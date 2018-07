AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste domingo, 16

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h38 -As rodovias que ligam a cidade de São Paulo a outros municípios tem trânsito tranquilo no final da tarde deste domingo. Apenas o sistema Anchieta/ Imigrantes e a Rodovia Dutra apresentam congestionamentos.

Por causa da chuva que atingiu o estado, operação comboio chegou a ser iniciada na Rodovia Anchieta por volta das 15h. Embora normalizada, a rodovia tem trânsito lento na subida da serra. Quem vai pela Imigrantes sentido norte também encontra lentidão em trechos com neblina.

Na Dutra, congestionamento no sentido Rio-SP entre os quilômetros 106 e 102, em Taubaté, e entre os quilômetros 60 e 64, na região de Guaratinguetá.

17h – Não há mais pontos intransitáveis por causa dos alagamentos em São Paulo. Ainda estão alagadas a Praça Jorge de Lima, próximo à Avenida Vital Brasil e a Avenida Engenheiro Billings, na região da ponte do Jaguaré, sentido interior, na região do Butantã.

Também há alagamento na Rua São Teodoro, em Itaquera, na zona leste e na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana, na zona sul.

Não há registro de lentidão na capital.

15h16 – Marginal Pinheiros, na região da Ponte Eusébio Matoso, intransitável no sentido interior por causa de alagamento.

12h53 – Toda a região metropolitana de São Paulo está em estado de atenção no início desta tarde por conta da chuva que atinge toda a Grande SP. De acordo com a CGE, há nove pontos de alagamento, todos transitáveis, na cidade neste momento.

Na zona oeste, a Praça Jorge de Lima, próximo à Avenida Vital Brasil, Zona Oeste e a Avenida Engenheiro Billings, região da ponto do Jaguaré, sofrem com alagamento desde as 11h40 deste domingo.

A Avenida Nações Unidas também tem trecho de alagamento nas imediações da Ponte Eusébio Matoso, nos dois sentidos.

Na região da Vila Mariana, na zona Sul de São Paulo, alagamento na Avenida Pedro Álvares Cabral e no túnel Max Feffer.

Alagamento também na Av. do Estado em dois trechos, próximo à Avenida Mercúrio, na Mooca, e na região da R João Teodoro, na Sé. Também no centro da cidade, alagamento na Av. Vinte e Três de Maio, próximo à Praça da Bandeira, sentido aeroporto.

Na zona norte, a Avenida Antono Munhoz Bonilha está alagada, próximo à avenida Nossa Senhora do Ó em ambos os sentidos.

Acompanhe os pontos de alagamento no site da CGE.