AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste domingo

18h01 – Um caminhão tombou por volta das 16h40 no km 12 da Rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo, na alça de acesso para a Marginal do Tietê. O motorista enfrentada 1 km de lentidão na via. Ainda não há previsão para liberar o local.

17h27 – A pista express da Marginal do Tietê tem trânsito intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Avenida Gastão Vidigal até a Ponte Atílio Fontana.

13h31 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão, sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Ifigênia.

12h07 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem morosidade, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Ponte Velha Fepasa.