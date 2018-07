AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h01 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Washington Luís.

22h05 – A Avenida dos Bandeirantes registra 4,9 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet.

21h43 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h15 – A Avenida Washington Luís tem 1,3 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Vieira de Morais.

20h32 – A capital paulista tem 72 km de engarrafamento nesta noite. Com 30 km, a zona sul é a região com pior índice de morosidade.

20h25 – A Marginal do Tietê tem 3,2 km de morosidade, na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Jânio Quadros.

20h08 – A Avenida Francisco Morato tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Heitor dos Prazeres até a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

20h – A Rodovia Presidente Dutra tem morosidade do km 217 até o km 221, no sentido São Paulo, na pista marginal, em Guarulhos. No sentido Rio, a via tem lentidão do km 223 e o km 217, na pista expressa, e do km 229 ao km 223, na pista expressa, ambos em Guarulhos.

19h54 – A Avenida Vereador José Diniz registra 2,9 km de trânsito lento, sentido centro, da Rua Sebastião até a Avenida Bandeirantes.

19h51 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Tuiuti até a Rua Cesário Galero.

19h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 14,9 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h29 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h20 – A Avenida Nove de Julho tem 4,8 km de engarrafamento, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Praça da Bandeira.

19h11 – A Avenida Paulista tem lentidão da Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz, no sentido Paraíso.

19h09 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h02 – A Avenida Santo Amaro tem 2,7 km de trânsito complicado, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Iraúna.

18h57 – A pista expressa da Marginal Tietê tem quase 15 km de tráfego congestionado no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Viaduto Imigrante Nordestino. No sentido Castelo Branco, o congestionamento é da Ponte da Casa Verde à Rodovia Castelo Branco. As pistas local e central não são opção.

18h45 – A Avenida Washington Luís tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h42 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 4,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

18h37 – Há tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 16 da rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por conta do excesso de veículos.

18h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã.

18h24 -A Radial Leste registra 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h15 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 7,4 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte dos Remédios.

18h07 – São Paulo registra 159 km de engarrafamento. A zona sul tem 47 km de lentidão, seguido pelo centro da cidade que registra 42 km de retenção.

18h03 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de retenção, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

17h56 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

17h44 – A capital paulista tem 140 km de vias congestionadas, segundo a CET.

17h39 – O Elevado Costa e Silva apresenta 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h37 -A Avenida Paulista registra 2,4 km de engarrafamento, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o acesso para Avenida Dr. Arnaldo.

17h32 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de retenção, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

17h22 – A Avenida do Estado tem 2,5 km de trânsito moroso, na pista expressa, sentido Santana, da Rua Batista Pereira até o Viaduto Trinta e Um de Marco.

17h17 – A Avenida do Ibirapuera registra 2,6 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até o Viaduto Borges Lagoa.

17h14 – A cidade de São Paulo começou o horário de pico já com trânsito acima da média para o período. Ao todo, há 126 km de vias congestionadas.

17h11 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem morosidade no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até 2 km antes da Ponte Cidade Universitária. No sentido Castelo, o tráfego é complicado da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

16h56 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Marginal do Pinheiros até a Avenida de Antônio de Macedo Soares.

16h36 – A Marginal Tietê tem 2,7 km de tráfego ruim no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até o Rio Tamanduateí.

16h31 – Um acidente envolvendo um carro e uma moto interdita a faixa da esquerda da pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, na altura da Ponte do Morumbi.

16h30 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado no sentido Santana. No sentido aeroporto, há 5,5 km de lentidão da Praça da Bandeira ao Cebolinha.

16h29 – A Avenida dos Bandeirantes registra tráfego intenso no sentido Marginal, entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro, e no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

16h26 – A Avenida Washington Luís tem lentidão da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido centro.

16h25 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem tráfego complicado da Avenida General Ataliba Leonel até a Rua Tibiriçá.

16h23 – A Rua da Consolação está totalmente congestionada no sentido centro, da Avenida Paulista até o Viaduto Nove de Julho.

15h25 – A cidade de São Paulo registra congestionamento acima da média na tarde desta sexta-feira, e já tem 70 km de vias congestionadas antes do início do horário de pico.

14h51 – O Corredor Norte-Sul tem congestionamento no sentido aeroporto, do início da Ponte das Bandeiras até o Viaduto 11 de Junho, e no sentido Santana, do Cebolinha até a Praça da Bandeira.

12h34 – A Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do Km 39 ao km 43, devido excesso de veículos.

11h58 – O Corredor norte-sul tem lentidão no sentido Santana, entre Viadutos Pedroso e João Jorge Saad.

11h51 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ainda registram congestionamento entre as Pontes Vila Guilherme e Aricanduva por conta de acidente na pista central.

11h05 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego lento entre o Viaduto Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

10h40 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Pérola Byington e Avenida Alcântara Machado.

9h52 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê estão com 6 kms de lentidão devido a acidente na pista central, sentido Castelo, entre as Pontes da Vila Guilherme e Aricanduva. São Paulo com 59 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms de filas.

9h38 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra tráfego lento entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 62 kms de lentidão. Zona sul com 22 kms.

9h28 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem tráfego lento do Km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. Boas condições de tráfego nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h17 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registram lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva. São Paulo com 74 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms.

9h01 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego carregado entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie. São Paulo com 66 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms.

8h51 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva. São Paulo com 63 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

8h38 – Os motoristas devem evitar circular pela Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, devido a um acidente com vítima, envolvendo moto e caminhão, nas proximidades da Ponte da Vila Guilherme, que causa o bloqueio total da pista central. Os motoristas que trafegam pela Marginal do Tietê devem utilizar as pistas local e expressa.

8h34 – O tráfego é intenso no km 268 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h28 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 55 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms.

8h27 – Tráfego é intenso do km 23 ao 20 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, no sentido Capital, devido o excesso de veículos. No sentido contrário, o movimento é normal.

8h19 – Motorista encontra lentidão nesta amanhã na Rodovia Anchieta do Km 13 ao Km 10, chegada a São Paulo. Já no sentido litoral o tráfego está lento do Km 59 ao km 60, altura do acesso ao viaduto 31 de Maio em Cubatão e na chegada a Santos, do Km 64 ao Km 65. Motivo é o excesso de veículos. Boas condições de tráfego nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

8h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Atílio Fontana. São Paulo 46 kms de lentidão. Zona sul com 15 kms de filas.

7h47 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Maracatins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo congestionada em 37 kms. Zona oeste com 12 kms de filas.

7h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. São Paulo tem 27 kms de filas. Zona oeste com 7 kms.

6h49 – Lentidão de 1,6 km na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castello, entre as pontes Vila Guilherme e Cruzeiro do Sul.

6h45 – Congestionamento de 1,5 km na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre as ruas Benjamin Mansur e Alvarenga, no Butantã, zona oeste de São Paulo.

6h15 – Acidente no km 52 da pista sul (descida) da Rodovia Anchieta, no trecho final da serra, em Cubatão, causa congestionamento de 3 km na região. Meia pista bloqueada em razão de uma colisão traseira entre duas carretas ocorrida às 5h35. Não há vítimas nem houve queda de carga na pista.

6h10 – Tráfego normalizado na Via Dutra em Jacareí; lentidão agora somente na pista marginal, sentido SP, a partir do km 221, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

5h25 – Duas das 3 faixas de rolamento estão interditadas desde as 4h30 no km 175 da pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra em Jacareí, noVale do Paraíba; houve queda de carga de sucata plástica leve na via após colisão traseira entre duas carretas. São 3 km de congestionamento na região.

5h15 – Acidente fatal bloqueia a faixa da esquerda de ambas as pistas da Rodovia Raposo Tavares desde as 2h30 no km 26,3, em Cotia, na Grande SP; veículo de passeio, um GM Celta, bateu contra a mureta central. Não há congestionamento ainda.

01h00 – Congestionamento de quase 3 km na pista expressa da Marginal do Pinheiros sentido Interlagos, entre o trecho localizado 1800 metros após a Ponte Cidade Universitária até a chegada à Ponte Ary Torres, onde, por volta das 22 horas de quinta-feira, 20, um caminhão conteiner tombou. A pista chegou a ficar com quatro faixas bloqueadas; neste momento o fechamento ocorre no acostamento e na faixa da direita.1