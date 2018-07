AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h – O tráfego é intenso na Rodovia Fernão Dias, do km 37 ao km 47, na região de Atibaia, e do km 55 ao km 65, na região de Mairiporã, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos nos locais.

17h45 – São Paulo tem apenas um trecho de lentidão no final da tarde deste domingo, na Avenida Rebouças, entre as ruas Maria Carolina e Capitão Antônio Rosa.

14h42 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego intenso no sentido aeroporto, da Rua Ribeiro de Lima até a Rua Santa Ifigênia.

13h51 – A cidade de São Paulo tem, ao todo, 3 km de lentidão, concentrados no Corredor Norte-Sul, segundo a CET.