 km de lentidão, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da ponte Aricanduva até a ponte Imigrante Nordestino.

21:12 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da ponte Ary Torres até a ponte João Dias.

20:39 – O Corredor Norte-Sul tem 2,6 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20:29 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 11 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até ponte Imigrante Nordestino.

20:21 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20:07 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta 2,2 km de tráfego ruim, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Jabaquara.

20:00 – A cidade registra 66 km de morosidade nesta noite.

19:51 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,3 km de lentidão na pista central, sentido Rodovia Ayrton Senna, da ponte das Bandeiras até a Rodovia Presidente Dutra.

19:39 – A pista expressa da Marginal Tietê tem pouco mais de 6 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Imigrante Nordestino.

19:37 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19:15 – São Paulo registra 118 km de engarrafamento.

19:13 – A Marginal Pinheiros tem lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica. No sentido Castelo, a pista local tem lentidão entre as pontes do Morumbi e Cidade Universitária.

19:11 – A Avenida Santo Amaro tem tráfego lento da Avenida Juscelino Kubitschek até o Viaduto Santo Amaro, no sentido bairro.

19:00 – A cidade de São Paulo tem, ao todo, 117 km de lentidão segundo a CET. A zona sul é a pior região, concentrando 57 km de vias complicadas.

18:58 – A Avenida dos Bandeirantes está totalmente congestionada no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18:46 – A Avenida Washington Luís tem 3,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18:37 – A Avenida Paulista registra morosidade no sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luís Antônio até a Rua Augusta, e no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

18:35 – A Radial Leste tem 4,7 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18:29 – O Elevado Arthur da Costa e Silva tem 1,9 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Rua Albuquerque Lins até a Rua da Consolação.

18:25 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso está totalmente congestionado no sentido bairro, da Avenida Dr Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

18:23 – Uma colisão entre dois caminhões interdita as faixas da direita na altura do km 18 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. O tráfego é lento desde o km 12.

18:16 – A Avenida Ibirapuera registra 1,3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Lavandisca até a Avenida dos Bandeirantes.

18:09 – A pista expressa da Marginal Pinheiros soma 10 km de congestionamento no início da noite, entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária, e da Ponte Ary Torres até 2,7 km antes da Ponte João Dias. A pista local nesses trechos também está congestionada.

18:08 – A cidade de São Paulo tem 66 km de vias congestionadas, segundo medição feita pela CET.

18:02 – A Avenida Juscelino Kubitschek está congestionada por quase 2 km no sentido Ibirapuera, da Marginal Pinheiros até a Rua Bandeira Paulista.

17:55 – A Marginal do Tietê apresenta 2,8 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista expressa, da ponte Atílio Fontana até a Castelo Branco.

17:51 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17:36 – A Radial Leste tem 1,7 km de lentidão, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17:30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.