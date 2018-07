AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

20h11 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h58 – A Avenida Faria Lima tem 2,4 km de trânsito complicado, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h36 – A cidade de São Paulo registra 91 km de lentidão, com tendência de queda.

19h34 – A Avenida Paulista registra tráfego intenso no sentido Paraíso, do acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz,

19h32 – A Avenida Guido Caloi registra 2,5 km de morosidade, no sentido bairro, da Avenida João Dias até a Avenida do Guarapiranga.

19h29 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,6 km de engarrafamento, sentido Penha, da Rua Santo Antonio até a Avenida Alcântara Machado.

19h07 – A Avenida Vereador José Diniz tem 4,1 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto dos Bandeirantes até a Rua Marechal Deodoro.

18h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,3 km lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h44 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de retenção, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h37 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de trânsito moroso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

18h36 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h33 – São Paulo apresenta 122 km de vias congestionadas.

18h19 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

18h05 – A Avenida Rebouças tem lentidão no sentido bairro, da Avenida Dr. Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

17h59 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

17h06 – A cidade registra 68 km de congestionamento nesta tarde. Segundo a CET, a zona sul tem 21 km de tráfego intenso e o centro da capital registra 19 km de morosidade.

17h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,9 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até a Avenida Antônio Macedo Soares.

16h43 – A Avenida Ibirapuera registra tráfego intenso em toda sua extensão, no sentido bairro.

16h20 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira ao Cebolinha.

16h17 – As pistas local e expressa da Marginal Tietê têm pouco mais de 5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até o Rio Tamanduateí.

12h06 – Implantada operação Comboio no sentido litoral da Rodovia Anchieta, devido visibilidade inferior a 100 metros, proporcionada pela neblina no trecho de serra. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio do Km 31, da Anchieta. Nessa operação, formações de cerca de 500 veículos fazem o trajeto de descida a cada meia hora, escoltadas por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária, até um trecho onde a visibilidade é melhor. Por medida de segurança, os caminhões sobem a serra somente pela via Anchieta e a interligação entre Imigrantes e Anchieta, na altura do km 40, está fechada.

11h50 – A faixa da direita do km 500,6 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, está bloqueada, devido ao tombamento de uma carreta. O tráfego segue sem retenção pelas faixas da esquerda e central.

11h07 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem tráfego lento entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

10 h – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, está congestionada entre a Avenida Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

9h50 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego normal nos dois sentidos, assim como na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

9h48 – A Rodovia Presidente Dutra acumula 6 km de lentidão na pista marginal, no sentido São Paulo, entre os kms 226 e 231 e do km 223 ao 224.

9h47 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

9h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Rua Brasópolis.

9h23 – Lentidão permanece na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, do Km 63 ao Km 65, devido a excesso de veículos.

9h22 – O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros tem tráfego lento entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

9h03 – A faixa da esquerda do km 518 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, está bloqueada, devido a uma carreta que derramou carga de bobinas de papel na pista. O tráfego segue com 2 kms de retenção, do km 520 ao km 518, pela faixa da direita e acostamento.

9h01 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre a Rua Curitiba e Praça Campo de Bagatelle.

8h46 – O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros registra tráfego carregado de 10 km na pista expressa, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

8h31 – Chegada a São Paulo tem tráfego lento pela Rodovia Anchieta do Km 19 ao Km 18 e do Km 14 ao Km 10 e pela Imigrantes do Km 16 ao Km 15. Lentidão também na chegada a Santos, pela Anchieta do Km 61 ao Km 65. Motivo é o excesso de veículos.

8h25 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó.

8h09 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem congestionamento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

8h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó.

7h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego lento entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

7h27 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre a Rua Luiz Falgetano Sobrinho e Viaduto Indianópolis.

7h08- A Radial Leste, sentido Centro, com tráfego lento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

6h55 – Subiu para 7,5 km o congestionamento na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt na Serra do Azeite, região de Cajati, entre os quilômetros 525,5 e 518, em razão de uma carreta que ficou atravessada na pista após sofrer uma pane e causar a perda de controle a direção por parte do motorista. O acostamento e uma faixa já foram liberados para o tráfego.

6h40 – São quase 7 km de trechos de trânsito ruim na pista sentido centro da Radial Leste entre o metrô Vila Matilde e a Rua Wandenkolk, junto à Ligação Leste-Oeste.

5h53 – Congestionamento de 3,5 km na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt na Serra do Azeite, região de Cajati entre os quilômetros 521,5 e 518 em razão de uma carreta que ficou atravessada na pista após sofrer uma pane e causar a perda de controle a direção por parte do motorista. O acostamento foi liberado para o tráfego.

4h15 – A pista sentido capital paulista da rodovia Presidente Dutra foi totalmente liberada às 3h25 desta madrugada de terça-feira, 4, no quilômetro 50, limite entre as cidades de Lorena e Cana, no Vale do Paraíba. Por volta da 1h45, uma caminhão do tipo cegonha tombou no local. O pico de congestionamento na região, onde não foi montado desvio, chegou a três quilômetros. Às 4h15, não havia mais lentidão no trecho. Não houve feridos segundo a concessionária NovaDutra.

02h45 – A pista sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra está bloqueada por completo desde a 1h45 desta terça-feira, 4, no quilômetro 50, limite entre os municípios de Lorena e Cana, no Vale do Paraíba. Segundo a concessionária NovaDutra, no local ocorreu o tombamento de um caminhão do tipo cegonha. Não há desvio na região. Uma hora após o acidente, o congestionamento era de quase 1,5 quilômetro. Não há informações sobre vítimas ainda.