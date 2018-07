Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h10 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego ruim do km 292, saída da Praia Grande, até km 288, acesso da Imigrantes.

A Cônego D. Rangoni está congestionada do km 260 ao km 270 sentido São Paulo, até o acesso do trevo de Cubatão e a Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na região de semáforos de São Vicente do km 70 ao km 65, sentido São Paulo.

Serra e planalto têm tráfego intenso no sentido São Paulo do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), mas não há lentidão. A operação subida continua. A descida deve ser feita apenas pela Rodovia Anchieta.

20h30 – O tráfego segue intenso nas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral devido ao grande fluxo de carros voltando da praia neste feriado.

A Rodovia Mogi-Bertioga tem pontos de lentidão no sentido Mogi das Cruzes entre os km 98 e 86 e no trecho de Riviera, do km 193 ao km 211.

A Rodovia Rio-Santos tem lentidão, no sentido Caraguá, do km 75 ao km 91 e a Padre Manoel da Nóbrega segue congestionada, no sentido Praia Grande, entre ok 318 e 292.

20h27 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 292 ao km 288, sentido São Paulo, na saída da Praia Grande.

19h53 – Segundo boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes de trânsito e de pessoas feridas apresentou uma redução de quase um terço, nas rodovias federais, em relação aos primeiros dias da Operação Carnaval do ano passado.

Em 2011, foram 2.732 acidentes e 1625 registros de pessoas feridas m ocorrências de trânsito, caindo para 1984 acidentes e 1148 feridos neste ano.

O número de mortes no trânsito também caiu. No ano passado foram registradas 135 mortes, diminuindo para 122 em 2012.

19h27 – A Rodovia Cônego D. Rangoni está congestionada do km 262 ao km 270 sentido São Paulo, no acesso ao trevo de Cubatão.

A saída da Praia Grande e São Vicente pela Imigrantes segue com lentidão do km 70 ao km 65. Rodovia Padre Manoel da Nóbrega é melhor opção.

19h24 – Queda de moto no km 39 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, bloqueia faixa da esquerda e deixa o trânsito lento no local.

18h50 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento na saída da Praia Grande no sentido São Paulo.

18h05 – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem lentidão no sentido São Paulo do km 262 ao km 266, por excesso de veículos. Depois desse trecho, segue intensa até km 270.

17h25 – Há lentidão na saída do litoral pela Rodovia dos Imigrantes entre os km 70 e 65, região de semáforos de São Vicente.

16h34 – Tráfego intenso nas Rodovias Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, e Rio-Santos, sentido Guarujá. Não há registro de paradas ou lentidão nas rodovias até o momento.

15h47 – Tráfego intenso nos dois sentidos da rodovia Rio-Santos. Demais rodovias do litoral norte com tráfego normal.

15h45 – Operação subida no sistema Anchieta-Imigrantes já está implantada. Tráfego e visibilidade permanecem em boas condições em todo o Sistema.

14h41 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes bloqueada no trecho de serra para inversão de sentido. Operação subida 2×8 será antecipada para atender tráfego no retorno a São Paulo.

14h39 – Tráfego sentido São Paulo na Rodovia dos Imigrantes começa a se intensificar. Na última hora, 4.000 veículos subiram a serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h12 – SP tem trânsito normal.

11h53 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo).

11h23 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

10h06 – O tráfego está fluindo bem em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes no momento. Não há lentidão.

9h55 – As ruas da capital paulista estavam livres de congestionamentos nesta manhã, por volta das 9h30, de acordo com dados da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET). Em virtude do feriado de carnaval, o rodízio municipal de veículos, inclusive o de caminhões, estará suspenso hoje, amanhã e na quarta-feira, retornando apenas na quinta-feira, dia 23, à partir das 7 horas.

As rodovias que partem de São Paulo também tinham tráfego tranquilo no mesmo horário, de acordo com informações das concessionárias.

Na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo e Belo Horizonte, o tráfego está normal em todo a sua extensão. A situação também é de normalidade na Rodovia Régis Bittencourt, que liga a capital paulista a Curitiba, e na Rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro.

O trânsito também seguia sem problemas na Rodovia Castelo Branco, no Sistema Anhanguera – Bandeirantes e Sistema Ayrton Senna – Carvalho Pinto.

O trânsito também seguia tranquilo na ida e volta para o litoral paulista no Sistema Anchieta – Imigrantes. Segundo dados da concessionária, o tempo na estrada era encoberto por volta das 9h30, mas a visibilidade estava boa.

9h47 – Rodovias litorâneas apresentam tráfego normal.

9h46 – A rodovia Mogi-Bertioga registra lentidão entre os kms 56 e 67, sentido Bertioga, por conta de uma colisão entre dois veículos, sem feridos, no km 67.

9h43 – Anchieta e Imigrantes registram tráfego normal nos dois sentidos.

8h39 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo).

8h14 – Trânsito em São Paulo está tranquilo.