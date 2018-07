AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h22 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,3 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte Cruzeiro do Sul.

21h23 – O Corredor Norte-Sul tem 1,4 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h13 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil.

20h59 – A Via Anchieta tem 1,6 km de morosidade, sentido Santos, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Praça Gaúcha.

20h53 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê registram 8,8 km de engarrafamento cada uma, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

20h40 – A Avenida Francisco Morato tem 1,8 km de retenção, sentido bairro, da Rua Caminho do Engenho até Taboão

20h20 – A cidade registra 45 km de lentidão nesta noite, segundo a CET.

19h41 – O trânsito na rodovia Ayrton Senna segue intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 16, sentido interior, por excesso de veículos.

19h37 – A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pela Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, devido a um congestionamento na Rodovia, que provoca reflexos no trânsito da Marginal.

19h35 – A Avenida Rebouças tem trânsito intenso no sentido centro, da saída do túnel até a Alameda Franca.

19h33 – A Ligação Leste-Oeste tem quase 3 km de lentidão no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Radial Leste.

19h25 – A Avenida Celso Garcia tem 2 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Rangel Pestana até a Rua Doutor Clementino.

19h23 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,8 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

19h12 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de retenção, sentido centro, do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h53 – A Avenida João Dias apresenta 3,6 km de tráfego moroso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h50 – A Radial Leste tem 4,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Ary Torres.

18h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h40 – A capital paulista tem 140 km de congestionamento nesta noite. A zona sul tem 48 km de morosidade, seguida pela zona oeste com 28 km.

18h37 – A Avenida Nove de Julho registra 1,9 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua João Cachoeira até a Rua Estados Unidos.

18h35 – A Avenida Vicente Rao tem 2,5 km de morosidade, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

18h25 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, sentido interior, do km 11 ao km 17, em São Paulo.

18h24 – A Marginal Tietê está totalmente congestionada no sentido Ayrton Senna.

18h22 – A pista local da Marginal Pinheiros tem trânsito complicado no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso. A pista expressa não é alternativa para o motorista.

17h52 – A Avenida Paulista tem tráfego carregado no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

17h50 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h46 – A Marginal Tietê registra mais de 13 km de engarrafamento na pista expressa, sentido Ayrton Senna, entre as pontes Vila Guilherme e Nova Fepasa.

17h45 – O Corredor Norte-Sul tem trânsito complicado nos dois sentidos. No sentido aeroporto a via está totalmente congestionada. No sentido Santana, há 7 km de congestionamento entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira.

17h43 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17, sentido interior, por conta do excesso de veículos. Em direção à capital e na rodovia Carvalho Pinto o trânsito segue bom.

17h41 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de engarrafamento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h37 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h35 – A Avenida República do Líbano tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Antonio J. de Moura Andrade até a Avenida do Ibirapuera.

17h23 – A cidade de São Paulo tem 103 km de vias congestionadas. A zona sul tem 39 km (38%) de lentidão.

17h11 – O motorista que segue em direção à capital pela Imigrantes encontra tráfego lento entre o km 53 e km 48 devido a um capotamento. O acidente aconteceu no km 48, no trecho de serra pertencente à cidade de São Vicente, às 16h15, masnão deixou vítimas. A faixa da direita está interditada.

17h10 – A Avenida Ibirapuera apresenta 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 2 km de lentidão cada, no sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

16h47 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de retenção, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

16h43 – A Avenida Paulista registra 1,7 km de trânsito, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Rua Joaquim Eugenio de Lima.

16h35 – A Radial Leste tem lentidão da Rua Wandenkolk até a Rua Dr. Fomm, no sentido bairro.

16h33 – A Avenida Nove de Julho está congestionada da Avenida Cidade Jardim até a Rua Estados Unidos, no sentido centro.

16h22 – A pista local da Marginal do Tietê tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Cruzeiro do Sul.

16h09 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

15h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso no sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro, e no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

13h44 – Os dois sentidos da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello registram lentidão no mesmo trecho entre Viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf.

12h24 – O tráfego é intenso, do km 30 ao km 32, da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de fresagem no km 32, que restringem a faixa da esquerda. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram problemas.

12h40 – Lentidão na chegada a São Paulo continua do Km 13 ao km 10 da Rodovia Anchieta, devido excesso de veículos. Permanece o desvio de cerca de 300 metros, que deixa a pista central da Anchieta, sentido litoral, como mão dupla, para liberar o tráfego na região do Riacho Grande, sentido São Paulo. O desvio inicia no trecho anterior à ponte sobre a Represa Billings, no Km 29 e segue até o acesso à marginal norte da rodovia. Normalizada a iluminação dos túneis da Imigrantes norte. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo bom.

11h47 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, congestionada entre as Pontes da Casa Verde e Limão.

11h09 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre Pontes da Freguesia do Ó e Bandeirantes.

10h35 – Tráfego lento na Anchieta, sentido São Paulo, do km 29 ao km 28, região do Riacho Grande, devido as obras no local e a interdição da faixa da direita. Na chegada a Capital, a lentidão do km 13 ao Km 10 pela Anchieta continua.

10h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, está congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Rua Brasópolis.

10h11 – O Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Boqueirão.

9h42 – A rua Voluntários da Pátria, junto à Rua Santa Eulália, está totalmente interditada devido a um acidente entre moto e ônibus.

9h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre a Alameda dos Tupiniquins e Rua Brasópolis. São Paulo com 64 kms de filas. Zona sul com 28 kms de lentidão.

9h20 – O Corredor norte-sul registra lentidão nos dois sentidos. Na direção do Aeroporto, congestionamento entre a Rua Curitiba e Praça da Bandeira. Do outro lado, entre Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 71 kms de filas. Zona sul com 27 kms de morosidade.

8h57 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 70 kms de filas. Zona sul com 23 kms de lentidão.

8h46 – O tráfego é intenso no km 268 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h37 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido Capital, por conta do excesso de veículos. Em direção ao Interior, o movimento é bom.

8h23 – Congestionamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do Km 273 ao km 268, sentido Guarujá, devido a acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta. A colisão aconteceu no Km 268 e interditou totalmente a pista. Não houve vítimas e as faixas já foram liberadas. Por reflexo deste acidente, a Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento do km 50 ao Km 55, altura de Cubatão. No sentido São Paulo, a Anchieta tem lentidão do Km 13 ao km 10, chegada a Capital, por excesso de veículos. Todos os túneis da Imigrantes norte estão sem iluminação, devido a uma queda de energia.

8h22 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 52 kms de filas. Zona sul com 21 kms de lentidão.

8h06 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 41 kms de filas. Zona sul com 15 km de congestionamento.

7h52 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 33 kms de filas. Zona sul com 12 kms de lentidão.

7h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5 kms entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó. A central também registra morosidade no mesmo sentido, entre as Pontes dos Remédios e Atílio Fontana.

7h10 – Radial Leste congestionada no sentido Centro, entre as Ruas Pinhalzinho até Divinolândia.

7h00 – Lentidão de 2,5 km na pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes entre o Viaduto Jabaquara e a Alameda dos Tupiniquins.

6h56 – São 5,5 km de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre as ruas Divinolândia e Pinhalzinho.

6h32 – Pistas lateral e expressa da Rodovia Anchieta com lentidão entre os quilômetros 13 e 10, no sentido capital, na chegada à cidade de São Paulo. Obras de alargamento de ponte causam lentidão também no sentido capital da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 29 e 28, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo.

6h38 – Pistas marginal e expressa da Rodovia Castello Branco com lentidão entre os quilômetros 15 e 13, trecho da capital, em direção às marginais.

6h25 – Pista lateral, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra congestionada entre os quilômetos 219 e 221, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h20 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

1h15 – Uma boiada invadiu a pista da Rodovia Anhanguera à 0h30 desta sexta-feira, 28, no km 74, em Vinhedo, interior paulista, ausando o bloqueio no sentido capital até a 1h10. Em razão do horário, a fila de veículos registrada na região não foi considerada grande pela concessionária.