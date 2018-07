AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h58 – A Radial Leste também registra tráfego intenso no sentido centro, da Praça Divinolândia até a Rua Dona Matilde. No sentido bairro, permanece a lentidão entre a Rua Piratininga e a Avenida Álvaro Ramos.

15h52 – Uma carreta tombou por volta das 15h30 e interditou totalmente a pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 75, região de Atibaia. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava produto químico. Não há previsão para liberação da via.

15h32 – A Avenida Salim Farah Maluf está congestionada no sentido Vila Prudente, da Avenida Celso Garcia até a Rua Demétrio Ribeiro.

14h24 – Foi implantada a operação comboio na Rodovia dos Imigrantes por causa da neblina intensa. O tráfego está sendo represado no pedágio e a visibilidade é inferior a 100 metros no topo de serra.

14h22 – A Radial Leste tem pouco mais de 3 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Piratininga até a Avenida Álvaro Ramos.

13h38 – A Avenida do Estado está congestionada no sentido Santana, da Rua 25 de Março até a Rua João Teodoro.

12h43 – O Corredor Norte-Sul soma 6 km de tráfego intenso no sentido aeroporto, da Avenida do Estado até o Viaduto Santa Generosa.

11h56 – Há tráfego intenso pela Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral. A Anchieta, em operação descida, é opção para o motorista.

11h48 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de lentidão no sentido aeroporto, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira.

6h05 – Pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra com uma faixa de rolamento bloqueada no quilômetro 64, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em razão de um acidente ocorrido às 21h40 de sexta-feira, 28. Uma carreta desgovernada bateu contra a mureta de divisão das pistas após invadir o canteiro de obras onde vigas para construção de um viaduto estão sendo lançadas. Não havia operários na obra. O congestionamento é de 3 km neste momento.

1h29 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, operação carreta, até as 5 horas, com a pista sul da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.

1h28 – Lentidão de 2 mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre os quilômetros 335 e 337, em Juquitiba (Grande São Paulo), trecho de acesso à Serra do Cafezal.

1h15 – Pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra com apenas uma faixa de rolamento liberada para o tráfego no quilômetro 64, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em razão de um acidente ocorrido às 21h40 de sexta-feira, 28. Uma carreta desgovernada bateu contra a mureta de divisão das pistas após invadir o canteiro de obras onde vigas para construção de um viaduto estão sendo lançadas. Não havia operários na obra. O congestionamento é de 8 km neste momento.