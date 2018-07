AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h51 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h59 -A Avenida Paulista tem 2,6 km de trânsito lento, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até o a acesso para a Avenida Dr. Arnaldo/ Rebouças.

20h49 – A Avenida Morumbi tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido Morumbi, da Rua Mário Freire até a Avenida Padre Lebret.

20h21 – A Avenida Roque Petroni Júnior tem 1,3 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Chucri Zaidan.

20h12 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade, da Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h59 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Ary Torres.

19h34 – A cidade tem 150 km de lentidão, com tendência de queda em todos os bairros, exceto na zona norte.

19h26 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 km de congestionamento, sentido rodovia Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

19h16 – A Rodovia Ayrton Senna tem quase 16 km de lentidão no sentido São Paulo, por conta de um acidente com carga na altura do km 16,5. A faixa da direita permanece bloqueada.

19h10 – O Corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato tem 3,2 de congestionamento, sentido centro, do complexo viário Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

19h01 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 60 ao km 65, na chegada a Santos, por excesso de veículos. Pela Imigrantes, na região de Praia Grande, a lentidão vai do km 62 ao km 65, também por excesso de veículos.

19h – A Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de tráfego complicado no sentido Marginal, da Avenida Miruna até a Marginal Pinheiros.

18h55 – A capital paulista tem 170 km de lentidão nesta noite.

18h50 – A Avenida Faria Lima tem 2,3 km de retenção, sentido Itaim, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek

18h47 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Radial Leste.

18h41 – A Marginal Tietê registra lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

18h39 – A Rua Teodoro Sampaio tem 2,9 km de lentidão, da Avenida Doutor Arnaldo até a estação Butantã.

18h34 – Uma queda de carga interditou as faixas da direita no km 16,5 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Não houve vítimas, mas o acidente deixou pelo menos 10 km de lentidão, até o km 26.

18h25 – A Avenida João Dias registra 3,6 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h23 – A Rua da Consolação tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Maria Antônia até a Avenida Paulista.

18h19 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido bairro, do início Viaduto Washington Luís até a Praça Chaves.

18h17 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

17h50 – A Avenida Ibirapuera apresenta 2,4 km de tráfego lento, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h48 – O Elevado Costa e Silva tem 2,6 km tem 2,6 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h45 – A Marginal Pinheiros tem mais de 10 km de lentidão no sentido Castelo, entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso.

17h42 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17, em direção ao interior, por conta do excesso de veículos. Mais à frente, há problemas também do km 28 ao 35, devido a obras de recuperação de pavimento que bloqueiam a faixa da direita no km 35. No sentido Capital e na rodovia Carvalho Pinto o fluxo é bom.

17h40 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de retenção, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a praça Oswaldo Cruz.

17h35 – A cidade tem 132 km de vias congestionadas, sendo que a zona sul tem 52 km de morosidade.

17h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,6 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Brasópolis até a Marginal do Pinheiros.

17h05 – A Radial Leste tem 3,8 km de morosidade, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

17h01 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 5,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

16h31 – A Via Anchieta tem trânsito lento na chegada a Santos, entre o km 63 e km 65, e na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego. O SAI opera em esquema 5×5, com descida sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. O retorno a São Paulo pode ser feito pelas pistas norte das duas rodovias.

16h28 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

15h09 – A cidade de São Paulo tem 49 km de vias congestionadas, índice dentro da média para o horário.

15h08 – A Avenida Salim Farah Maluf tem 6,5 km de morosidade no sentido Vila Prudente, da Ponte do Tatuapé até a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

15h06 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até 1,5 km antes da Ponte Eusébio Matoso. No sentido Castelo, a lentidão é da Ponte Aru Torres até a Ponte Eusébio Matoso. As pistas locais não são opção para os motoristas.

15h – A Radial Leste está congestionada no sentido bairro, da Rua Piratininga até a Avenida Álvaro Ramos.

9h56 – O trânsito continua complicado na cidade de São Paulo na manhã desta sexta-feira. Segundo a CET, o congestionamento é de 55 km.

9h54 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Água Espraiada, no sentido centro.

9h26 – O Corredor Norte/Sul, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa, registra quase 3 km de engarrafamento.

9h24 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, do Viaduto de Santo Amaro até o Viaduto Jabaquara, tem 4 km de lentidão.

8h59 – A pista expressa da Marginal Pinheiros registra 3 km de engarrafamento no sentido Interlagos da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Cidade Universitária.

8h57 – O Corredor Rebouças/eusébio Matoso tem trânsito intenso no sentido centro da Avenida Lineu de Paula Machado até a Avenida Jorge João Saad.

8h44 – Motorista encontra tráfego bom no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto em ambas as direções.

A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem fluxo normal.

8h43 – Há retenção na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt do km 449 ao km 462, na região de Pariquera-açu, reflexo de um acidente envolvendo duas carretas que restringe o tráfego na faixa da direita e acostamento. O fluxo de veículos segue lentamente pela faixa da esquerda. Os veículos já foram removidos e equipes da Concessionária trabalham na liberação total da via.

8h36 – A Radial Leste registra quase 2 km de morosidade no sentido centro entre a Avenida Melchert até a Rua Pinhalzinho.

8h35 – A pista cental da Marginal Tietê registra 2,4 km de tráfego intenso no sentido Ayrton Senna da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

8h34 – O Corredor Norte-sul tem congestionamento de 3 km no sentido aeroporto da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

8h31 – A Avenida dos Bandeirantes registra mais de 5 km de lentidão no sentido Marginal entre o Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro. No sentido Imigrantes, o engarrafamento é de 4 km.

7h58 – A cidade de São Paulo registra 45 km de congestionamento em toda a cidade de São Paulo, segundo a CET. A pior opção para o motorista é zona sul da capital, com 23 km de lentidão.

7h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros apresenta 2 km de engarrafamento no sentido Castelo Branco da Rua Doutor Rubens Gomes Bueno até a Rua Américo Brasiliense.

7h54 – A Ligação Leste-Oeste registra quase 3 km de morosidade da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcantara Machado, no sentido Lapa.

7h53 – A Avenida dos Bandeirantes tem mais de 4 km de congestionamento no sentido Marginal entre os

Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

6h57 – Carreta tomba e bloqueia pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 397, em Miracatu, Vale do Ribeira. Congestionamento de 1,5 mil metros.

6h55 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, com 2,5 km de lentidão entre a ponte da Casa Verde e 1,2 mil metros depois da ponte da Freguesia do Ó.

6h53 – São mais de 4 km de congestionamento na pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro. Motivo: excesso de veículos.

6h51 – Acidente envolvendo dois veículos na esquina da Avenida Presidente Tancredo Neves (sentido Anchieta) junto à Rua Nossa Senhora da Saúde causa congestionamento de quase 2,5 km, afetando já a Avenida dos Bandeirantes, até o Viaduto Jabaquara.

6h40 – Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Anhanguera com lentidão na chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13.

6h35 – São 7 km de congestionamento na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt em razão de acidente envolvendo dois caminhões às 4h15 no quilômetro 462, em Miracatu, Vale do Ribeira. Uma pessoa morreu. Uma faixa foi liberada no local.

5h20 – Acidente envolvendo dois caminhões bloqueia por completo, desde as 4h15, a pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 462, em Miracatu, Vale do Ribeira. Uma pessoa morreu; há feridos. O congestionamento é de quase 2,5 mil metros.

4h25 – Tráfego ainda congestionado na pista sentido capital da Rodovia Anhanguera na região de Limeira, interior, em razão do bloqueio parcial da via. São 2 km de congestionamento. À 0h55, um caminhão que trafegava no sentido São Paulo e estava carregado com frangos vivos foi atingido de frente por outro caminhão no quilômetro 139. O caminhão responsável pelo acidente estava no sentido interior, atravessou o gramado lateral e invadiu a pista contrária.

3h05 – Tráfego normalizado em todo o trecho paulista da Via Dutra

3hoo – Permanece bloqueio na pista sentido capital da Rodovia Anhanguera na região de Limeira, interior paulista, no km 139. Veículos envolvidos no acidente estão sendo retirados. Fila de 1 km de congestionamento. Previsão de que, até as 3h45, tudo esteja normalizado na região. Motorista que ficou preso nas ferragens sofreu ferimentos leves.

1h35 – São mais de 2 km de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Anhanguera na região de Limeira, interior paulista. À 0h55, um caminhão que trafegava no sentido São Paulo e estava carregado com frangos vivos foi atingido de frente por outro caminhão no quilômetro 139. O caminhão responsável pelo acidente estava no sentido interior, atravessou o gramado lateral e invadiu a pista contrária. Uma faixa e meia de duas está bloqueada no local. Um dos caminhoneiros é atendido pela equipe de resgate da Autoban.

1h30 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 – operação carreta – até as 5 horas, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de carga especial.

1h15 – Engavetamento envolvendo dois veículos pesados e dois de passeio, à 0h45, bloqueia as duas faixas de rolamento da pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 99, em Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. Apenas o acostamento está liberado. Não há registro de vítimas. O congestionamento era de quase 1,5 km na região.