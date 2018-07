Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 -A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de tráfego lento, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

20h05 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 274,5 e o km 273, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão nesta noite.

20h -A Marginal do Pinheiros registra 2,3 km de congestionamento, sentido Interlagos, na pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h55 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito complicado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h45 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 3,2 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

19h40 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Cidade Jardim.

19h20 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h15 – A Avenida Vicente Rao tem 1,9 km de lentidão, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

19h09 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,8 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Pérola Byington até a Avenida Alcantara Machado.

18h51 – A Avenida Paulista tem 2,2 km de morosidade, sentido Paraíso, da Rua Augusta até a Praça Oswaldo Cruz.

18h40 – A Avenida Santo Amaro apresenta 2,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até o Viaduto Santo Amaro.

18h35 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,1 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

18h25 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3,2 km de trânsito carregado, sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Alameda Lorena.

18h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h10 – A Radial Leste registra 3,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

17h40 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de engarrafamento, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h35 – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 268 ao km 270, sentido Cubatão, em razão do excesso de veículos no acesso ao trevo com a Anchieta. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registram tráfego bom. O SAI opera em esquema normal 5×5, com a descida sendo feita pela pista sul da Via Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte das duas rodovias.

17h31 – A Rua da Consolação registra 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

17h26 – O Corredor Norte-Sul tem 1,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Cubatão.

17h20 -A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

17h15 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de tráfego moroso da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,4 km de trânsito intenso, Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h35 – A Avenida Ibirapuera tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Mondego até a Avenida dos Bandeirantes.

15h56 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, congestionado entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado. São Paulo com 13 km de lentidões.

15h25 – Rua da Consolação tem congestionamento entre a alameda Piauí e a Avenida Paulista, no sentido Centro. São Paulo com 10 km de tráfego lento.

15h12 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem tráfego intenso entre as vias Dr. Antônio e Avenida Diogo.

14h30 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego intenso entre as vias Vieira de Morais e Ana Catharina Randi.

14h09 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, apresenta congestionamento entre a Avenida Rebouças e a Teodoro Sampaio.

13h56 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com lentidão entre as Rua Vieira de Morais e Ana Catharina Randi.

13h32 – Avenida Santo Amaro, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Amaro Meio e Avenida Roberto Marinho. São Paulo com 12 km de filas.

13h13 – A Rua da Consolação, sentido Centro, tem trânsito lento entre Rua Piauí e Avenida Paulista.

12h55 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com trânsito carregado entre a Rua Roberto Feijó e Viaduto Grande São Paulo.

12h41 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, com lentidão entre a Rua Azurita e Rio Tamanduateí.

12h29 – Cerca de mil integrantes de movimentos de sem-teto ocupam totalmente a Avenida Jorge João Saad, no Morumbi, perto da Praça Roberto Gomes Pedrosa.

12h28 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, estão congestionadas entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica.

11h51 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

11h37 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre as Ruas Trinta e Um de Março e Alberto Lion.

11h20 – Avenida Nove de Julho tem cerca de 1,2 km de congestionamento, sentido Centro, entre a rua Estados Unidos até Urimonduba.

11h07 – Avenida do Estado, sentido Santana, apresenta tráfego intenso entre a via Trinta e Um de Março até avenida Alberto Lion. São Paulo com 45 km de congestionamentos.

10h35 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara.

10h27 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem congestionamento entre avenida João Julião da Costa Aguiar e o Término do viaduto Washington Luis.

10h09 – A Avenida Inajar de Souza, sentido Lapa, tem lentidão entre a Ponte Freguesia do Ó e Rua Edmundo Krug.

09h52 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h39 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros estão com trechos congestionados. Na direção de Interlagos, a pista expressa está com 6 km de lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. Do outro lado, as pistas local e expressa registram congestionamento entre as Rua Quintana e Verbo Divino.

8h46 – Motorista encontra nesta manhã o tráfego lento na Anchieta, sentido São Paulo do Km 20 ao km 18 e do km 13 ao km 10, e no sentido litoral do Km 64 ao km 65, na chegada a Santos. Já a Imigrantes tem lentidão sentido Capital do km 16 ao Km 11. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais rodovias seguem com fluxo bom.

8h45 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 283 e o km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel.

8h43 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 87 km de filas. Zona sul com 28 km de trânsito lento.

8h28 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Arapuã. São Paulo com 85 km de filas. Zona sul com 32 km de retenção.

7h58 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves. São Paulo com 83 km de congestionamento. Zona sul com 34 km de filas.

7h40 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre a Rua Rubens Gomes Bueno e Avenida Interlagos. São Paulo com 69 km de filas. Zona sul com 30 km congestionamento.

7h20 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram congestionamentos. Na direção da Lapa, as pistas expressa e local têm lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. Do outro lado, congestionamento na pista local, entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 63 km de filas. Zona sul com 28 km de retenção.

7h06 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Pinhalzinho e Avenida Vila Matilde. São Paulo com 31 km de filas. Zona sul com 11 km de retenção.