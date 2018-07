AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h18 – A Ponte Transamérica tem morosidade em toda extensão.

20h42 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

20h26 – A Avenida Interlagos apresenta 1,3 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

19h54 – Trânsito melhora e capital registra 59 km de retenção.

19h41 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de tráfego lento, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h35 – A Rodovia Presidente Dutra registra morosidade, no sentido capital, do km 219 ao km 219, na pista marginal, em Guarulhos. Em direção ao Rio, o motorista encontra lentidão em Guarulhos, do km 225 ao km 223, na pista marginal; na pista expressa, do km 224 ao 219, e do km 230 ao km 226, em São Paulo.

19h32 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

19h27 – A cidade de São Paulo tem 106 km de vias congestionadas, com tendência de queda. A pior via é a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, congestionada de 1,5 km após a Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

19h18 – A Radial Leste tem quase 5 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h03 -Há tráfego congestionado na Via Anchieta, do km 10 ao km 18 sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo. Na chegada a Santos, também pela Anchieta, há tráfego lento do km 63 ao km 65. Na Imigrantes, há problemas entre o km 65 e 70, na chegada a Praia Grande.

18h57 – A capital paulista tem 127 km de lentidão nesta noite, segundo dados da CET.

18h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego carregado no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h46 – A Avenida Paulista tem trânsito complicado no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz.

18h45 – A pista local da Marginal Pinheiros registra lentidão no sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso. A pista expressa não é opção para o motorista.

18h43 – A Avenida Washington Luís está congestionada no sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 14,2 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Aricanduva.

18h35 – Avenida Nove de Julho registra 4,1 km de engarrafamento, sentido centro, da Avenida Brasil até a Praça da Bandeira.

18h30 – A Radial Leste tem 4,7 km de morosidade, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h18 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h08 – A capital paulista tem 108 km de engarrafamento.

17h44 – A pista local da Marginal do Tietê registra 2,6 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h36 – As faixas que estavam bloqueadas na rodovia Carvalho Pinto, na altura do km 122 (região de Caçapava), sentido capital, por conta do incêndio em um caminhão, foram liberadas. A via foi interditada por cerca de 3 horas.

O tráfego flui bem nos dois sentidos da rodovia Carvalho Pinto.

17h35 – A Rodovia Ayrton Senna registra tráfego é intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17, sentido interior.

17h33 – A Rua da Consolação tem trânsito complicado no sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,3 km de morosidade, sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

16h59 – A cidade de São Paulo registra 105 km de vias congestionadas. A zona sul concentra 31 km desse total.

16h54 – A pista expressa da Marginal Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva.

16h52 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado nos dois sentidos, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h51 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h48 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

16h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem mais de 12 km de lentidão no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rodovia Castelo Branco.

15h35 – A partira das 23h deste sábado, 15, a CET vai interditar duas faixas de rolamento da Avenida Adolfo Pinheiro, junto à Rua Senador Flaquer, para obras da linha 5 – Lilás do Metrô. A interdição terá duração aproximada de 180 dias. Os veículos que seguem pela Avenida Adolfo Pinheiro, pela pista da esquerda no sentido centro, deverão seguir pela pista da direita da Avenida Adolfo Pinheiro.

15h08 – A rodovia Carvalho Pinto está totalmente bloqueada, no km 122 (região de Caçapava), sentido capital, por conta do incêndio em um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 14h e gera congestionamento do km 123 ao 122. Em direção ao interior, a faixa da esquerda também está bloqueada e o trânsito segue lento na altura do km 122.

15h04 – A Avenida Vereador José Diniz registra morosidade no sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Joaquim Nabuco.

14h55 – A Avenida Paulista está congestionada no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

14h50 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 38 ao km 42, sentido litoral, por reflexo da interdição da faixa da direita, causada por uma carreta quebrada. O veículo já foi removido do local. Os demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem, mas há chuva em alguns deles, o que deixa a pista escorregadia.

12h48 – A Radial Leste tem lentidão no sentido Centro, entre rua Wandenkolk e Metrô Vila Matilde.

12h14 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem tráfego lento entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

11h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Arapuã.

11h30 – Tráfego está normal nas pistas sentido Lapa da Marginal do Tietê, após acidente perto do Cebolão.

11h14 – A Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Avenida Conselheiro Carrão e Rua Bernardino Brito F. de Carvalho.

11h13 – Movimento de veículos segue normal nas rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tanto em direção ao litoral como no sentido à Capital.

10h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

9h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6 kms de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva. São Paulo tem 73 kms de lentidão. Zona leste com 17 kms de filas.

9h31 – A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Lapa, tem tráfego lento entre Ruas Pedro Corazza e Americanos. São Paulo tem 88 kms de congestionamento. Zona leste com 25 kms de filas.

9h03 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 18 (região de Guarulhos), sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido Interior, o fluxo segue bom.

9h02 – Faixas da pista expressa da Marginal do Tietê são liberadas e congestionamento começa a diminuir. A pista expressa tem 7 kms de lentidão, entre as pontes Freguesia do Ó e Cruzeiro do Sul e entre a Rua da Coroa e Ponte Aricanduva. A local entre a Ponte da Freguesia do ó e Rua Massinet Sorcinelli e a central entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Cruzeiro do Sul. São Paulo tem 115 kms de lentidão. zona sul com 28 kms.

8h45 – São Paulo registra 121 kms de ruas e avenidas congestionadas.

8h44 – Chega a 21 kms o congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, devido a acidente perto do Cebolão. O congestionamento vai da Castelo Branco até a Ponte Aricanduva. A pista local tem lentidão de 19 kms e a central registra 16 kms.

8h42 – O tráfego segue com quatro quilômetros de retenção, do km 283 ao km 279, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes, devido ao excesso de veículos no local. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram retenção.

8h24 – A Avenida Marquês São Vicente, sentido Lapa, tem 4 kms de congestionamento entre as Ruas Pedro Corazza e Abraão Ribeiro. São Paulo registra 115 kms. Zona norte com 27 kms.

8h21 – São Paulo acumula 109 kms de lentidão.

8h09 – Aumenta o congestionamento nas pistas expressa e local da Marginal do Tietê, Castelo Branco, por conta de acidente perto do Cebolão. O tráfego está carregado em 19 kms entre a Rodovia Castelo Branco e Hospital Vila Maria. Já a pista central tem morosidade entre as Pontes Atílio Fontana e Tatuapé.São Paulo tem 106 km de lentidão. Zona norte com 26 kms de ruas e avenidas congestionadas.

8h06 – O excesso de veículos causa alguns pontos de lentidão na Rodovia Anchieta e Imigrantes. No sentido Capital, há lentidão pela Anchieta entre o km 13 e km 10 e do km 23 ao km 18. Na Rodovia dos Imigrantes a lentidão está entre o km 16 e km 15. O motorista que segue em direção ao litoral pela Anchieta encontra tráfego lento entre o km 38 e km 40 e entre o km 59 e km 60.

8h05- A cidade registra um ponto de alagamento intransitável, na Avenida Pedro Álvares Cabral, perto da Praça Ibrahim Nobre.

7h55 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registram congestionamento de 18 kms por conta de acidente perto do Cebolão, indo até a Ponte da Vila Guilherme. A pista central tem lentidão de 13 km, entre as Pontes Atílio Fontana e Vila Guilherme. São Paulo tem 93 kms de morosidade. Zona norte com 24 kms de filas.

7h28 – Queda de árvore interdita totalmente a Rua Alberto Faria, 908, em Alto de Pinheiros. Desvio pela Avenida Pedroso de Morais. Há o risco de romper a fiação.

7h27 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e

Viaduto Pires do Rio. São Paulo tem 62 km de filas. As zonas norte e oeste registram 18 km de lentidão cada.

7h25 – Os motoristas devem evitar circular pela Marginal Tietê, sentido Castello Branco, devido a um acidente com vítima fatal, próximo ao Cebolão, que causa o bloqueio de duas faixas da esquerda da pista.

Os motoristas que trafegam pela Marginal Tietê, com destino a Marginal Pinheiros, devem buscar outros acessos por meio das saídas anteriores ao Cebolão, como as pontes Anhanguera e dos Remédios.

7h13 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde, devidoa a acidente.

6h57 – São 6 km de trechos congestionados na pista sentido centro da Radial Leste, entre o Metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h53 – Aumenta para 8 km o congestionamento nas pistas sentido Castello da Marginal do Tietê em razão do bloqueio de duas faixas de rolamento após um atropelamento fatal junto ao Cebolão.

6h35 – Atropelamento fatal bloqueia parte de uma das alças do Cebolão e provoca quase 6 km de congestionamento nas pistas sentido Castello da Marginal do Tietê a partir da Ponte do Piqueri.

5h42 – Lentidão de 3 km na pista sul, sentido litoral, da Rodovia Anchieta, entre os km 43 e 46, em razão de uma colisão lateral entre duas carretas no túnel localizado no km 46, trecho de Cubatão. Uma faixa liberada no local.

5h25 – Tráfego bom nas principais estradas segundo as concessionárias; chuva em alguns pontos da malha rodoviária paulista

4h20 – Árvores caídas também bloqueiam parcialmente as ruas Aberto Faria, em Pinheiros, e Tomé Portis, no Brooklin

2h42 – Quedas de árvores bloqueiam parcialmente a PraçaVilaboim, em Higienópolis, e a Rua Major Natanael, ao lado do Cemitério do Araçã, região do Pacaembu;

2h35 – Sistema Anchieta-Imigrantes até as 5h na operação carreta 5 x 2 , com a pista norte da Imigrantes fechada para o tráfego e utilizada exclusivamente para passagem de carga especial