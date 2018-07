Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 – São Paulo está com 27 km de lentidão, segundo a CET. A pior região é a zona sul, que concentra 16 km de trânsito parado.

20h05 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem congestionamento no sentido Pinheiros, entre a João Cachoeira e a Marginal do Pinheiros, por 1,7 km.

19h50 – O trânsito piorou na Marginal do Pinheiros, onde há 4,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso, nas pistas local e expressa.

19h30 – A Avenida Nove de Julho está congestionada por 2,8 km no sentido centro, da Monlevade até a Arthur Andrade Filho.

19h20 – O Corredor Norte-Sul está com trânsito ruim no sentido aeroporto, entre o Viaduto Santa Generosa e a Onze de Junho, por 3,4 km.

19h05 – O trânsito piorou na Radial Leste, sentido bairro: são 8,1 km de congestionamento, entre a Rua Wandenkolk e a região da Avenida Aricanduva.

18h50 – A Rodovia Anchieta tem engarrafamento na pista sul, em direção ao litoral, na região de planalto, por causa do excesso de veículos.

18h38 – A Marginal do Pinheiros está com trânsito parado por 7,2 km no sentido Interlagos, entre as pontes Ary Torres e Transamérica, pela pista expressa.

18h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Imigrantes, entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, por 3,8 km.

18h10 – São Paulo tem 45 km de lentidão, segundo a CET. A zona sul tem a maior concentração de tráfego parado.

17h55 – A Radial Leste está congestionada no sentido bairro, por 3,5 km, entre o Viaduto Pires do Rio e a região da Avenida Aricanduva.

17h30 – A Avenida João Dias tem lentidão por 2,4 km no sentido bairro, entre a João Carlos da Silva Borges e a Alberto Augusto Alves.

17h10 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado, por 2,9 km.

17h00 – O trânsito começa a piorar em São Paulo, que tem 31 km de vias congestionadas. O pior ponto está na Marginal do Tietê, com 3,9 km, entre a Rua Azurita e a Ponte da Casa Verde, sentido Ayrton Senna, pela pista expressa.

16h30 – A Rodovia Presidente Dutra tem três pontos de lentidão no sentido Rio: do 220 ao 226 na pista expressa, do 223 ao 225 e do 227 ao 229, na pista local, todos na região de Guarulhos.

16h00 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, apresenta tráfego intenso entre Avenida Giovanni Gronchi e Avenida das Belezas. São Paulo com 10 km de lentidão.

15h45 – A Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo tem o pior ponto de lentidão da cidade, com 1,5 km de congestionamento no sentido bairro, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Roberto Feijó.

15h23 – Pista cental da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre Atílio Fontana e Ponte dos Remédios. São Paulo com 8 km de filas.

15h21 – Imigrantes já tem faixa da esquerda liberada no km 48, sentido São Paulo. Lentidão continua entre os km 54 e km 48.

15h05 – Colisão entre três veículos de passeio na Imigrantes, sentido São Paulo. A faixa da esquerda está interditada e o fluxo segue lento do Km 52 ao km 48.

14h33 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, tem 1,2 km de lentidão entre a Avenida Giovanni Gronchi e a Avenida das Belezas.

14h27 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, apresenta mais de 3 km de congestionamento entre as vias Vitor Manzini e Paschoal Pellini.

14h20 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, apresenta tráfego intenso entre a Avenida Rebouças e Arnaldo. São Paulo está com 14 km de filas.

13h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Ponte Transamérica e a via Nova do Morumbi. São Paulo com 19 km de filas e zona sul com 12 km.

12h54 – O Túnel Ayrton Senna I, apresenta quase 2 km de filas entre a Avenida Antonio J. de Moura Andrade e o início da Avenida Vinte e Três de Maio.

12h18 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Estados Unidos e Rua Urimonduba. São Paulo segue com 26 km de lentidão.

12h07 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. No sentido Lapa, a pista local tem 2,2 km de filas entre as Pontes dos Remédios e Atílio Fontana, e a pista central entre a Ponte da Casa Verde e Rua Massinet Sorcinelli. Do outro lado, congestionamento na pista expressa entre as Pontes

Nova Fepasa e Castelo Branco.

11h51 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 347 ao km 350, na região de Miracatu, devido à passagem de uma carreta com carga excedente.

11h50 – Lentidão na Imigrantes sentido São Paulo, do Km 56 ao km 51, devido a um veículo de passeio quebrado e que interdita a faixa na direita. Já na Anchieta o tráfego está lento sentido litoral do km 39 ao km 40, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo tranquilo e com boa visibilidade.

11h31 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática.

11h14 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

10h54 – Cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo quatro veículos de passeio e dois ônibus, no Largo do Socorro. O acidente interdita duas faixas do sentido Bairro. Os ônibus envolvidos são da Linha 6752 Jardim Guaurjá – Metro Jabaquara, da Viação Vip, que bateu na traseira do carro da Linha 856R-10 Socorro-Lapa, da Viação Gato Preto.

10h46 – A pista expressa da Avenida do Estado, sentido Santana, apresenta lentidão entre a Avenida Trinta e Um de Marco e Pacheco e Chaves.

9h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10 km de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco e 5 km de retenção entre as Pontes João Dias e Morumbi. São Paulo com 99 km de filas. Zona sul com 44 km de filas.

9h44 – Uma queda de moto no km 21 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, ocupa a faixa da esquerda. O trânsito nesse sentido é ruim do km 23 ao 19. No sentido oposto e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o motorista encontra tráfego normal em ambas as direções.

9h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Marginal Pinheiros e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 109 km de filas. Zona sul com 53 kms de retenção.

9h21 – A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pela Avenida Eliseu de Almeida, sentido bairro, próximo a Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, devido a um acidente envolvendo máquina utilizada em obra. A CET pede aos usuários que utilizem caminhos alternativos.

8h53 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem 10 km de filas entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. No Outro lado, as pistas local e expressa registram 9 km de filas entre as Pontes Cidade Jardim e Transamérica. São Paulo com 105 km de retenção. Zona sul com 51 km de filas.

8h46 – Há lentidão entre o km 272 e o km 269,8 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h24 – Motorista encontra lentidão na Anchieta, chegada a Capital do Km 13 ao km 10, e na altura do km 23, no acesso aos bairros de São Bernardo do Campo. Já na Imigrantes sentido São Paulo o tráfego está lento do km 16 ao Km 12, por excesso de veículos. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h15 – Tráfego é lento na rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 32 ao 26 e, do km 23 ao 20, reflexo de acidente no primeiro trecho e por excesso de veículos no segundo. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o motorista encontra tráfego normal em ambas as direções.

8h12 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça da Bandeira. São Paulo com 100 km de filas. Zona sul com 53 km de retenção.

7h42 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó. São Paulo com 77 km de filas. Zona sul com 30 km de lentidão.

7h34 – Há lentidão entre o km 272 e o km 269,8 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

7h32 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem congestionamento de 11 km na pista expressa, entre as Pontes Cidade Universitária e João Dias, devido a um acidente entre uma moto e um caminhão. As duas faixas interditadas já foram liberadas. A pista expressa tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Américo Brasiliense.

7h00 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 25 km de lentidão. Zona leste com 9 km de filas.

06h14 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão do km 25 ao 22, no sentido Rio, em razão do tombamento de caminhão que interdita totalmente a via.

06h40 – A Rodovia Castelo Branco tem engarrafamento do km 16 ao 15, no sentido capital, em razão de um acidente.

06h43 – A Rodovia Raposo Tavares tem fluxo carregado, no sentido São Paulo, entre os km 21 e 19 e do km 13 ao 10.