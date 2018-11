Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

20h28 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 2,6 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Pedroso de Morais.

20h10 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Washington Luís.

19h40 – A Avenida João Dias tem 3,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Giovanni Gronchi.

19h31 – O tráfego é lento pela Rodovia dos Imigrantes, entre o km 67 e o km 70, no acesso a Praia Grande, por causa de obras fora do trecho de concessão da Ecovias. Os demais pontos do SAI fluem bem, com boa visibilidade.

19h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 9,3 km de engarrafamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Limão até o Centro de Treinamento do Corinthians.

19h14 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Jabaquara.

18h51 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, nos dois sentidos, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h46 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,9 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

18h41 – A Rua da Consolação tem 2 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h26 – O Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h21 – A Rua Vicente Rao tem 2,5 km de lentidão, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

18h15 – A cidade tem 97 km de vias congestionadas.

18h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h35 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de tráfego moroso, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h30 – A Avenida Nove de Julho tem 3,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Barata Ribeiro até a Praça Arthur Andrade Filho.

17h20 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

17h16 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

17h06 – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Rafael Iório.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 1 km de lentidão, sentido Santana, da Avenida 11 de Junho até o Viaduto João Jorge Saad.

16h55 – A Radial Leste tem 1,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h50 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de retenção, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h45 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3 km de fluxo intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte Freguesia do Ó.

16h43 – A Avenida Paulista tem 1,1 km de morosidade, sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luis Antonio até a Rua Peixoto Gomide.

16h40 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de congestionamento, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Rua Augusta.

16h17 – O Corredor Rebouças/Eusébio tem 1,3 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Joaquim Celidônio até a Avenida Brasil.

15h16 – A Avenida do Estado tem retenção, sentido Santana, do Viaduto 25 de Marco até a Avenida Mercúrio.

14h55 – A pista local da Marginal do Tietê registra 1,4 km de lentidão, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Nova Fepasa até a Ponte dos Remédios.

14h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de engarrafamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Transamérica até a Rua Américo Brasiliense.

14h06 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Santa Generosa.

13h23 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre a Ponte Américo Brasiliense e Rua Rubens Gomes Bueno.

11h34 – O sentido Penha da Marginal do Tietê registra trechos congestionados. O maior deles, com 15 kms, está na pista expressa entre a Rua Azurita e Rodovia Castelo Branco. As pistas local e central têm lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

11h14 – A faixa 1 da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 64, na região de Mairiporã (MG), devido a obras de fresagem e recuperação do pavimento. O tráfego segue com retenção do km 60 ao km 64. A faixa 2 e o acostamento estão liberados. Ainda nesse sentido, as faixas 1,2,3 estão bloqueadas no km 494, na região de Betim (MG), devido a um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta. O tráfego segue com retenção do km 492 ao km 494. O acostamento está liberado.

11h12 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada.

10h54 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê apresentam lentidão. No sentido Lapa, congestionamento na pista expressa, entre as Pontes do Piqueri e Limão. Do outro lado, na pista expressa entre a Rua Azurita e Ponte da Casa Verde.

10h44 – A Avenida Pacaembu, sentido Estádio, tem lentidão entre a Rua Itamarati e Ponte da Casa Verde.

10h26 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes do Piqueri e Casa Verde.

10h15 – Chegada a São Paulo tem lentidão do km 13 ao km 10 pela Rodovia Anchieta, devido a excesso de veículos. Tráfego segue tranquilo nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento há boa visibilidade em todo o trecho de concessão.

9h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde. São Paulo com 61 kms de lentidão. Zona sul com 22 kms de filas.

9h24 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 79 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

9h17 – Liberada a faixa da direita no km 21 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. Interdição aconteceu devido a um veículo incendiado no local, que deixou uma vítima com ferimentos leves, encaminhada ao PS Quarteirão da Saúde, em Diadema. Tráfego segue tranquilo em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h10 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 93 kms de filas. Zona sul com 26 kms de trânsito lento.

8h58 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, registra 14 kms de congestionamento entre as Pontes Castelo Branco e Cruzeiro do Sul. A local tem lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Casa Verde. São Paulo com 84 kms de filas. Zona sul com 23 kms de lentidão.

8h36 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 21 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo é bom. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento segue normalmente.

8h30 – Motorista encontra o tráfego lento na Rodovia Imigrantes, sentido Capital, do Km 24 ao km 21, devido a um veículo incendiado no Km 21, que deixou uma vítima com ferimentos leves, encaminhada ao PS Quarteirão da Saúde, em Diadema. No local está interditada a faixa da direita e o acostamento, com equipes da Ecovias e do Corpo de Bombeiros.

A chegada a São Paulo tem lentidão por excesso de veículos do Km 13 ao km 10, pela Anchieta e do km 16 ao km 12 pela Imigrantes. Já no sentido litoral, o fluxo é lento do Km 59 ao km 60 da Anchieta, altura do Jardim Casqueiro, em Cubatão, também por excesso de veículos.

8h05 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram congestionamentos. No sentido Lapa, lentidão na pista expressa entre as Pontes Nova Fepasa e Casa Verde e nas pistas local e central entre as Pontes Nova Fepasa até Velha Fepasa. Do outro lado, a pista local tem trânsito lento entre as Pontes Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 56 kms de filas. Zona sul com 19 kms de lentidão.

7h43 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h35 – O Corredor norte-sul registra congestionamento no sentido Aeroporto, entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Santa Generosa. São Paulo com 34 kms de lentidão. zona sul com 13 kms de filas.

7h21 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna. São Paulo com 27 kms de trânsito lento. Zona sul com 8 kms de filas.

7h12 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão na pista expressa entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto e na pista central entre as Pontes Velha Fepasa e Freguesia do Ó. São Paulo com 27 kms de lentidão. Zona sul com 8 kms de filas.

7h10 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

3h35 – Um acidente no km 123 da Rodovia dos Bandeirantes, em Americana, no sentido interior, bloqueia as faixas 1, 2 e 3 da via. O trânsito segue pelo acostamento, mas não há lentidão no local.

6h24 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento no sentido São Paulo, do km 13 ao 28, em razão de um acidente; no km 13 da pista expressa; do km 14 ao 13 da pista marginal.

6h27 – A Rodovia Raposo Tavares tem engarrafamento no sentido capital, do km 21 ao 19 e do km 13 ao 10

6h55 – Um caminhão quebrado na faixa da direita da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, perto da Ponte do Jaguaré, na pista local, causa lentidão por aproximação.