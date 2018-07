AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado, 15:

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

1h55 – A cidade de São Paulo tem, ao todo, 5 km de vias congestionadas. O pior trecho é a pista expressa da Marginal Tietê, com 1,2 km de lentidão no sentido Castelo, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Freguesia do Ó.

15h15 – A Rua Glicério está intransitável na altura da Praça Dr. Mário Margarido.

14h50 – Uma colisão entre dois carros interditou a faixa da direita no km 21 da rodovia Ayrton Senna, sentido interior e deixa o tráfego lento do km 19 ao 21. A faixa já foi liberada.

14h43 – A pista expressa da Marginal Tietê tem pouco mais de 1 km de tráfego intenso no sentido Castelo, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Freguesia do Ó.

14h41 – O Corredor Norte-Sul tem dois pontos de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Santa Generosa, e da Rua Ribeiro de Lima até a Rua Santa Ifigênia.

14h15 – A cidade de São Paulo tem três novos pontos de alagamento: na Radial Leste, sentido bairro, na altura da Avenida Álvaro Ramos, e na Rua da Cantareira, com problemas na altura da Rua São Caetano e da Avenida Mercúrio.

13h56 – A cidade de São Paulo tem três pontos de alagamento. Na zona oeste, a Avenida Magalhães da Castro, em frente ao Jockey Club, tinha problemas na altura da Praça Deputado Afrânio de Oliveira. Na zona norte, a pista expressa da Marginal Tietê estava com um ponto de alagamento transitável na altura da Ponte Freguesia do Ó, sentido Castelo. Na zona leste, a Rua São Teodoro estava intransitável nos dois sentidos para os motoristas.

13h54 – A Ecopistas recomenda cautela aos motoristas que trafegam pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, pois chove em diversos pontos.

13h35 – Foi encerrada a Operação Comboio na Via Anchieta. O Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal e chuva por todo o trecho.

12h46 – Um carro capotou na altura do km 65 da Rodovia Anhanguera. Dos dois ocupantes, apenas um ficou ferido. O veículo estava na canaleta da via e não interditou pistas, mas causava 1 km de lentidão no sentido interior.

12h42 – Está em vigor a Operação Comboio na Via Anchieta, a partir da praça de pedágio do km 31. Os demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal.

12h36 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem lentidão da Ponte do Jaguaré até 1 km depois da Ponte Eusébio Matoso, sentido Castelo. A pista local não é opção para o motorista.

12h11 – O Complexo Viário Maria Maluf está totalmente congestionado da Rua Nossa Senhora da Saúde até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h50 – Pista sentido Rio da Via Dutra completamente bloqueada desde as 4h30 no km 158, em Jacareí, Vale do Paraíba, em razão de acidente envolvento 3 carretas e um caminhão. Congestionamento é de 6 km. A opção para o motorista é a via marginal, cujo acesso é feito no km 161.

– 1h10 – Tráfego normalizado em todo o trecho paulista da Rodovia Régis Bittencourt.

– 1h05 – Capital paulista registra agora congestiomamento zero; todas as principais vias sem pontos de lentidão.

– 0h45 – Três pontos de lentidão neste início de madrugada na capital: na Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello (800 metros) a partir da Rua Roberto Feijó; Avenida Salim Farah Maluf (800 metros) a partir da Anhaia Mello; e Ponte Transamérica (400 metros – toda extensão)

– 0h40 – Tráfego bom nas demais principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo.

– 0h35 – Lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 301 e 307, em São Lourenço da Serra (SP), reflexo de um acidente entre duas carretas ocorrido às 22 horas. Pista já liberada.