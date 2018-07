AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste domingo, 6

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h32 – Trânsito segue tranquilo na capital neste momento. A CET não registra nenhum ponto de congestionamento.

15h29 – A CET bloqueou a Avenida General Olímpio no cruzamento com a Conselheiro Brotero nos dois sentidos. Os motoristas devem realizar o desvio entrando na Avenida Tupi e seguindo pela Alameda Barros, para depois retornar à avenida, no sentido centro, e na Rua Olímpia, depois pela Brigadeiro Galvão, e depois pela Mario de Andrade, para seguir no sentido bairro.

13h46 – Não registro de lentidão neste início de tarde em São Paulo.