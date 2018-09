AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

13h26 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem tráfego lento entre as Pontes das Bandeiras e Julio de Mesquita Neto.

12h54 – Uma colisão entre um caminhão e uma moto interditou totalmente a pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, para o pouso do helicóptero Águia, que socorreu a vítima. O acidente aconteceu no km 221. A pista já foi liberada mas o congestionamento chega a 4 km pela pista expressa e entre os kms 223 e 227 na pista lateral.

11h31 – A pista sul da Rodovia Anchieta foi liberada para tráfego sentido litoral. A pista havia sido bloqueada devido a uma colisão entre duas carretas. Durante o bloqueio, a pista norte da Anchieta, que normalmente faz o trajeto sentido São Paulo, teve seu fluxo invertido, para atender a demanda de tráfego rumo à Baixada Santista.

Após a liberação da pista sul, a pista norte foi bloqueada para inversão do percurso. No momento, equipes finalizam a varredura da pista norte para efetuar a liberação na próxima hora. O tráfego está intenso no trecho de serra da Imigrantes, do Km 55 ao Km 40, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos pesados.

11h01 – O sentido Lapa da Ligação Leste-Oeste registra congestionamento entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcântara Machado.

10h46 – A Avenida Dr. Arnaldo, sentido Consolação, tem tráfego lento desde o começo da via até a Avenida Rebouças.

10h08 – Uma faixa da pista sentido Interior da Rodovia dos Bandeirantes está interditada devido a um capotamento, na altura do km 37, em Caieiras. O congestionamento chega a 1 km.

9h53 – O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros registra morosidade na pista expressa entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

9h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra lentidão entre as Pontes da Rodovia Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto, sentido Lapa.

9h27 – A pista norte da Rodovia Anchieta já está liberada para descida da serra. A inversão de sentido foi necessária devido a um acidente ocorrido na Anchieta, sentido litoral, na altura do Km 45. A pista foi bloqueada na altura do Km 40, próximo à interligação, para transporte da carga. A colisão envolveu duas carretas e não deixou vítimas.

9h23 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego carregado entre as Pontes do Jaguaré e Cidade Universitária.

8h47 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó.

8h45 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego bom em ambos os sentidos.

8h31 – Acidente na Anchieta sentido Litoral na altura do Km 45, envolvendo duas carretas, causa bloqueio total da pista na altura do Km 40, próximo a interligação, para transporte da carga. A colisão não deixou vítimas. A pista norte da rodovia está interditada para a inversão de sentido. Os veículos de passeio seguem viagem pela Imigrantes, enquanto os veículos pesados aguardam a liberação da pista norte, para descida da serra. Lentidão também na chegada a São Paulo, do Km 13 ao Km 10.

8h07 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Elisa Silveira.

7h58 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego carregado entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

7h46 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, sentido Aeroporto.

7h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

7h20 – A faixa da esquerda do km 493 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, está bloqueada, devido ao tombamento de um caminhão. O tráfego segue sem retenção pela faixa da direita.

7h07 – A Radial Leste, sentido Centro, com tráfego carregado entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara.

06h52 – Pista sentido centro da Radial Leste com 2 mil metros de lentidão a partir da Avenida Melchert.

06h50 – Corredor Aricanduva, zona leste da cidade, com quase 2 mil metros de lentidão no sentido Marginal a partir da Rua do Rodeio

06h21 – Tráfego lento na chegada à capital nas pistas central e lateral da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 13 e 10.

06h18 – Lentidão de 1,5 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Fernão Dias a partir do quilômetro 62, em Mairiporã (Grande SP), reflexo de um bloqueio (já desfeito) para obras, ocorrido durante a madrugada.

06h10 – Lentidão de 2 mil metros, entre os quilômetros 40 e 38, região de Itapevi (Grande SP), na pista sentido capital da Rodovia Castello Branco, em razão de um acidente envolvendo dois veículos; faixa 2 bloqueada.

06h05 – Lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21 e 19 (Cotia/Osasco/capital); e entre os quilômetros 14 e 10 (capital).

01h21 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 – operação carreta – até as 5 horas.