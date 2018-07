Ao vivo: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h51 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Rua Centro Africana.

22h30 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3,1 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Paulista.

22h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Morumbi.

21h51 – São Paulo ainda registra 50 km de congestionamento.

21h30 – A Marginal do Pinheiros registra 7,6 km de trânsito moroso, na pista expressa, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Nova do Morumbi.

21h27 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,6 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia dos Bandeirantes até a Rua Azurita.

20h55 – A capital paulista tem 78 km de morosidade nesta noite.

20h23 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão em direção ao Rio de Janeiro, do km 226 ao km 223, em Guarulhos, na pista expressa, e do km 223 ao km 229, na pista marginal, em São Paulo.

20h21 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,9 km de lentidão, sentido Morumbi, da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Roberto Marinho.

20h05 – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade, no sentido São Paulo, entre o km 13 e o km 16, no trecho Osasco – Barueri, na pista marginal, e do km 13 ao km 17, na pista expressa.

19h58 – A Avenida Santo Amaro tem 2,8 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Praça Dom Gastão Liberal Pinto.

19h40 – A Avenida Pedro Álvares Cabral tem 1,8 km de retenção, sentido Vila Mariana, da Praça Armando de Sales Oliveira até a Avenida Ibirapuera.

19h39 – A cidade registra 164 km de lentidão nesta noite.

19h38 – A pista local da Marginal do Tietê tem 13,1 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Avenida Cruzeiro do Sul.

19h20 – A Avenida República do Líbano registra 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

19h10 – A Avenida Ibirapuera tem 2,6 km de fluxo lento, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até o Viaduto Borges Lagoa.

18h55 – A Radial Leste registra lentidão por 4,7 km, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h53 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado nos dois sentidos, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h53 – A Avenida Nove de Julho tem tráfego complicado no sentido bairro, da Alameda Franca até a Ponte Cidade Jardim.

18h51 – A Avenida Paulista está totalmente congestionada no sentido Paraíso.

18h49 – A cidade de São Paulo registra 201 km de vias congestionadas, com tendência de elevação nas zonas leste, oeste e central.

18h47 – A pista norte da Rodovia dos Imigrantes foi totalmente liberada após acidente que envolveu três veículos. Na pista sul, a faixa da direita segue interditada.

18h41 – A Avenida Washington Luís registra 4,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Takeo Yoshimura até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h18 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,9 km de retenção, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h13 – A Radial Leste registra 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h57 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de tráfego intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Freguesia do Ó.

17h54 – São Paulo registra 170 km de retenção, índice considerado acima da média pela CET. A zona sul apresenta 75 km de morosidade, seguido pelas zonas oeste e norte, com 29 km cada.

17h49 – A pista expressa da Marginal Tietê tem pouco mais de 13 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte das Bandeiras. A pista local não é alternativa para o motorista.

17h47 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 17, sentido interior, devido ao excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, o tráfego flui normalmente.

17h45 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 8,7 km de congestionamento, no sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim.

17h22 – A Avenida Washington Luís tem tráfego carregado no sentido centro, do início do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h21 – A Avenida João Dias está complicada no sentido bairro, da Rua Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h19 – Uma colisão entre um carro e um caminhão interdita a rodovia dos Imigrantes na altura do km 63 nos dois sentidos, sobre ponte da Ilha Caraguatá, em São Vicente. O tráfego está represado por cerca de 3 km nos dois sentidos. A Anchieta é alternativa para o motorista.

17h05 – A cidade registra 124 km de vias congestionadas. Desse total, 54 km está concentrado na zona sul.

17h04 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h49 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de engarrafamento, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros.

16h44 – A Marginal Pinheiros tem tráfego carregado nas pistas local e expressa, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Jardim.

16h42 – A pista expressa da Marginal Tietê tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri. A pista central não é alternativa para o motorista. No sentido Ayrton Senna, há lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Avenida dos Bandeirantes. A pista central também está complicada no trecho.

16h38 – A Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, entre o km 10 e o km 13, devido ao excesso de veículos. No sentido litoral, há operação comboio pela Anchieta e Imigrantes, devido a baixa visibilidade provocada pela neblina. Para veículos que trafegam sentido São Paulo nas duas rodovias, o trecho de interligação está bloqueado.

16h23 – O Corredor Norte-Sul está totalmente congestionado no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h21 – A Avenida dos Bandeirantes tem pouco mais de 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

16h20 – A cidade de São Paulo já tem cerca de 64 km de vias congestionadas, número acima da média para o horário.

15h50 – Três acidentes complicam o trânsito nas Marginais na tarde desta sexta-feira, 7. Na pista local da Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Transamérica, um carro bateu em uma árvore por volta das 14h30 e interditou a faixa da direita da via no sentido Castelo Branco. Uma pessoa morreu e outra foi resgatada pelo helicóptero Águia.

Na pista expressa da Pinheiros, também sentido Castelo, um acidente entre um carro e uma moto interditou a faixa da esquerda por volta das 15h, na altura da Ponte Roberto Zuccolo. Na pista expressa da Marginal Tietê, um carro e um caminhão colidiram cerca de 1 km após a Ponte Atílio Fontana por volta das 15h. A faixa da esquerda está bloqueada no sentido Ayrton Senna.

13h39 – Operação Comboio implantada na Rodovia Anchieta devido visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, na altura do trecho de interligação, causada pela neblina. Tráfego está sendo represado no km 31, na praça de pedágio, na altura do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem pelo trecho de interligação escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias.

12h46 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem tráfego carregado entre a Ponte Transamérica e Avenida Interlagos.

12h34 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Viaduto Pires do Rio.

11h06 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

10h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros ainda registra lentidão no sentido Castelo, entre a Ponte Américo Brasiliense e Avenida Interlagos. Do outro lado, congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

9h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Américo Brasiliense e Interlagos.

8h38 – O tráfego é intenso no km 268 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades.

8h34 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Curitiba e Praça da Bandeira.

7h45 – As pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castelo, continuam com mais de 6 kms de lentidão cada uma por conta de um acidente perto da Ponte Atílio Fontana, na pista central. Um carro bateu na mureta da via na madrugada, deixando 2 feridos. Duas faixas permanecem interditadas.

7h42 – A Avenida Interlagos, sentido Centro, registra tráfego carregado entre o Shopping Interlagos e Avenida João Paulo da Silva.

7h33 – A Radial Leste, sentido Centro, está congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

7h13 – As pistas local e central da Marginal do Tietê registram congestionamento entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

6h57 – São quase 7 mil metros de trechos de lentidão nas pistas local e central da Marginal do Tietê no sentido Castello entre as pontes Freguesia do Ó e Attilio Fontana