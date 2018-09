AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira, 30

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

20:42 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

20:31 – A cidade de São Paulo apresenta 68 km de trânsito carregado, segundo a CET.

20:28 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Enéas Carvalho de Aguiar até a Avenida Pedroso de Morais.

20:24 – A Avenida Jaguaré tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte Jaguaré até a Praça César Washington Alves de Proença.

20:16 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 7 km de fçuxo intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

19h38 – A Avenida Rebouças registra engarrafamento no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Rua Pedroso de Morais.

19h34 – A cidade de São Paulo registra 164 km de lentidão, segundo a CET. As zonas sul e oeste são as piores regiões para o motorista.

19h25 – O Corredor Norte-Sul segue totalmente congestionado no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira. No sentido aeroporto, o congestionamento é do Viaduto Pedroso ao Cebolinha.

19h14 – A Marginal Pinheiros está congestionada por mais de 11 km no sentido Castelo, da Ponte João Dias até a Ponte Cidade Universitária.

19h10 – A pista expressa da Marginal Tietê tem tráfego lento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Tatuapé, no sentido Ayrton Senna. Na pista local, a lentidão se estende até a Rua Azurita.

18h53 – São Paulo tem 208 km de congestionamento. As regiões com maiores índices de lentidão são: zona sul com 76 km e oeste com 58 km.

18h48 – A Avenida dos Bandeirantes tem morosidade do Viaduto Jabaquara até a Marginal Pinheiros, no sentido Marginal. No sentido Imigrantes, o tráfego é lento da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h40 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 3,2 km de lentidão, sentido Barra Funda, da Praça Doutor Pedro Corazza até a Avenida Abraão Ribeiro.

18h31 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem trânsito complicado da altura da estação Santo Amaro da CPTM até a Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco. A pista local não é opção para o motorista.

18h26 – A Avenida Paulista tem lentidão em toda sua extensão, no sentido Paraíso.

18h09 – A Ligação Leste-Oeste registra trânsito complicado da Praça Franklin Rossevelt até a Radial Leste, no sentido Penha.

18h08 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado nos dois sentidos.

18h00 – O Elevado Costa e Silva apresenta 2,6 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h52 – A Avenida Ibirapuera tem tráfego intenso em toda sua extensão no sentido bairro, até a Avenida dos Bandeirantes.

17h50 – A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 46 ao 52, no sentido interior. Na Rodovia Anhanguera, a lentidão é do km 50 ao 61, também no sentido interior.

17h42 – A pista expressa da Marginal Tietê está totalmente congestionada no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até o Ponte Imigrante Nordestino. A pista local está complicada da Ponte Nova Fepasa até a Rua Azurita.

17h34 – A capital paulista tem 145 km de trânsito carregado.

17h30 – A Avenida João Dias registra congestionamento por 3,6 km no sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h23 – A Radial Leste tem 3,9 km de tráfego intenso, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

17h13 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 14 ao 22,5, sentido interior, como reflexo de uma colisão entre um caminhão e um ônibus, que ocorreu por volta das 16h45.

17h09 – São Paulo registra 120 km de vias congestionadas. Somente a pista expressa da Marginal do Tietê tem 16 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até o Centro de Treinamento do Corinthians.

17h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h58 – A pista expressa da Marginal Tietê já tem 15 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até o Corinthians. Na local, há lentidão da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

16h55 – Uma manifestação que reúne funcionários dos Correios e bancários bloqueia a Rua Boa Vista, sentido Largo São Francisco, no centro de São Paulo.

16h51 – Um caminhão pegou fogo na altura do km 28 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. O tráfego flui apenas pela faixa da esquerda, que foi liberada há poucos minutos. Há 1 km de lentidão no local. Mais cedo, um caminhão também pegou fogo na Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo.

16h48 – O Corredor Norte-Sul tem trânsito complicado no sentido Santana, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedroso. No sentido aeroporto, a lentidão é da Praça da Bandeira até o Cebolinha.

16h45 – A pista local da Marginal Pinheiros tem 5,5 km de tráfego complicado no sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso. A pista expressa também está congestionada, e não é alternativa para o motorista.

16h38 – A cidade tem 85 km de lentidão nesta tarde. A zona sul tem 29 km, o que representa 34% da moridade registrada na capital.

16h31 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 4,2 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Avenida Aricanduva.

16h08 – Por causa de um caminhão que pegou fogo por volta das 16h desta sexta-feira, a pista da Rodovia Anhanguera, sentido capital, está totalmente bloqueada na altura do km 14. Segundo a concessionária Autoban, a fumaça atrapalha a visibilidade. Viaturas da Autoban e dos bombeiros estão no local, mas não há vítimas.

16:01 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,4 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

14h52 – Um engavetamento entre quatro carros e um caminhão causa tráfego lento do km 11 ao 15 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, mas não há faixas interditadas.

14h50 – A Avenida Nove de Julho tem tráfego intenso no sentido centro, da Rua Urimonduba até a Alameda Itu.

12h41 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido Santana entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

12h18 – O Rodoanel, em Osasco, registra congestionamento de 11 kms, entre os kms 15 e 26, sentido Régis Bittencourt, devido a um acidente.

11h40 – Permanece a lentidão na Rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo, do Km 13 ao Km 10 e no trecho de serra, sentido litoral, do Km 36 ao km 40, devido a excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego.

11h17 – Uma árvore de grande porte caiu na Rua Oscar Freire, interditando uma faixa da via no sentido bairro. Técnicos da Eletropaulo estão no local.

10h41 – A Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do Km 37 ao Km 40, trecho de serra e no sentido São Paulo do Km 13 ao Km 10, pela marginal. O motivo é o excesso de veículos.

10h04 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem tráfego lento entre a Rodovia Castelo Branco e Nova Fepasa.

9h26 – Um engavetamento entre três veículos deixa 5 feridos e ocupa duas faixas da Avenida Inajar de Souza, sentido Freguesia do Ó.

8h58 – A Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, tem tráfego lento entre as Avenidas Giovanni Gronchi e Campo Limpo.

8h49 – O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros registra lentidão em dois trechos da pista expressa, um entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e outro entre as Pontes Transamérica e Morumbi.

8h40 – O tráfego é intenso do km 290 ao km 284 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra, reflexo de uma colisão entre uma carreta e dois veículos de passeio. Os veículos já foram removidos e a pista liberada. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram problemas.

8h39 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre a Rua Marcondes Salgado e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h21 – A faixa da direita da Rodovia Anchieta, na altura do Km 45, sentido litoral, está interditada devido a acidente com duas carretas. A colisão não deixou vítimas. A lentidão no local está do Km 42 ao Km 46. Tráfego lento na Anchieta por excesso de veículos, na chegada a Santos do Km 59 ao Km 60 e no sentido São Paulo do Km 20 ao Km 18 e do Km 13 ao Km 10.

8h14 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre Avenidas Santa Catarina e Pedro Chaves.

8h00 – A Avenida Edgar Facó, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Ponte do Piqueri e Rua Rio Verde.

7h39 – A Radial Leste, sentido Centro, com tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

7h23 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem dois trechos congestionados, um entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi e outro entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

7h12 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

0h55 – Início de madrugada de tráfego bom em todas as principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 – operação carreta – com a pista norte da Imigrantes utilizada apenas para a passagem de cargas especiais.