AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h10 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

20h23 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Rua José Homero Roxo.

20h – A cidade de São Paulo registra 47 km de morosidade nesta noite.

19h50 – A Avenida Washington Luís registra 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves

19h35 – A cidade registra agora 70 km de lentidão, com tendência de queda em todas as zonas, segundo a CET.

19h25 – A pista expressa da Marginal Tietê tem 4,5 km de engarrafamento no sentido Ayrton Senna, da Rua José Gomes Falcão até a Rua Azurita. A pista local não é opção para motorista.

19h19 – A Radial Leste tem 3 km de tráfego moroso, sentido bairro, da Avenida Brasil até o Viaduto Pires do Rio.

19h08 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem quase 10 km de lentidão no sentido Castelo, de 1 km depois da Rua Américo Brasiliense até a Ponte do Jaguaré. Na pista local o problema é entre as pontes Morumbi e Eusébio Matoso.

19h06 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, sentido Imigrantes.

18h54 – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h45 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

18h32 – A Avenida João Dias apresenta 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h21 – A cidade registra 100 km de engarrafamento nesta noite. O Corredor Norte-Sul é a via com maior índice de lentidão com 8,7 km, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h15 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h54 – A Avenida Nove de Julho registra 2,7 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Nove de Julho até a Praça Arthur Andrade Filho.

17h38 – A capital paulista tem 73 km de vias congestionadas. A zona sul tem 32 km de morosidade, seguida pela região central da cidade, com 15 km.

17h32 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

17h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h02 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,6 km de retenção, sentido Penha, da Avenida Brigadeiro Luís Antonio até a Avenida Alcântara Machado.

16h57 – Há lentidão na chegada a Santos pela Anchieta, do km 60 ao km 65, por excesso de veículos.

16h29 – O Corredor Norte-Sul já tem quase 5 km de tráfego intenso no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo. No sentido Santana, há problemas entre o Cebolinha e o Viaduto Santa Generosa.

16h27 – A Avenida Paulista está congestionada por pouco mais de 1 km, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Campinas.

16h19 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até a Rua Antônio de Macedo Soares.

15h59 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

15h57 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem tráfego complicado no sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

14h29 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Lapa, da Radial Leste até a Rua Santo Antônio.

14h25 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 2 km de morosidade no sentido Ibirapuera, da Marginal Pinheiros até a Rua Bandeira Paulista.

13h18 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Indianópolis e João Julião da Costa Aguiar.

12h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

12h43 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre Rua Augusta e Avenida Alcântara Machado.

11h50 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, continuam congestionadas entre as Pontes Atílio Fontana e Bandeiras. A pista central tem lentidão entre as Pontes do Piqueri e Casa Verde.

11h24 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática.

11h22 – São Paulo acumula 76 kms de tráfego lento, bem acima da média para o período.

11h06 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

10h38 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registram congestionamento de 12 kms entre a Ponte Atílio Fontana e Rua da Coroa.

10h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

9h44 – Os motoristas devem evitar circular pela Estrada do Campo Limpo, sentido Centro, próximo da Avenida Professor Oscar Campiglia, em decorrência de um acidente entre caminhão e poste, que causa o bloqueio total da via. Os motoristas que trafegam pela região devem utilizar como alternativa a Avenida Carlos Lacerda e Estrada de Itapecerica.

9h43 – O sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê registra congestionamento nas pistas expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte das Bandeiras, e na local, entre as Pontes dos Remédios e Casa Verde. São Paulo acumula 104 kms de congestionamento. Zona sul com 38 kms de filas.

9h11 – As pistas expressas das marginais do Tietê e do Pinheiros acumulam mais de 16 kms de tráfego carregado por conta do excesso de veículos, começando na Ponte da Cidade Universitária, sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, e indo até a Ponte Julio de Mesquita Neto, na Marginal do Tietê, na zona norte. São Paulo tem 105 kms de lentidão. Zona sul com 41 kms de filas.

8h39 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra dois pontos de lentidão, em entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e outro entre as Pontes Transamérica e Ary Torres. São Paulo com 89 kms de lentidão. Zona sul com 31 kms de filas.

8h22 – Lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

8h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, acumula 8 kms de tráfego carregado entre as Pontes Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 89 kms de filas. Zona sul com 29 kms de lentidão.

8h11 – Radial Leste tem lentidão no sentido Centro, entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo tem 80 kms de congestionamento. Zona sul com 25 ksm de filas.

7h49 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Alexandre Mackenzie. São Paulo com 60 kms de lentidão. Zona sul com 19 kms de morosidade.

7h28 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 59 kms de congestionamento. Zona sul com 18 kms de filas.

7h08 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, registram congestionamento de 5,5 kms, entre as Pontes do Piqueri e Casa Verde. São Paulo com 43 kms de tráfego lento. Zona sul com 12 kms de filas.

6h39 – Congestionamento de 2 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 30 e 28, em Itapevi, na Grande São Paulo.

6h38 – Congestionamento na Via Dutra, sentido São Paulo, a patir do quilômetro 219, em Guarulhos, pela pista lateral.

6h35 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h33 – Trânsito lento na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares nas proximidades do Rodoanel, em Cotia, e no trecho entre os quilômetros 14 e 10, já em São Paulo.