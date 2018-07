AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h – O trânsito foi normalizado na capital paulista.

22h54 – A Rodovia Régis Bittencourt tem 10 km de engarrafamento do km 327 ao 337, sentido sul, na região de Miracatu, antes da Serra do Cafezal, em São Paulo.

22h45 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso no sentido Rio do km 225 ao km 223, na pista marginal, e do km 226 ao 220, na pista expressa, ambos em Guarulhos.

22h39 – Imigrantes e Anchieta são boas opções sentido Guarujá no momento, de acordo com a concessionária Ecovias.

22h33 – A pista expressa da Marginal do Tietê continua com 9,4 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Imigrante Nordestino.

22h18 – O tráfego foi normalizado naVia Anchieta na altura do km 55. A Padre Manuel da Nóbrega tem morosidade do km 276 ao km 279 sentido Praia Grande. Os demais pontos do SAI fluem bem.

22h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida dos Bandeirantes até a Castelo Branco.

22h08 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 7×3. A viagem para a Baixada é feita pelas duas pistas da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram somente a pista norte da Imigrantes. Desde às 0h do dia 11, 76.00 veículos seguiram ao litoral pelo SAI. Na última hora, 6.200 veículos passaram pelas rodovias em direção à Baixada Santista.

22h04 – O tráfego ainda é intenso no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, mas já não há pontos de parada ou de congestionamento. Pela Via Anchieta, o tráfego ainda é lento do km 51 ao km 55. Uma carreta quebrada sobre a faixa da esquerda no km 55 contribui com a lentidão. Pela Padre Manoel da Nóbrega, tráfego é lento do km 275 ao km 279, sentido Praia Grande, devido excesso de veículos.

21h59 – O tráfego flui bem pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni nos dois sentidos.

21h45 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,3 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte da Casa Verde.

21h26 – No sentido Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Tietê tem 6 km de retenção na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Nova Fepasa.

21h20 – A pista central da Marginal do Tietê registra 1,5 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Piqueri.

21h16 -A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

21h07 – A Rodovia Régis Bittencourt tem retenção na pista sentido Curitiba do km 330 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos.

21h01 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no sentido litoral do km 32, na altura da praça de pedágio, ao km 58, na chegada a São Vicente. Pela Via Anchieta, há lentidão do km 51 ao km 55 sentido litoral, na altura de Cubatão.

Na Cônego Domênico Rangoni, há congestionamento do km 275 ao km 268, sentido Guarujá, e do km 266 ao km 270, sentido Cubatão. Ambos os pontos causados por excesso de veículos.

Segue Operação Descida 7×3. A viagem para a Baixada é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram somente a pista norte da rodovia dos Imigrantes. Desde às 0h do dia 11, 69.700 veículos seguiram ao litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Na última hora, 7.000 veículos passaram pelas rodovias em direção à Baixada Santista.

20h55 – A cidade registra 47 km de engarrafamento.

20h53 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do km 11 ao 23, entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos. Em direção à Capital, o tráfego é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo nos dois sentidos. A concessionária pede aos motoristas que tenham cautela em função de pistas molhadas na região de São José dos Campos e Guarulhos.

20h43 – A Avenida João Dias tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Francisco de Godoi até o Centro Africana.

20h37 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,4 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Imigrante Nordestino.

20h27 -A Rodovia dos Bandeirantes tem morosidade do km 88 ao km 91, sentido interior, na pista expressa, em Campinas.

20h17 – A capital paulisra tem 68 km de lentidão nesta noite, sendo que 20 km desse total está na zona oeste.

20h13 – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade no sentido litoral do km 21 ao km 24, nas pistas expressa e marginal, do km 21 ao 24, em Osasco, e do km 13 ao 15, na pista expressa, no trecho Osasco – Barueri.

20h07 – O tráfego foi normalizado no trecho de planalto da Via Anchieta, mas ainda há congestionamento do km 51 ao km 55 e do km 64 ao km 65, sentido litoral.

20h – A pista central da Marginal do Tietê tem 10,1 km de trânsito carregado, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte da Casa Verde.

19h50 – A Via Raposo Tavares tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido Interior, da Rua Alvarenga até a Avenida Benjamin Mansur.

19h47 – Trânsito apresenta queda no índice de lentidão e cidade registra 129 km.

19h41 – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do km 11 ao 23, entre São Paulo e Guarulhos, por excesso de veículos. Em direção à Capital, o tráfego é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo nos dois sentidos. A visibilidade é boa nas rodovias administradas pela Ecopistas.

19h35 – A Rodovia dos Bandeirantes tem 17 km de congestionamento no sentido interior, do km 77 ao 94, na região de Campinas.

19h33 – A Rodovia Rio-Santos tem tráfego intenso no sentido Guarujá, especialmente na altura do km 214. Na Rodovia Tamoios e na Mogi-Bertioga o tráfego também é intenso no sentido litoral, mas sem pontos de parada, com neblina em alguns trechos.

19h31 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue congestionada nos dois sentidos: do km 275 ao 268 em direção ao Guarujá e do km 253 ao 270 no sentido Cubatão.

19h30 – A Rodovia dos Imigrantes está congestionada do km 20 ao 58 e do 65 ao 70. Na Anchieta, o congestionamento se estende do km 36 ao 40, do km 51 ao 55, e do km 64 ao 65.

19h28 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h24 – A Avenida Roque Petroni Júnior tem 1,3 km de morosidade, sentido Marginal, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Chucri Zaidan.

19h18 – A cidade registra 201 km de vias congestionadas nesta noite.

19h10 – A Avenida Washington Luís tem 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h45 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de retenção, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h43 – A Avenida Pacaembu tem 4,2 km de tráfego intenso, sentido Marginal, da Rua Angatuba até a Rua Baronesa de Porto Carreiro.

18h38 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

18h36 – A cidade ainda registra 229 km de vias congestionadas.

18h30 – A Rodovia dos Imigrantes está congestionada no sentido litoral do km 12 ao 43 e do km 54 ao 58. A Via Anchieta tem lentidão do km 36 ao 40 e do km 51 ao 55.

18h28 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido Pinheiros, da Rua Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

18h25 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 12,4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo, da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Universitária.

18h22 – A Avenida República do Líbano tem 2,1 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Oliveira Pimentel até a Avenida Ibirapuera.

18h18 – A Rodovia Anhanguera tem lentidão do km 17 ao 23, na região de Perus, do km 57 ao 64, na região de Jundiaí, e do km 95 ao 103, na região de Campinas.

18h15 – A Rodovia dos Bandeirantes está congestionada no sentido interior, do km 21 ao 26, na região de Perus, e do km 86 ao 95, na região de Campinas.

18h07 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Funchal.

18h – A cidade de São Paulo registra três pontos de alagamento: na Rua Alvarenga, sentido bairro, na altura da Avenida Afrânio Peixoto; na Rua Romão Gomes, na altura da Avenida Valdemar Ferreira; e na pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo, na altura do nº 1012.

17h55 – A Avenida Santo Amaro tem 2,8 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Dom Gastão Liberal Pinto até a Rua Iraúna.

17h44 – A Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, estima que o motorista que sai agora de São Paulo demore 1h45 para chegar ao litoral pela Anchieta, e pouco mais de 2h pela Imigrantes.

17h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 23,2 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino. Na local, a via tem 15,9 km de fluxo moroso, da Avenida dos Bandeirantes até o centro de treinamento do Corinthians.

17h34 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso do km 11 ao 23, sentido Interior, por excesso de veículos e reflexo de um acidente que ocupa o acostamento no km 21. Em direção à Capital e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é bom nos dois sentidos. Chove no trecho entre Caçapava e Taubaté da rodovia Carvalho Pinto.

17h33 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pelas marginais e Avenida dos Bandeirantes, devido ao excesso de veículos que buscam as saídas da cidade para o feriado de 15 de novembro neste momento. A CET recomenda ainda aos motoristas que se destinam ao interior e litoral que busquem outros acessos e programem sua viagem para o período das 22h às 6h.

17h31 – A cidade de São Paulo tem 229 km de engarrafamento, índice de lentidão considerado recorde no período da tarde de 2011.

17h30 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de congestionamento, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h28 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,4 km de retenção, sentido bairro, da Avenida Enéas Carvalho de Aguiar até a Avenida Pedroso de Morais.

17h25 – A Avenida Doutor Gastão Vidigal tem 2,4 km de morosidade, sentido Marginal, da Praça Apecatu até a Rua Major Paladino .

17h18 – A pista expressa da Marginal Tietê está totalmente congestionada no sentido Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Imigrante Nordestino. No sentido Castelo, há 13 km de lentidão entre as pontes Tatuapé e Piqueri.

17h11 – O tráfego segue complicado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre o km 273 e km 268.

17h09 – Um caminhão está pegando fogo na Rodovia Anhanguera, no km 103, altura de Campinas, sentido interior. A via tem quatro faixas, mas por conta do acidente o tráfego flui apenas pela faixa da esquerda. Segundo a AutoBan, há cerca de 2 km de lentidão até o local da interdição.

17h07 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte Cidade Jardim.

17h06 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h04 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de tráfego lento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h – O tráfego está congestionado na Imigrantes, do km 16 até o km 43, sentido litoral. A pista norte da Anchieta é a melhor opção para a descida, mas permanece com tráfego intenso, segundo a concessionária.

16h58 – Pouco antes do início do horário de pico, a capital paulista registra 191 km de vias congestionadas, índice bem acima da média.

16h56 – A Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego lento do km 78 ao 87, no sentido litoral. Há neblina e garoa em alguns trechos.

16h54 – A Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada, no sentido litoral. A visibilidade é boa.

16h52 – A Radial Leste apresenta 3,9 km de morosidade, na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

16h50 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de trânsito carregado, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h42 – A capital tem um ponto de alagamento intransitável na Avenida Otaviano Alves de Lima, perto da Avenida Alexandre Colares, sentido Rodovia Castelo Branco.

16h40 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 2 km de fluxo intenso, sentido Barra Funda, da Praça José Vieira de C. Mesquita até a Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

16h38 – A cidade registra 158 km de engarrafamento. Somente a zona oeste da cidade concentra 46 km de lentidão.

16h35 -A Avenida Ibirapuera registra 2,4 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h29 – A Rodovia Presidente Dutra tem morosidade do km 228 ao km 227, na pista marginal, em São Paulo, e do km 220 ao km 221, em Guarulhos, ambos no sentido São Paulo. Em direção ao Rio a via tem retenção do km 223 ao 225, na pista marginal, e do km 224 ao 220, na pista expressa, ambos em Guarulhos.

16h24 – A cidade de São Paulo já registra 134 km de lentidão, segundo a CET.

16h16 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 14,4 km de retenção, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Verbo Divino até a Castelo Branco.

16h09 – A Rodovia dos Bandeirantes tem 9 km de lentidão no sentido interior, entre os kms 13 e 22. Chove forte no trecho.

16h06 – A Avenida João Dias registra 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

16h – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento, entre o km 24 ao km 43, devido excesso de veículos. Trânsito lento também na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre o km 273 e km 268, também devido ao excesso de veículos. A Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, entre o km 13 e km 10. Segue operação comboio pela Anchieta, devido intensa neblina no topo de serra. No momento, a visibilidade é inferior a 100 metros no trecho de interligação entre as duas rodovias. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio, na altura do km 31 na Anchieta. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho de melhor visibilidade.

Implantada Operação Descida 7×3. A viagem para a Baixada é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram somente a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

15h57 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,3 km de engarrafamento, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até a Praça Carananduba.

15h50 – A cidade tem agora 95 km de vias congestionadas, índice acima da média para o horário.

15h48 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 9,3 km de morosidade no sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita. As pistas local e central não são opção para o motorista. No sentido Castelo há lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri.

15h45 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, no sentido interior, do km 11 ao 14, e do km 21 ao 32, por excesso de veículos.

15h43 – Há tráfego congestionado pela Imigrantes no sentido litoral, do km 24 ao km 43. O tráfego deve ficar ainda mais intenso após as 17h.

15h39 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego lento no sentido Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

15h25 – A cidade registra agora 56 km de vias congestionadas, com tendência de aumento na maior parte das regiões.

15h24 – O Corredor Norte-Sul registra 4,2 km de morosidade no sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto Santa Generosa.

15h22 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 6,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

14h02 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem tráfego lento entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

13h49 – A Avenida Bandeirantes, sentido Imigrantes, congestionada entre Rua Antonio de Macedo Soares e Funchal.

13h29 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

13h25 – Operação comboio implantada nas Rodovias Anchieta e dos Imigrantes, devido intensa neblina no topo de serra. Visibilidade é inferior a 100 metros no trecho de interligação entre as duas rodovias. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio, na altura do km 31 na Anchieta e na altura do km 32 da Imigrantes. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho de melhor visibilidade

Pista norte da Rodovia Anchieta bloqueada no trecho de serra, entre o km 40 e o km 55, trecho de serra, para inversão de sentido. Operação descida 7×3 deve ser implantada na próxima hora. Congestionamento continua do km 38 ao km 41 da Anchieta sentido litoral, em São Bernardo do Campo por excesso de veículos. Para quem desce a serra, a melhor opção é a Imigrantes, que tem boas condições de tráfego. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo bom. O SAI opera em esquema 5×5, com a descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza a pista norte da rodovia Anchieta e a pista norte da Imigrantes.

12h55 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h41 – Permanece o congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do Km 38 ao km 41, devido excesso de veículos. Melhor opção é a Rodovia dos Imigrantes.

12h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

12h17 – A faixa da esquerda do km 557 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, está bloqueada, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de peças automotivas na pista. O tráfego segue com 2 kms de retenção, do km 559 ao km 557, pela faixa da direita e acostamento. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram problemas, na manhã de hoje.

12h16 – O congestionamento continua do km 38 ao km 41 da Rodovia Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos. Para quem desce a serra, a melhor opção é a Imigrantes, que tem boas condições de tráfego. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo bom. O SAI opera em esquema 5×5, com a descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza a pista norte da rodovia Anchieta e a pista norte da Imigrantes.

12h06 – Congestionamento está acima da média para o horário, com a marca de 51 kms de ruas e avenidas com tráfego carregado, na véspera do feriado prolongado.

11h42 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática.

11h33 – Radial Leste com tráfego lento no sentido Centro, entre Rua Piratininga e Viaduto Pires do Rio.

10h38 – Fluxo permanece congestionado na Rodovia Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos, do Km 37 ao km 43, início de trecho de serra e do Km 61 ao km 65, no acesso ao viaduto da Alemoa, em Santos. Melhor opção de viagem é seguir pela Imigrantes, que tem boas condições de tráfego.

11h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

10h26 – O sentido Centro da Radial Leste registra congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Alberto Badra.

10h07 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

9h56 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 89 kms de filas. Zona sul com 40 kms de lentidão.

9h25 – O sentido Castelo da Marginal do Pinheiros continua congestionado entre a Rua Quintana e Ponte Transamérica. São Paulo tem 101 kms de filas. Zona sul com 45 kms de lentidão.

9h23 – Congestionamento é de 105 kms em São Paulo.

8h52 – Radial Leste congestionada no sentido Centro, entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 92 kms de lentidão. Zona sul com 48 kms de filas.

8h43 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 17 ao 19 (região entre São Paulo e Guarulhos), sentido Interior e, do km 23 ao 19 (região de Guarulhos), sentido Capital, ambos por conta do excesso de veículos.

8h38 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul tem lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 84 kms de filas. Zona sul com 45 kms de lentidão.

8h26 – A Operação Comboio foi implantada nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, sentido litoral, em razão da baixa visibilidade provocada pela neblina na região do topo de serra. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio, localizadas no km 31, na Anchieta, e no km 32, na Imigrantes. Nessa operação, viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias escoltam grupos de cerca de 500 veículos, que saem da praça de pedágio a cada meia hora, até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Motorista encontra pontos de lentidão no sentido São Paulo, por excesso de veículos, do Km 23 ao km 22; do km 20 ao Km 18 e do Km 13 ao Km 10, pela Anchieta e do Km 13 ao km 12, pela Imigrantes. Já no sentido litoral, a lentidão está na altura de Cubatão entre o Km 59 e o Km 60.

8h25 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Arapuã. São Paulo com 78 kms de lentidão. Zona sul com 40 kms de filas.

8h10 – O sentido Castelo da Marginal do Pinheiros continua congestionada em mais de 8 kms, entre as Pontes Juscelino Kubitschek e Transamérica. São Paulo 74 kms de filas. Zona sul com 38 kms de lentidão.

7h40 – Radial Leste congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, sentido Centro. São Paulo congestionada em 59 kms. Zona sul com 32 kms de filas.

7h26 – Moradores da região do Jardim Ângela fazem passeata na Estrada do M’ Boi Mirim, que está com o sentido Centro interditada na altura do número 6.000 devido à manifestação.

7h18 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionadas entre as Pontes Juscelino Kubitschek e Américo Brasiliense. São Paulo com 37 kms de lentidão. Zona sul com 19 kms de filas.

6h47 – Acidente com vítima causa lentidão de 3,5 km na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Castello, entre a Ponte Nova Morumbi e a Avenida JK.

6h40 – São quase 7 km de acúmulo de trechos de congestionamento na pista sentido centro da Radial Leste a partir da estação Vila Matilde do Metrô.