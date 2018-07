Ao vivo: Acompanhe movimento nas rodovias e também em São Paulo neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h53 – Trânsito normal em São Paulo, sem congestionamento.

17h09 – A Rodovia Régis Bittencourt volta a apresentar congestionamento de 15 kms na região de Miracatu, entre os kms 344 e 359, no trecho de serra.

17h06 – O movimento de veículos segue tranquilo nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. O tráfego deve voltar a ficar intenso a partir das 10h de terça-feira.

16h35 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionadas entre as Pontes Morumbi e Cidade Jardim.

16h24 – O congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt diminuiu para 7 kms, entre os kms 327 e 320, na região de Juquitiba.

16h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes do Morumbi e Cidade Jardim.

15h58 – O congestionamento na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt diminui e está entre o km 349 e o km 359, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, há retenção do km 368 ao km 351, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos.

15h36 – Régis Bittencourt ainda tem 15 kms de congestionamento, entre o km 344 e o km 359, na região de Miracatu.

15h02 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra 1 km de lentidão entre o Viaduto Santa Ifigênia e Praça da Bandeira.

14h50 – O movimento de veículos começou a se normalizar na maioria das rodovias que cortam São Paulo, na tarde deste sábado, 12, de acordo com informações das polícias rodoviárias e concessionárias. As rodovias litorâneas eram as que ainda apresentavam pontos de morosidade.

A Rodovia Régis Bittencourt apresentava trechos congestionados nesta tarde. A pista sentido Curitiba da Rodovia estava com congestionamento entre o km 344 e o km 359, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, havia retenção do km 365 ao km 351, na região de Miracatu, também devido ao excesso de veículos.

Os motoristas encontravam Rodovia Ayrton Senna lentidão na altura do km 23, no sentido Interior. Já a Rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, estava totalmente interditada no km 118, região de Caçapava, devido ao tombamento de um caminhão. O tráfego seguia pelo canteiro e não causava lentidão.

As rodovias Anhanguera e Bandeirantes apresentavam tráfego normal, nos dois sentidos. Segundo boletim da concessionária Autoban, empresa que administra o sistema, entre a 0h da sexta-feira, 11, e 11 h deste sábado, 12, 283 mil veículos trafegaram pelas rodovias, entre saída e chegada da Capital. Neste período foram registrados 41 acidentes e 22 feridos. Não houve morte. O Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares também apresentava tráfego normal nos dois sentidos.

Litorâneas

As rodovias litorâneas ainda registravam tráfego intenso nesta tarde. O tráfego estava complicado na Rodovia dos Tamoios, entre os kms 60 e 68, no trecho de serra, assim como a Rodovia Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga. A Rodovia Rio-Santos começava a ter o tráfego normalizado. A Rodovia Presidente Dutra registrava congestionamento em São Paulo, entre os kms 228 e 227, na pista marginal, sentido Rio de Janeiro.

A operação Comboio pela Rodovia Anchieta, sentido litoral, iniciada por conta da baixa visibilidade causada pela neblina, foi finalizada. O tráfego está fluindo bem em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. A viagem para o litoral é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram somente a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

14h14 – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt tem congestionamento entre o km 344 e o km 359, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, há retenção do km 365 ao km 351, na região de Miracatu, também devido ao excesso de veículos.

14h08 – São Paulo tem 2 kms de lentidão.

14h06 – O tráfego está lento entre os kms 22 ao 25 da Rodovia Castelo Branco, sentido interior, em Barueri.

13h56 – Motorista faz boa viagem pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos.

13h50 – Implantada operação comboio pela Rodovia Anchieta às 13h25, sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31 na Anchieta. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho de melhor visibilidade. Por medida de segurança a interligação na altura do km 40 está interditada.

Segue o tráfego intenso rumo ao litoral na Imigrantes, sentido litoral do km 40 ao km 58, trecho de serra e na Padre Manoel da Nóbrega do km 275 ao km 292, por excesso de veículos. Lentidão permanece na Imigrantes do Km 62 ao Km 67, em São Vicente.

Melhor opção para a viagem é continua sendo uma das pistas da Anchieta, apesar do comboio não há registros de lentidão. Demais rodovias seguem com fluxo intenso, mas sem pontos de parada. SAI continua em Operação Descida 7×3.

A viagem para o litoral é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram somente a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

13h44 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, do km 58 ao km 60, na região de Mairiporã, reflexo do tombamento de um caminhão, que restringiu o tráfego. O veículo já foi removido e as pistas liberadas.

13h25 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego intenso no sentido interior. No mesmo sentido, a Rodovia Carvalho Pinto apresenta congestionamento entre kms 126 e 129.

12h24 – São Paulo sem pontos de lentidão.

12h12 – A Rodovia dos Imigrantes registra congestionamento na descida da serra e na região dos semáforos do km 62 ao km 67, sentido Praia Grande, devido ao excesso de veículos.

12h11 – A Rodovia Carvalho Pinto tem tráfego lento do km 125 ao 130 (região de Taubaté), sentido Interior, por conta do excesso de veículos.

12h08 – Congestionamento na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao excesso de veículos entre os kms 344 e 346 (Miracatu); 351 e 356 (Miracatu); e 359 ao km 361 (Miracatu).

Ainda na pista sentido Curitiba, há retenção do km 5 ao km 7, na região de Campina Grande do Sul, devido a uma obra em ponte, que restringe o tráfego na faixa da direita. O fluxo de veículos segue lentamente pela faixa da esquerda.

11h53 – O tráfego na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias é intenso, devido ao fluxo de veículos. O horário de pico na rodovia, para quem vai seguir para o interior neste feriado prolongado vai as 18h de hoje. Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego segue sem retenção.

11h43 – O Corredor norte-sul registra 2,5 kms de lentidão entre as Ruas Estela e Borges Lagoa, sentido Santana.

11h17 – Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, do km 40 ao km 46 e entre o km 50 e km 58, no sentido litoral. Via Anchieta segue como melhor opção com 4 faixas livres.

11h08 – São Paulo acumula 7 kms de trânsito carregado, a maior parte deles na zona sul.

11h04 – O sentido Santana do Corredor norte-sul acumula 5 kms de lentidão entre a Rua Estela e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h53 – Motorista encontra tráfego lento, no sentido Interior, da Rodovia Carvalho Pinto do km 74 ao 90 (região entre Jacareí e São José dos Campos) e do km 127 ao 130 (região de Taubaté), ambos devido ao excesso de veículos.

Nos demais trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sentido Interior, o fluxo segue intenso. No sentido Capital, o movimento é normal.

Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo de veículos é bom em ambos os sentidos. Há boa visibilidade em todas as rodovias.

10h39 – Muitas rodovias que ligam a capital paulista ao interior do Estado ainda apresentavam trechos com lentidão na manhã deste sábado, 12. A pior delas era a Rodovia Régis Bittencourt, que acumulava 11 quilômetros de congestionamentos.

Os motoristas encontravam pontos de retenção na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre os municípios de São Lourenço da Serra e Miracatu, devido ao excesso de veículos. Os congestionamentos estão entre os kms 311 e 312, em São Lourenço da Serra, 329 e 337, entre Juquitiba e Miracatu, e 357 e 359, entre Miracatu e Serra do Cafezal,

O acostamento foi liberado para o tráfego de veículos entre o km 337 ao km 341, assim como a operação de uma faixa reversiva entre os km 351 e km 359, para auxiliar na fluidez do tráfego no sentido de Curitiba. A concessionária Autopista, empresa que administra a rodovia, informa que o horário de pico na rodovia neste sábado deverá seguir até as 14h.

Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção na manhã de hoje. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Autopista orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

A Rodovia Presidente Dutra também apresentava trechos com lentidão no sentido Rio. Em Jacareí, lentidão entre os kms 159 e 158, devido a obras. Em São José dos Campos, congestionamento entre os kms 151 e 147 pela pista expressa e em Taubaté, entre os kms 118 e 117, devido ao excesso de veículos. No outro sentido, obras provocam lentidão entre os kms 60 e 64, em Guaratinguetá.

A Rodovia Castelo Branco registrava tráfego lento entre os kms 18 e 26, na região de Barueri, e entre os kms 21 e 24, em Osasco, no sentido Interior, devido ao excesso de veículos. A Raposo Tavares também estava com tráfego lento no sentido interior, na região de São Roque, entre os kms 44 e 45.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes estava com tráfego intenso nesta manhã no sentido interior. A Anhanguera tinha três quilômetros de lentidão na região de Jundiaí, entre os kms 57 e 60, e a Bandeirantes entre os kms 49 e 52.

A Rodovia Fernão Dias, que segue em direção a Minas Gerais, não registrava pontos de lentidão, segundo a Polícia rodoviária Federal.

No sistema Anchieta-Imigrantes, os motoristas encontravam congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, no trecho de serra, entre os kms 50 e 58. A melhor opção era utilizar a Rodovia Anchieta. Os motoristas encontram congestionamento também na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, do km 275 ao Km 276 e tráfego lento do km 277 ao km 292.

A lentidão continua na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre o km 271 e km 268, também devido ao excesso de veículos. A viagem para o litoral é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram somente a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

10h21 – Há pontos de retenção na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre os municípios de São Lourenço da Serra e Miracatu, devido ao excesso de veículos. Os congestionamentos estão entre os kms 311 e 312, em São Lourenço da Serra, 329 e 337, entre Juquitiba e Miracatu, e 357 e 359, entre Miracatu e Serra do Cafezal,

A Concessionária realiza a Operação Descida, com o acostamento liberado para o tráfego de veículos entre o km 337 ao km 341 e a operação de uma faixa reversiva entre os km 351 e km 359, para auxiliar na fluidez do tráfego no sentido de Curitiba. A concessionária informa que o horário de pico na rodovia neste sábado deverá seguir até as 14h.

Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção, na manhã de hoje. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

10h14 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem 1,2 km de lentidão entre Avenida Santa Catarina e Rua Takeo Yoshimura.

10h13 – São Paulo registra 3 kms de congestionamentos.