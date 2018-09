AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta sexta

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @estadao.

22:09 – O Corredor Norte-Sul tem 3,5 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Pedroso.

21:51 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Avenida Antônio de Macedo Soares.

21:20 – São Paulo registra 27 km de congestionamento nesta noite.

21:10 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20:54 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3,8 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da ponte Freguesia do Ó até a ponte da Casa Verde.

20:44 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de congestionamento, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até o Rio Tamanduateí.

20:30 – A Avenida Santo Amaro tem 1,7 km de morosidade, sentido centro, da Rua São Sebastião até a Avenida Roberto Marinho.

20:19 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20:10 – Um acidente bloqueia faixa da direita da Via Anchieta, sentido São Paulo, no km 62. O trânsito está lento do km 65 até o local do acidente.

20:04 – A cidade registra 70 km de trânsito ruim.

19:58 – O Corredor Norte-Sul tem 4,3 km de tráfego lento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Rua São Joaquim.

19:45 – São Paulo registra nesse momento 104 km de morosidade.

19:42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

19:37 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de tráfego intenso, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19:33 – A capital paulista tem 148 km de lentidão.

19:30 – A Radial Leste registra 4,7 km de morosidade na pista expressa, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19:17 – Um veículo capotou na altura do km 12 da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral. A faixa da esquerda está interditada.

19:14 – Índice de lentidão começa a cair em São Paulo, mas cidade ainda registra 170 km de trânsito.

19:09 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 9,6 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da ponte João Dias até a ponte Eusébio Matoso.

19:02 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de trânsito lento, nos dois sentidos, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

18:55 – A pista expressa da Marginal do Tietê continua com 23 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Imigrante Nordestino.

18:50 – A Rua das Juntas Provisórias apresenta 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Escola de Engenharia Mackenzie até o Viaduto Grande São Paulo.

18:45 – Cidade tem 196 km de vias congestionadas nesta noite, índice acima da média para o horário.

18:43 – A Avenida Washington Luís registra 5 km de congestionamento, sentido centro, da Praça Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18:38 – A Avenida Vereador José Diniz tem 4,3 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Fraternidade até a Avenida dos Bandeirantes.

18:33 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 2 km de morosidade, sentido Barra Funda, da Praça José Vieira de Mesquita até a Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

18:30 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de congestionamento, sentido Paraíso, da Praça Oswaldo Cruz até o acesso da Rebouças.

18:24 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 8,2 km de congestionamento, da ponte João Dias até a Rua Tucumã.

18:19 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18:17 – A Rodovia Presidente Dutra tem retenção no sentido São Paulo na pista Marginal, do km 230 ao km 223, em São Paulo, do km 218 ao 221, em Guarulhos, e do km 220 ao 217, na pista expressa, em Guarulhos.

18:12 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3,8 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da ponte Freguesia do Ó até a ponte da Casa Verde.

18:05 – A Avenida Nove de Julho registra 2,3 km de tráfego congestionado, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Avenida Cidade Jardim.

18:01 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da ponte Freguesia do Ó até a ponte da Casa Verde.

18:00 – Cidade tem 166 km de morosidade. A zona sul concentra 66 km (39%) dessa lentidão.

17:55 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17:52 – O tráfego é intenso entre o km 11 e 20, na região entre São Paulo e Guarulhos, da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, devido ao excesso de veículos. No sentido oposto, o tráfego é lento entre o km 30 e 28, em Guarulhos). O motorista também diminui a velocidade do km 23 ao 20.

17:50 – A Marginal do Tietê tem 23,1 km de engarrafamento na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Imigrante Nordestino. A CET informou que a lentidão é causada apenas pelo excesso de veículos.

17:48 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17:39 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a até o Viaduto Pedroso de Morais.

17:37 – Um acidente entre auto e carro interdita a faixa da direita da Marginal do Tietê na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, perto da ponte do Piqueri.

17:35 – Capital tem 146 km de engarrafamento.

17:33 – A Avenida Washington Luís tem 2,9 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17:16 – @ALFREDOGUERRA – trânsito muito lento na Marg. Pinheiros nos 2 sentidos e praticamente toda extensão #transito_estadao

17:15 – A Marginal do Tietê é a via com maior quantidade de filas. São 14,6 km de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita.

17:13 – São Paulo tem 128 km de vias congestionadas. O índice está acima da média para o horário, segundo dados da CET.

17:11 – A Avenida dos Bandeirantes registra 4,6 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

17:07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros apresenta 5,5 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã.

17:04 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, da Alameda Jamaris até a Praça da Bandeira.

16:58 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12, 5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da ponte Nova Fepasa até a Rua Azurita

16:56 -A cidade tem 115 km de lentidão neste momento de acordo com a CET – SP.