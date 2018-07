AO VIVO – Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado (8):

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

14h49 – A Avenida dos Bandeirantes está congestionada no sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto dos Bandeirantes. No sentido Imigrantes, há tráfego congestionado da Rua Ribeiro do Vale até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h57 – A faixa que estava interditada na altura do km 29 da Rodovia dos Imigrantes foi liberada. O acidente que envolveu quatro carros deixou três vítimas leves.

12h39 – Uma colisão entre quatro carros bloqueia a faixa da esquerda, sentido litoral, da Rodovia dos Imigrantes.

11h57 – Os motoristas ainda encontram tráfego bom na região do estádio do Morumbi, onde acontece neste sábado o show do ídolo teen Justin Bieber. Segundo a CET, há lentidão apenas na chegada à Praça Roberto Gomes Pedrosa.

11h52 – A Ecovias tem operação descida, com todas as pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes liberadas para o motorista que segue em direção ao litoral. Há tráfego intenso na descida pela Imigrantes, por excesso de veículos.

Tráfego é intenso na descida pela Imigrantes, devido excesso de veículos.

11h50 – A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 61 ao 58, sentido capital, na altura de Jundiaí. Na Anhanguera, há lentidão também na região de Jundiaí, do km 65 ao 62.

11h16 – A pista local Marginal Pinheiros tem lentidão no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Ary Torres.

10h26 – A Rodovia Régis Bittencourt tem 10 km de lentidão no sentido Curitiba, do km 332 ao 342. Por volta das 7h20 deste sábado, duas carretas e dois carros colidiram na altura do km 347. A pista chegou a ser interditada, mas já foi liberada. Não há informações sobre vítimas.

10h20 – A Rodovia Anchieta apresenta tráfego normal. A pista norte da via foi liberada e a operação descida foi implantada. O tráfego sentido litoral é mais intenso na Rodovia dos Imigrantes.

2h00 – Uma colisão traseira entre um caminhão-tanque, sem carga, e uma carreta, por volta da 1 hora desta madrugada de sábado, 8, bloqueia totalmente a pista sul da Rodovia Anchieta no quilômetro 51, trecho de serra, em Cubatão, litoral paulista. Segundo a concessionária Ecovias, o caminhão-tanque, com o impacto contra o motor, acabou se incendiando. Não houve feridos. Em razão do bloqueio da pista sul da Anchieta, a concessionária bloqueou o acesso à subida pela pista norte e iniciou uma varredura – processo pelo qual uma viatura da empresa percorre todo o trecho de serra para se certificar de que não há mais carros subindo, liberando assim a descida por essa mesma pista. Com isso, Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) entra na operação 5 x 3, com descida feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, restando apenas a pista norte da Imigrantes para a subida da serra. Às 2 horas não havia trechos de congestionamento em todo o SAI.