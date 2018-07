AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste domingo, 9 de outubro

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

Acompanhe a situação nas rodovias pelo Twitter da Ecovias e pelos sites da Nova Dutra, Autoban e Via Oeste.

18h14 – A rodovia dos Imigrantes tem lentidão na subida para São Paulo no final da tarde deste domingo. De acordo com a Ecovias, as saídas da Praia Grande e do Guarujá apresentam trechos de trânsito intenso. O excesso de veículos também prejudica o tráfego na chegada ao planalto, na região do Rodoanel Mário Covas.

Trânsito também carregado na Dutra, na região de Guarulhos, sentido norte.

Na Rodovia dos Bandeirantes, congestionamento entre São Paulo e Jundiaí, sentido interior, no km 45, e também no sentido contrário, do quilômetro 64 ao 58.

Na Castello Branco, lentidão na pista expressa sentido capital nos trechos entre Itapevi e Itu (entre os quilômetros 55 e 52) e Bauru e Itapevi (do quilômero 33 ao 30)

16h19 – Trânsito lento no corredor da Rua Bernardino de Campos até a Rua Vergueiro, entre a Rua Abílio Soares e a Rua Conceição Veloso, sentido centro. De acordo com a CET, o congestionamento é de 1,5 quilômetro.