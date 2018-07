AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h24 – A cidade tem três pontos, sendo um intransitável na Avenida Almirante Delamare, com a Rua Anita Tagliaferri, sentido bairro. Os outros dois alagamentos transitáveis estão na Avenida Maria Coelho Aguiar, junto da Praça Alceu Amoroso Lima, em direção ao bairro, e na Avenida Roque Petroni Junior, esquina com a Rua Santo Arcadi, sentido Diadema.

21h09 – A Avenida Nove de Julho tem um ponto de alagamento, no sentido bairro, junto da Rua Amauri.

21h06 – A Marginal Pinheiros tem 1,2 km de trânsito intenso, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Rua Tucumã.

20h49 – A cidade tem dois pontos de alagamento, sendo um intransitável na Praça Marrey Júnior, com a Avenida Sumaré, sentido centro. O outro alagamento está na Avenida Jorge João Saad, perto da Avenida Francisco Morato, no sentido Francisco Morato.

20h19 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h04 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 2,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Doutor Ovídio Pires de Campos até a Avenida Pedroso de Morais.

19h47 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de tráfego lento, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua José Maria Lisboa.

19h41 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,4 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita.

19h37 – A pior via para o motorista nesse momento é o Corredor Norte-Sul, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

19h35 – A Avenida Nove de Julho tem quase 2 km de lentidão no sentido centro, da Rua Urimonduba até a José Maria Lisboa.

19h23 – Um ônibus atropelou um pedestre por volta das 17h30 na Avenida Rebouças, sentido bairro, na altura da Rua Cônego Eugênio Leite. A faixa exclusiva de ônibus permanece interditada e há lentidão do Hospital das Clínicas até a Avenida Pedroso de Morais.

19h18 – O trânsito já diminui na capital paulista, que registra ao todo 55 km de lentidão. A tendência é de queda em todas as regiões.

19h10 – A cidade registra 79 km de vias congestionadas, segundo a CET.

19h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de trânsito moroso, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h57 – A Via Anchieta tem tráfego congestionado no sentido São Paulo, do km 30 ao km 28, na altura do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Uma obra de alargamento da ponte bloqueia faixa da direita na altura do km 28. Ainda pela Anchieta, há tráfego lento no sentido litoral entre o km 13 e o km 18, devido excesso de veículos no acesso aos bairros.

18h56 – A capital paulista tem 93 km de engarrafamento nesta noite.

18h54 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,5 km de retenção, sentido bairro, do Largo Padre Péricles até a Avenida Auro Soares de Moura Andrade.

18h51 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

18h48 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

18h46 – A Avenida Washington Luís apresenta 2,5 km de trânsito complicado, sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h34 – A Radial Leste soma mais de 8 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Alberto Badra.

18h33 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana, do Cebolinha até a Praça da Bandeira, e no sentido aeroporto, entre os viadutos Santa Generosa e Borges Lagoa.

18h31 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego lento no sentido Imigrantes, entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

18h30 – A pista expressa da Marginal Tietê tem engarrafamento do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita, no sentido Ayrton Senna.

18h28 – A Ligação Leste-Oeste registra tráfego complicado da Praça Franklin Roosevelt até a Radial Leste, no sentido Penha.

18h19 – A Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de congestionamento, na pista expressa, sentido Interlagos, da Alexandre Mackenzie até a Ponte Cidade Universitária.

18h15 – A Avenida Rangel Pestana registra 1,6 km de lentidão, da Rua Dr. Ricardo Gonçalves até a Rua da Figueira.

18h06 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

18h – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h42 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

17h33 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h22 – A Rua Teodoro Sampaio tem 1,6 km de tráfego intenso da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Mateus Grou.

17h16 – A cidade registra 60 km de vias congestionadas nesta tarde. A zona sul tem 21 km de lentidão, seguida pela região central da capital com 18 km.

17h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de retenção, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h03 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h58 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Pérola Byington até a Avenida Alcantara Machado.

16h50 – O Corredor Norte-Sul tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Rua São Joaquim.

16h28 – A Avenida dos Bandeirantes tem pouco mais de 5 km de lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amato ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

16h21 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua João Guimarães Rosa.

16h11 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de congestionamento, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Avenida Paulista.

15h41 – A Avenida Paulista tem 2,5 km de tráfego complicado no sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Bela Cintra.

15h38 – A Via Anchieta teve a faixa da direita interditada na altura do km 43, sentido litoral, onde duas carretas colidiram, mas o local já foi liberado e o tráfego é normal. No sentido capital, a faixada esquerda está interditada na altura do km 16 por causa de um atropelamento.

12h53 – Rua da Consolação, sentido Centro, congestionada entre Rua João Guimarães Rosa e Avenida Paulista.

11h46 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Acre.

11h30 – Tráfego lento na chegada a Capital pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, devido excesso de veículos. Permanece o desvio de cerca de 300 metros, deixando a pista central da Anchieta, sentido litoral, como mão dupla, para fluxo do tráfego na região do Riacho Grande, sentido São Paulo. O desvio inicia no trecho anterior à ponte sobre a Represa Billings, no Km 29 e segue até o acesso à marginal norte da rodovia.

11h06 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Takeo Yoshimura.

10h42 – Para aliviar o congestionamento do Km 34 ao km 28, região do Riacho Grande, da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, foi criado um desvio de cerca de 300 metros, deixando a pista central da Anchieta, sentido litoral, como mão dupla. O desvio inicia no trecho anterior à ponte sobre a Represa Billings, no Km 29 e segue até o acesso à marginal norte da rodovia. Melhor opção é viajar pela Rodovia dos Imigrantes, que tem boas condições de tráfego.

10h02 – O sentido Castelo da Marginal do Pinheiros registra lentidão em três trechos da pista expressa, entre a Avenida Juscelino Kubitschek até Transamérica, entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e Pontes João Dias e Morumbi.

9h31 – Motorista encontra o tráfego congestionado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta do Km 34 ao Km 28, altura do Riacho Grande, devido as obras no local e a interdição da faixa da direita. Lentidão também na chegada a Capital do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Melhor opção é viajar pela rodovia dos Imigrantes, que tem boas condições de tráfego.

9h27 – Os motoristas devem evitar circular pela Avenida do Estado, em ambos os sentidos, na altura da Rua São Caetano, em decorrência de uma manifestação de camelôs.

9h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, registra lentidão entre a Avenida Juscelino Kubitschek e Ponte Transamérica. São Paulo tem 76 kms de filas. Zona sul com 41 kms de morosidade.

8h37 – O tráfego é intenso no km 268 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h31 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem congestionamento entre a Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Rubens Gomes Bueno. São Paulo com 67 kms de lentidão. Zona sul com 36 kms de filas.

8h13 – Lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta do Km 32 ao Km 29, altura do Riacho Grande, devido as obras no local e a interdição da faixa da direita. Tráfego lento do km 20 ao km 18 e do Km 13 ao km 10, chegada a Capital; e no sentido litoral, do km 64 ao km 65, na chegada a Santos. Motivo é o excesso de veículos.

8h02 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto João Jorge Saad. São paulo tem 60 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

7h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto. São Paulo com 55 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

7h33 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 44 kms de lentidão. Zona sul com 16 kms de filas.

7h06 – O Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, tem lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Boqueirão. São Paulo tem 22 kms de filas. Zona leste com 7 kms de lentidão.

7h05 – Os motoristas devem evitar trafegar pela região da Avenida do Estado, por conta de uma manifestação de vendedores ambulantes. O trânsito começa a ficar complicado no local. A Avenida do Estado tem lentidão no sentido Santana, entre as Ruas Mercúrio e 25 de Março.

6h47 – A pista expressa da Radial Leste tem 3,8 km de engarrafamento, no sentido centro, da Avenida Álvaro Ramos até a Rua Wandenkolk.

6h10 – A Rodovia Ayrton Senna tem morosidade do km 23 ao 20, no sentido São Paulo.

6h05 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão no km 20, no sentido São Paulo, e fluxo carregado até a chegada a capital.

6h – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento no sentido Rio, do km 219 ao 224, na região de Guarulhos, em razão de obras na pista.