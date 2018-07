AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h57 – O Viaduto Grande São Paulo registra 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

15h51 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Ibitirama.

14h50 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de congestionamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

14h34 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,4 km de morosidade, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita.

13h14 – A Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de engarrafamento, na pista expressa, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Ary Torres. Devido a um acidente, o acesso da expressa para a Ary Torres está bloqueado.

12h56 – A Avenida João Dias registra 1,9 km de retenção, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Rua Rubens Gomes Bueno.

12h54 – A Avenida Faria Lima tem 1 km de morosidade, sentido Itaim, da Avenida Cidade Jardim até a Avenida Juscelino Kubitschek.

12h23 – A faixa da esquerda da Marginal do Pinheiros continua bloqueada, no sentido Interlagos, perto da Ponte Ary Torrres, na pista expressa. A via tem 2,7 km de trânsito intenso, da Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

10h59 – A Avenida do Estado tem 8,5 km de engarrafamento, sentido Santana, da Rua Vinte e Cinco de Marco até a Avenida Mercúrio.

10h28 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de congestionamento, no sentido Interlagos, da Pont do Jaguaré até a Ponte Ary Torres. Em razão de um acidente, a faixa da esquerda da via está bloqueada.