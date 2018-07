AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h – A Avenida Nove de Julho tem 1,7 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida São Gabriel até a Alameda Franca.

21h35 – A Avenida Washington Luís registra 1,7 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Washington Luís até a Praça Pedro Chaves.

20h54 – A cidade tem 23 km de retenção nesta noite, segundo dados da CET.

20h41 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,4 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Remédios.

20h13 – Um acidente interdita as faixas 1 e 2 da pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias. O tráfego segue com retenção do km 81 ao km 79, pela faixa 3 e pelo acostamento.

20h02 – O índice de trânsito caiu e a cidade registra 49 km de retenção nesta noite.

19h52 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de trânsito moroso, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h42 – A capital paulista tem 84 km de morosidade, sendo o Corredor Norte-Sul a via com maior índice de lentidão.

19h39 – A Marginal do Tietê tem pouco mais de 4 km de tráfego intenso no sentido Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia dos Bandeirantes.

19h37 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h28 – A Avenida do Estado tem lentidão da Rua 25 de Março até a Avenida Tiradentes, no sentido Santana.

19h08 – A Via Anchieta tem tráfego congestionado, pela pista central e marginal, do km 10 ao km 18, sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo.

19h02 – São Paulo tem 121 km de engarrafamento nesta noite. Segundo a CET, 46 km desse total está na zona sul da cidade.

18h54 – A Avenida dos Bandeirantes está totalmente congestionada no sentido Imigrantes.

18h52 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias. No sentido Castelo, a local apresenta problemas da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h50 – A Avenida Vereador José Diniz apresenta 2,4 km de morosidade, sentido centro, da Rua Ana Catarina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

18h47 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira, e no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Cebolinha.

18h34 – A Radial Leste tem 3,5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h32 – A cidade de São Paulo registra 107 km de vias congestionadas.

18h04 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h53 – A Avenida dos Bandeirantes registra 2,9 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h34 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,4 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h08 – Com 66 km de lentidão, a cidade de São Paulo registra congestionamento acima da média para o horário.

16h58 – A Avenida Rebouças tem trânsito complicado no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Rua Maria Carolina.

16h46 – A Ligação Leste-Oeste tem cerca de 2,7 km de tráfego intenso no sentido Penha, da Rua Santo Antônio até a Radial Leste.

16h37 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Pedroso.

15h42 – A Avenida Salim Farah Maluf tem quase 3 km de lentidão da Ponte do Tatuapé até a Rua Demétrio Ribeiro, sentido Vila Prudente.

15h40 – O Túnel Ayrton Senna I está totalmente congestionado, da 23 de Maio até a Antônio Joaquim de Moura Andrade.

14h35 – O trânsito já diminui consideravelmente na pista expressa da Marginal Tietê. Na pista local, há lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde, sentido Ayrton Senna.

14h06 – A pista expressa da Marginal Tietê ainda soma 8 km de tráfego complicado no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros, e entre as pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó.

14h04 – A Radial Leste está congestionada do Viaduto Pires do Rio até a Rua Almirante Brasil, sentido centro.

13h51 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Ponte Freguesia do Ó e Arco da Sabesp.

13h32 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Toledo Barbosa.

13h28 – A pista central da Marginal do Tietê, que chegou a registrar 19 kms de lentidão durante a manhã, devido a um acidente na Marginal do Pinheiros, agora tem 10 kms de fila, entre as Pontes da Freguesia do Ó e Jânio Quadros.

13h25 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido lapa, com lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva.

13h24 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem tráfego lento entre as Avenidas do Estado e Ataliba Leonel.

13h18 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê registram 8,5 kms de lentidão cada, no sentido Lapa, entre a Ponte da Freguesia do Ó e Arco da Sabesp.

13h12 – São Paulo tem 75 kms de lentidão.

12h57 – Lentidão na pista central da Marginal do Tietê diminuiu para 11 kms no sentido Lapa, entre as Pontes da Freguesia do Ó e Tatuapé.

12h42 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê registram lentidão de 11 kms, entre a Ponte Velha Fepasa e Arco da Sabesp.

12h39 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Lapa, está com 15 kms de retenção, entre as Pontes Atílio Fontana e Tatuapé.

12h31 – A cidade ainda tem 91 kms de filas.

12h28 – Começa a diminuir o congestionamento nas pistas sentido Lapa da Marginal do Tietê. As filas agora estão em 17 kms cada, a partir da Ponte Velha Fepasa.

12h21 – Pista sentido Interlagos é liberada perto do Cebolão, onde um caminhão ficou em L, ocupando 3 faixas de rolamento.

11h47 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

11h20 – As três pistas da Marginal do Tietê, sentido Lapa, estão com 19 km de tráfego carregado em cada uma, a partir da Ponte Castelo Branco, por conta de um acidente com caminhão ocorrido na Marginal do Pinheiros, perto do Cebolão.

11h18 – A cidade registra 90 kms de lentidão, boa parte deles causada por acidentes ocorridos nas marginais do Tietê e Pinheiros.

11h17 – Os motoristas devem evitar circular pela Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, devido a um acidente entre caminhão e mureta na Marginal do Pinheiros (sentido Interlagos), próximo à saída do Cebolão, que causa o bloqueio total do acesso à Marginal Pinheiros.

11h09 – As três pistas da Marginal do Tietê, sentido Lapa, registram mais de 15 kms de lentidão cada devido a um acidente com caminhão na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos.

10h33 – Tráfego bom em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Interligação altura do Km 40 segue fechada, devido a incidência de neblina. No momento, o tempo está encoberto e com neblina no topo de serra.

9h50 – Os motoristas devem evitar circular pela Marginal Tietê, sentido Castello Branco (pista central) em decorrência de um acidente envolvendo caminhão e moto, na altura da Ponte Orestes Quércia, próximo ao Anhembi. Os motoristas que trafegam pela via devem utilizar as pistas expressa e local.

9h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo tem 69 kms de congestionamento, Zona sul com 27 kms.

9h29 – Tráfego é lento do km 25 ao 19 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. No sentido contrário, o tráfego é intenso, com pontos de parada, do km 20 ao 24 (região de Guarulhos), ambos por excesso de veículos.

8h58 – A Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Rua Pinhalzinho e Metrô Vila Matilde. São Paulo tem 74 kms de filas. Zona sul com 24 kms de lentidão.

8h56 – O tráfego segue com 7 kms de retenção, do km 377 ao km 370, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, próximo à praça de pedágio, reflexo da passagem de um caminhão com carga excedente.

8h56 – Tráfego é lento do km 30 ao 28 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos) e do km 25 ao 19 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos e de colisão entre um caminhão e um carro, que bloqueou as faixas da direita, por 10 minutos, no km 19,8. O acidente não deixou vítimas.

8h40 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo tem 70 kms de filas. A zona sul tem 24 kms de lentidão.

8h23 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 370, próximo à praça de pedágio, devido a passagem de uma carreta com carga excedente. O tráfego está parado entre o km 374 e o km 370. Na pista sentido Curitiba, o fluxo de veículos é lento no km 348, na região de Miracatu, devido a passagem da mesma carreta.

8h22 – Lentidão na Rodovia Anchieta no sentido São Paulo, do Km 20 ao Km 18 e do Km 16 ao Km 10 e no sentido litoral, do Km 59 ao Km 60. No Km 23 em ambos os sentidos também há tráfego lento. A melhor opção é para os veículos de passeio é a Rodovia Imigrantes, que tem fluxo bom nos dois sentidos.

8h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem 7 kms de congestionamento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó. São Paulo tem 65 kms de lentidão. Pior região é a zona sul, com 22 kms.

7h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, está congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. São Paulo tem 56 kms de lentidão. Zona sul é a pior região, com 21 kms.

7h44- A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem tráfego carregado entre a Avenida do Estado e Rua Conselheiro Saraiva. São Paulo tem 56 kms de lentidão. Zona sul é a pior região, com 21 kms.

7h29 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h16 – O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias. A Concessionária orienta aos usuários para redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade, devido às pistas molhadas.

7h14 – A Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

6h53 – Ligação Leste-Oeste sentido Lapa com 2,7 km de lentidão a partir do final da Radial Leste.

6h46 – Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, com 2 km de congestionamento entre a Rua do Boqueirão e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h45 – Lentidão de 1,5 km na pista sentido Marginal do corredor Aricanduva a partir da Rua Moravia.

6h40 – Já são 7 km de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Avenida Radial Leste, entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h38 – São mais de 6 km de trechos de lentidão na pista sentido centro da Avenida Radial Leste, entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

06h30 – Lentidão de 1 km na pista sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul entre a Praça Campo de Bagatelle e a Avenida do Estado.

6h15 – Lentidão de 1,5 mil metros na pista sentido Marginal da Avenida Salim Farah Maluf entre as ruas Ulisses Cruz e Padre Adelino em razão do bloqueio de duas faixas de rolamento causado por acidente, sem vítimas, envolvendo caminhão e ônibus.

6h01 – Duas faixas da Avenida Salim Farah Maluf bloqueadas na pista sentido Marginal próximo ao cruzamento com a Avenida Celso Garcia, na zona leste de São Paulo, em razão de acidente, sem vítimas, envolvendo caminhão e ônibus. Retenção no trãnsito somente nas proximidades.

5h58 – Em razão da neblina, as alças de interligação do Sistema Anchieta-Imigrantes estão bloqueadas para quem sobe a serra; a alça da Rodovia Anchieta fica no quilômetro 40; na Imigrantes, no quilômetro 42.

5h54 – Tráfego com alguns pontos de parada na Rodovia Raposo Tavares no trecho entre os quilômetros 14 e 10, na capital.

5h50 – Apesar da chuva, não há registro de acidentes no trecho de chegada à capital pelas rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna.

5h45 – Tráfego bom nas estradas federais Régis Bittencourt e Fernão Dias.