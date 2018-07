AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h28 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,8 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até o emboque do Túnel Jânio Quadros.

19h54 – A Avenida dos Bandeirantes registra 2,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h48 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h19 -As duas faixas da esquerda que estavam bloqueadas no km 19,5 da Rodovia Ayrton Senna, foram liberadas. A via estava interditada na região de Guarulhos, sentido Interior. Por reflexo do acidente, o tráfego segue intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 20, entre São Paulo e Guarulhos. No sentido Capital, o fluxo também é intenso, com pontos de parada, do km 22 ao 20, em Guarulhos, por excesso de veículos.

19h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

18h44 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h40 – Queda de moto interdita duas faixas da esquerda da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, no km 19,5, na região de Guarulhos. O trânsito segue intenso do km 11 ao 19,5, entre São Paulo e Guarulhos. No sentido Capital, o fluxo segue lento do km 23 ao 21, por excesso de veículos.

18h25 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h15 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 2,7 km de tráfego intenso, da Rua Arruda Alvim até a Rua Pais Leme.

18h07 – A Avenida Washington Luís apresenta 2,4 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h03 – A capital paulista registra 63 km de congestionamento, segundo dados da CET.

17h56 – A Avenida do Ibirapuera tem 1,3 km de retenção, sentido bairro, da Avenida Lavandisca até a Avenida dos Bandeirantes.

17h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h48 – O motorista reduz a velocidade na chegada a Santos pela Anchieta, entre o km 64 e km 65, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal. O SAI opera em 5X5, com a descida feita pela pista sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Tempo encoberto com visibilidade boa.

17h45 – A Avenida Paulista registra 1,4 km de congestionamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

17h40 – A Rua Alvarenga tem 1,6 km de lentidão da Ponte da Cidade Universitária até a Rua Reação.

17h28 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Rocha Azevedo.

17h22 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Milton Rodrigues até a Rua Azurita.

17h14 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

17h08 – A cidade de São Paulo registra 36 km de engarrafamento, sendo a região central a átra com maior índice de lentidão com 13 km.

17h04 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,9 km de trânsito moroso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h21 -A Avenida Faria Lima tem 1,3 km de congestionamento, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Cidade Jardim.

15h57 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

15h30 – A Avenida Aricanduva registra 1,2 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua do Rodeio até a Radial Leste.

15h25 -A pista local da Marginal do Tietê tem 1,4 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Rodovia dos Bandeirantes.

14h22 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis.

14h05 – A Rodovia Anchieta tem lentidão, sentido São Paulo, do Km 29 ao Km 28, na região do Riacho Grande. Motivo são as obras de alargamento da ponte que interdita a faixa da direita. Já no sentido litoral, o tráfego está lento do Km 39 ao Km 40, início de trecho de serra, altura de São Bernardo do Campo, devido a excesso de veículos.

13h57 – A Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Rua Brasil e Viaduto Guadalajara.

13h37 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, ainda tem tráfego lento entre a Rua Peixoto Gomide e Praça Oswaldo Cruz.

12h59 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego lento entre a Rua Peixoto Gomide e Praça Oswaldo Cruz.

12h15 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, registra tráfego carregado entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática.

11h43 – A faixa da direita do km 515,5 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, está bloqueada, devido a um caminhão que saiu de pista e derramou carga de madeira. O tráfego segue sem retenção pela faixa da esquerda.

11h34 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Ponte da Freguesia do Ó e Rua Brazelisa Alves de Carvalho.

10h37 – Motorista enfrenta tráfego lento do Km 64 ao Km 65, da Rodovia Anchieta, altura de Santos, devido a um acidente no local. A colisão envolvendo uma moto e um veículo de passeio interdita a faixa da esquerda. Houve uma vítima com ferimentos leves, que já foi encaminhada para a Santa Casa de Santos.

10h07 – A Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, congestionada entre Radial Leste-oeste e Viaduto Aricanduva.

9h21 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Maracatins e Viaduto Dante Delmanto. São Paulo registra 41 kms de lentidão. A zona sul acumula 23 kms de filas.

8h52 – A faixa da direita do km 515,5 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, está bloqueada, devido a um caminhão que saiu de pista e derramou carga de madeira. O tráfego segue sem retenção pela faixa da esquerda.

8h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo acumula 55 kms de morosidade, sendo 27 kms na zona sul.

8h34 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul acumula 3 kms de lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo tem 52 kms de tráfego carregado, com 24 kms na zona sul.

8h23 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem lentidão do Km 20 ao Km 18. Já no sentido litoral, o tráfego está lento do Km 59 ao Km 60, altura de Cubatão, e do Km 64 ao km 65, em Santos. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. A melhor opção é a Rodovia dos Imigrantes.

8h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, está congestionada do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro. São Paulo com 57 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

8h07 – A Radial Leste, sentido Centro, registra tráfego carregado entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo registra 53 kms de lentidão, sendo 23 kms na zona sul.

7h39 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves.

6h55 – Avenida dos Bandeirantes com 1,5 km de congestionamento no sentido Marginal entre a Avenida Miruna e a Alameda dos Tupiniquins.

6h40 – São 9 km de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Vila Matilde e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

6h11 – Demais rodovias neste momento com tráfego intenso no sentido São Paulo, mas sem pontos de congestionamento.

6h10 – Motorista encontra lentidão pela pista lateral da Via Dutra no sentido capital paulista a partir do km 221, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

1h40 – Tráfego sem problemas relevantes nas principais estradas estaduais e federais neste momento dentro do estado de São Paulo; o Sistema Anchieta-Imigrantes ficará até as 4h30 na operação carreta, esquema 5 x 2, com a pista sul da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.