Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta terça

20h55 – O tráfego flui normalmente no sentido São Paulo da rodovia dos Imigrantes. No sentido Litoral, há congestionamento do km 65 ao 70, na região de São Vicente. Na Via Anchieta, as condições de tráfego são boas nos dois sentidos, assim como na Cônego D. Rangoni e na Padre Manoel da Nóbrega.

O SAI opera no esquema 5X5, com as pistas sul da Anchieta e da Imigrantes no sentido Litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Na última hora, 4.248 veículos desceram a serra pelas rodovias, e 2.964 veículos subiram. Desde as 0h de terça-feira, 27, até esta noite foi registrada a passagem de 79.265 veículos em direção ao Litoral e 41.223, no sentido São Paulo.

19h49 – Há seis quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 336 ao km 342, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas na noite de hoje.

19h27 – A Radial Leste tem 3,9 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

19h18 – A Rodovia Dutra tem congestionamento entre o km 229 e o km 224, em Guarulhos, sentido Rio de Janeiro, devido a um acidente na região.

19h10 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros registram 1,9 km de morosidade cada, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

18h55 – A Rodovia dos Imigrantes segue congestionada no sentido São Paulo, do km 58 ao 51, e, no sentido Litoral, do km 62 ao 65, na região de São Vicente.

18h49 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Washington Luís até a Praça Pedro Chaves.

18h40 – A Radial Leste tem 3,5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h30 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

18h10 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,1 km de fluxo intenso, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Centro de Treinamento do Corinthians.

17h59 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

17h55 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h30 – Entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro, período que compreende a contagem para o feriado de Réveillon, mais de 1,4 milhão de veículos deve passar pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em ambos os sentidos, nas quatro praças de pedágio. Apenas em direção à ao Interior, são esperados mais de 786 mil veículos.

Neste período, a previsão é de que haja fluxo mais intenso de veículos em direção ao Interior das 7h às 13h do dia 30 de dezembro. Já no retorno à Capital, a expectativa é de que o movimento seja mais intenso das 16h às 20h, no dia 1º de janeiro e das 10h às 23h, no dia 02.

17h20 – O motorista encontra o tráfego congestionado na Cônego D. Rangoni no sentido Guarujá do km 272 ao km 268 e no sentido São Paulo do km 268 aokKm 270. O motivo do congestionamento é o excesso de veículos. Permanece o fluxo lento na Anchieta, sentido capital, do km 57 ao km 55. A subida da serra pela Imigrantes tem tráfego intenso. No sentido litoral o fluxo segue tranquilo pelas duas rodovias.

O SAI opera em Operação Descida 7X3, em que as pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Anchieta, operam sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. No momento, o tempo está encoberto em todo o trecho de concessão.

16h05 -Congestionamento permanece na Rodovia Cônego D. Rangoni, no sentido Guarujá, do km 272 ao km 268, e no sentido São Paulo, do km 265 ao km 270, por excesso de veículos. A ViaAnchieta tem lentidão, do km 56 ao Km 55, sentido Capital na altura do trevo onde concentra o acesso à Padre Manoel da Nóbrega e à Cônego Domênico Rangoni. Imigrantes segue com fluxo intenso tanto para subida como para a descida. A Anchieta continua como a melhor opção para quem segue rumo ao litoral, já que tem o fluxo normal nas duas pistas que operam sentido litoral.

Na última hora, 5.350 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.465 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 52.675 veículos sentido litoral e 27.084 no sentido São Paulo.

15h45 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 2,2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo.

15h15 – O tráfego é bom pela Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo. Na última hora, cerca de 2.100 veículos subiram a serra pela rodovia.

14h30 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

13h48 – Pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, congestionada do km 51 ao km 55, por excesso de veículos. Pista norte, que opera invertida, é opção.

13h18 – A Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, permanece com tráfego intenso entre o km 40 e o km 46, entre a interligação e o início da descida da serra. Não há, no entanto, pontos de congestionamento ou paradas no trecho. No sentido capital, o tráfego já é menos intenso. Para a descida, a melhor opção são as duas pistas da Anchieta, que operam no sentido litoral.

Pela Anchieta, o motorista encontra lentidão do km 54 ao km 55, no acesso ao trevo de Cubatão, que concentra o acesso à Padre Manoel da Nóbrega e à Cônego Domênico Rangoni.

A Cônego D. Rangoni tem congestionamento nos dois sentidos. Rumo ao Guarujá, do km 272 ao km 268, e rumo à São Paulo, do km 265 ao km 270, em razão do excesso de veículos.

O SAI opera em Operação Descida 7X3, em que as pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta, operam sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da rodovia dos Imigrantes. No momento, o tempo está encoberto em todo o trecho de concessão, mas sem chuva ou neblina.

Na última hora, 7.256 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 3.046 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27) até o momento, foi registrada a passagem de 34.552 veículos sentido litoral e 19.135 no sentido São Paulo.

13h15 – A Avenida do Estado, sentido Santana, continua congestionada entre a Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março. São Paulo tem 2 kms de trânsito lento.

12h38 – São Paulo tem 3 kms de lentidão.

12h33 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem trânsito lento entre as Ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

12h21 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, congestionada entre a Rua Américo Vespucci e Avenida Salim Farah Maluf.

11h55 – Liberada a faixa da direita no Km 250 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá. Interdição aconteceu devido a carreta quebrada. Não há lentidão por reflexo.

A Rodovia dos Imigrantes permanece com tráfego intenso no trecho de serra tanto para subida como para a descida. Anchieta continua como a melhor opção para quem segue rumo ao litoral, já que tem o fluxo normal nas duas pistas que operam sentido litoral.

O SAI opera em Operação Descida 7X3, em que as pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta, operam sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes. No momento, o tempo está encoberto em todo o trecho de concessão.

Na última hora, 6.547 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.789 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 27.296 veículos sentido litoral e 16.089 no sentido São Paulo.

11h43 – Há retenção na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 351 ao km 357, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção.

11h25 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre as Ruas São Caetano e Vinte e Cinco de Março.

11h14 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Vila Ema e Rua Diogo Lopes.

11h00 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Antonio Rosa e Maria Carolina. São Paulo com 1 km de lentidão.

10h53 – Uma carreta quebrada no Km 250 da Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, interdita a faixa da direita e causa lentidão na passagem pelo local. A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no trecho de serra tanto para subida como para a descida. A Rodovia Anchieta é a melhor opção para quem segue rumo ao litoral, já que tem o fluxo normal nas duas pistas que operam sentido litoral.

O SAI opera em Operação Descida 7X3, em que as pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta, operam sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Na última hora, 5.483 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.762 realizaram a subida. Desde as 0h de hoje, até o momento, foi registrada a passagem de 20.749 veículos sentido litoral e 13.300 no sentido São Paulo.

10h37 – O Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Ribeiro de Lima e Praça Campo de Bagatelle, sentido Aeroporto. São Paulo com 5 kms de filas.

10h28 – O movimento flui normalmente pelos dois sentidos das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo segue bom em ambas as direções. Na última hora, foi registrada a passagem de 8.941 veículos em direção ao Interior.

10h15 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado e Avenida Alcantara Machado.

9h50 – Implantada a Operação Descida, em que as pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta, operam sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes. O SAI opera em esquema 7X3. Em todo o trecho de concessão o tráfego flui normalmente com garoa.

Na última hora, 4.357veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 2.452 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 15.266 veículos sentido litoral e 10.538 no sentido São Paulo.

9h43 – Fluxo segue normalmente pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto em ambas as direções. Motorista encontra boas condições de tráfego na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, nos dois sentidos.

9h23 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h21 – A pista local da Marginal do Tietê tem lentidão nos dois sentidos. Na direção da Castelo Branco, lentidão entre as Pontes dos Remédios e Nova Fepasa. Do outro lado, entre as Pontes do Limão e Freguesia do Ó. São Paulo com 13 kms de filas. Zona central com 5 kms de trânsito lento.

9h07 – A pista norte da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, está bloqueada no trecho de serra, do Km 55 ao km 40, para a inversão de sentido`, para implantação da Operação Descida. O tráfego está intenso na descida da serra tanto pela Anchieta como pela Imigrantes. SAI opera em esquema 5X3. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

8h45 – O Corredor norte-sul registra trechos congestionados nos dois sentidos. Na direção do Aeroporto, lentidão entre Viadutos João Jorge Saad e Santa Generosa e Avenida do estado e Praça Campo de Bagatelle. Do outro lado, entre Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis. São Paulo com 10 kms de lentidão. Zona leste com 4 kms de filas.

8h35 – Há retenção na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 356 ao km 359, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem retenção, na manhã de hoje. O tempo é chuvoso entre o km 268 (Taboão da Serra) e o km 335 (Juquitiba) da rodovia. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

8h34 – Motorista encontra fluxo normal nos dois sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é bom em ambas as direções.

Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas e o tempo está parcialmente encoberto no Corredor.

8h14 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre o Metrô Belém e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 17 kms de lentidão. Zona leste com 9 kms de filas.

7h48 – O sentido lapa da Marginal do Tietê ainda registra congestionamentos, após a liberação das faixas da pista expressa, onde ocorreu um acidente no começo da manhã. A pista expressa está congestionada entre a Rua da corroa e Hospital Vila Maria e as pistas central e local entre as Pontes da Casa Verde e Vila Guilherme.

7h34 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h18 – O sentido Lapa da marginal do Tietê registra lentidão nas pistas central, expressa e local, entre as Pontes da Casa Verde e Vila Guilherme. São Paulo com 13 kms de filas. Zona norte com 9 kms de lentidão.