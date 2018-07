Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h20 – A cidade tem 102 km de vias congestionadas no momento. Desse total, 49 km está concentrado na zona sul.

19h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

19h – A Avenida do Guarapiranga tem 2,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Estrada do M’boi Mirim.

18h33 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

18h28 – Continua a operação comboio nas rodovias Anchieta e Imigrantes por causa da baixa visibilidade provocada pela neblina. Por isso, o trânsito está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31 e km 32, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade. A velocidade está reduzida para 40 km/h em todo o trecho de topo de serra, nos dois sentidos.

No trecho de planalto, na altura de São Bernardo do Campo, a Anchieta tem lentidão nos dois sentidos. No sentido litoral, há lentidão do km 14 ao km 16, no acesso da Avenida Lions. No sentido São Paulo, há paradas do km 20 ao km 18, acesso da Avenida Piraporinha. Ambos os pontos provocados por excesso de veículos no trecho urbano.

18h24 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h18 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h13 – O motorista encontra tráfego lento do km 11 ao 18 da Rodovia Ayrton Senna, em direção ao interior, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, o movimento é tranquilo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, o movimento também é tranquilo.

18h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros.

17h51 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h45 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

17h40 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h35 – A Avenida João Dias registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua João Carlos da Silva Borges até João Dias.

17h30 – As rodovias Anchieta e Imigrantes estão em Operação Comboio em razão da visibilidade inferior a 100 metros provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31 e km 32, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade. A velocidade está reduzida para 40 km/h em todo o trecho de topo de serra, nos dois sentidos.

No trecho de Baixada, há ponto de lentidão do km 64 ao km 65 na chegada a Santos, reflexo do excesso de veículos na área urbana.

17h18 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h08 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de fluxo moroso, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

16h49 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

16h35 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito intenso, na pista expressa, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 5,5 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

16h18 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Dutra.

16h04 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 10km de filas, sentido Ayrton Senna entre a rodovia Dutra e a Freguesia do Ó.

15h41 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso por excesso de veículos entre a avenida Roberto Feijó e o viaduto Grande São Paulo.

15h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com tráfego intenso entre a Ponte Nova Fepasa e a Ponte Freguesia do Ó. Já a pista local, no mesmo sentido, tem congestionamento da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Piqueri.

14h41 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, registra lentidão entre a Vila Guilherme até Bandeiras.

13h55 – Rua da Consolação, sentido Centro, tem tráfego intenso em função do excesso de veículos entre a alameda Piauí e a avenida Paulista. São Paulo com 24 km de congestionamento.

13h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5 km de lentidão entre a Marginal Pinheiros e Avenida Miruna.

12h42 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem congestionamento entre as Pontes Cidade Jardim e Nova do Morumbi.

12h31 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 6 km de congestionamento em função de acidente envolvendo carro e pedestre. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas já está com tráfego liberado. Lentidão concentrada entre a Cidade Universitária e Nova do Morumbi, sentido Castelo Branco.

12h22 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral do km 39 ao km 40, região do topo de serra, por conta do excesso de caminhões na passagem pelo posto da Polícia Militar Rodoviária no local. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) fluem bem. Há neblina em alguns pontos da serra, o que exige cautela e atenção dos motoristas.

12h14 – Tráfego já flui normal ao longo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

11h38 – Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

11h37 – São Paulo ainda tem 66 km de filas.

11h17 – Avenida Professor Eusébio Matoso, sentido Centro, com lentidão entre a ponte Eusébio Matoso e avenida Jorge João Saad. São Paulo com 68 km de filas e zona sul com 17 km de congestionamentos.

11h09 – O corredor Norte-sul tem 12 km de filas no sentido Aeroporto, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça Campo de Bagatelle.

10h54 – Rua Boa Vista está totalmente interditada devido a manifestação de sem-teto, que seguem para a Avenida São João.

10h46 – Tráfego continua lento em dois pontos da rodovia Ayrton Senna, por excesso de veículos: do km 32 ao 30, na região de Itaquaquecetuba e, do km 28 ao 19, na região de Guarulhos.

10h30 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem 9 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira.

10h03 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de filas desde a Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

9h20 – Usuário que segue pela rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, enfrenta tráfego lento entre os km 32 e 11 (região entre Itaquaquecetuba e São Paulo), por excesso de veículos. No sentido contrário, flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o trânsito segue tranquilo. Às 8h55 foi liberada a faixa no km 24 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. O bloqueio ocorreu por conta de colisão entre veículo utilitário e moto. A vítima do acidente, com ferimentos, mas sem risco de morte, foi levada para o Hospital Geral de Itaquaquecetuba.

9h15 – Radial Leste, sentido Centro, com 5 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e viaduto Pires do Rio. São Paulo com 109 km de congestionamento. Zona oeste com 37 km de filas.

8h57 – Os motoristas que retornam à capital paulista na manhã desta segunda-feira, 9, após o feriado prolongado de Páscoa, encontram tráfego complicado em algumas rodovias de São Paulo, principalmente nas que ligam a cidade ao interior do Estado.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, a lentidão está na chegada à capital. A Rodovia dos Bandeirantes apresenta congestionamento entre os km 20 e 13. Já a Rodovia Anhanguera estava com tráfego lento entre os kms 24 e 22.

Segundo balanço da concessionária Autoban, entre 0h de quinta-feira, 5, e 24h de domingo, 8, trafegaram pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes cerca de 651 mil veículos entre chegada e saída da capital. Neste período, foram registrados 88 acidentes, 56 feridos e uma morte.

Nas rodovias Castelo Branco-Raposo Tavares, a situação também está complicada nesta manhã. No trecho entre Osasco e Barueri, a pista expressa está congestionada entre os km 18 e 16 e a marginal entre os km 15 e 13. No trecho entre Barueri e Itapevi, entre o km 36 ao 25. Já a Raposo Tavares apresenta lentidão entre os km 21 e 19 e entre o 13 e 10.

Desde a 0h de quinta-feira até as 24h deste sábado, 7, cerca de 370 mil veículos circularam pelos dois sentidos do Sistema Castello-Raposo, segundo a concessionária Viaoeste. Neste período foram registrados 23 acidentes com 17 vítimas leves e quatro graves.

Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, o motorista enfrenta congestionamento na região de Guarulhos, na pista marginal, entre os km 226 e 228, 230 e 231, e 218 e 225, todos devido ao excesso de veículos.

Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 271 ao km 269, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Já a Rodovia Fernão Dias tem tráfego normal, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O tráfego está lento em dois pontos da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 32 ao 28 (região entre Itaquá e Guarulhos) e, do km 23 ao 11 (região entre Guarulhos e São Paulo), ambos por excesso de veículos. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, há tráfego lento em direção a capital. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, há boas condições de tráfego.

Uma colisão entre carro e moto, no km 15 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, por volta das 7h15, ocupou duas faixas da esquerda, até as 8h10. O acidente deixou duas vítimas leves, transferidas para o Hospital Geral de Guarulhos. Já às 8h25, no km 24 da rodovia Ayrton Senna, também no sentido capital, uma colisão entre veículo utilitário e uma moto ocupa a faixa da esquerda. Ainda não há informação sobre vítimas.

No sistema Anchieta-Imigrantes, os motoristas que retornam para a capital encontram tráfego lento na chegada a São Paulo, na região de Planalto, perto do Rodoanel, tanto pela Via Anchieta, quanto pela Imigrantes. O tráfego flui normalmente nas rodovias do litoral norte, como a Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), sem pontos de lentidão.

São Paulo

O trânsito na capital paulista também está complicado nesta manhã de segunda-feira. A cidade registrava, às 8h53, 111 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. As marginais do Tietê e do Pinheiros eram as vias com mais trechos de lentidão.

A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Lapa, tinha 7 km de trânsito complicado, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. Na Marginal do Pinheiros, a lentidão de 5,5 km estava na pista expressam sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.

8h31 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul congestionado em 8 km, entre as Avenida República Árabe Síria e Praça da Bandeira. São Paulo com 103 km de trânsito carregado. Zonas sul e oeste com 33 km de filas cada.

8h23 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão na chegada à capital paulista, do km 23 ao km 11 e do km 31 ao km 28, reflexo do excesso de veículos.

8h07 – As rodovias Anchieta e dos Imigrantes com tráfego lento no sentido São Paulo, na região de Planalto, perto do Rodoanel.

7h51 – A Rodovia Anhanguera tem lentidão entre os km 14 ao 11, na chegada a São Paulo. A rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento entre os km 17h e 13, também na chegada à capital.

7h43 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul congestionado entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 64 km de filas. Zonas sul e oeste com 19 km de trânsito lento cada.

7h22 – Radial Leste, sentido Centro, com 5 km de congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 52 km de retenção. Zona sul com 22 km de filas.

7h14 – Tráfego carregado na região de Planalto da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo.

7h12 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h11 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 5 km de lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 40 km de filas. Zona sul com 14 km de retenção.