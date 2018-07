Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h15 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue com fluxo intenso no sentido São Paulo, mas não há mais pontos de lentidão.

21h54 – A Rodovia dos Imigrantes está interditada no km 63 da pista sul (sentido litoral) devido a uma manifestação no local. A pista norte (sentido capital) já foi liberada.

21h46 – As Rodovias Mogi-Bertioga, no sentido Mogi das Cruzes, e dos Tamoios, sentido São José dos Campos, têm tráfego intenso no sentido capital, mas não apresentam nenhum ponto de lentidão.

21h41 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 292 ao km 288 no sentido São Paulo. O trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes segue congestionado também no sentido capital.

20h19 – A cidade de São Paulo não está mais em estado de atenção desde as 19h15 deste domingo.

20h07 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 292 ao 288 no sentido São Paulo.

19h43 – O tráfego das rodovias segue intenso para quem sai do litoral no sentido capital paulista. Há lentidão na Rodovia Mogi-Bertioga entre os km 98 e 92, no sentido Mogi das Cruzes, e no trecho de Riviera, no sentido Bertioga, entre os km 211 e 214.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão entre os km 294 e 292, no sentido Praia Grande, devido ao intenso fluxo de veículos seguindo para a capital paulista.

19h27 – O trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes está congestionado na pista norte (sentido capital). Melhor opção é a Rodovia Anchieta.

18h51 – De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a zona norte da capital, assim como as Marginais do Pinheiros e do Tietê, estão em estado de atenção desde as 18h15 deste domingo, 19. A zona oeste está em atenção desde as 18h05.

A chuva varia de intensidade moderada à forte nas Zonas Sudeste e Norte e nas Marginais do Pinheiros e do Tietê. A expectativa é de que as precipitações percam intensidade nas próximas horas, mas novas áreas de chuva formadas no interior do estado podem atingir a Capital.

18h20 – O tráfego na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está parado entre o km 275 e o km 272, na região de Taboão da Serra, devido a um alagamento no km 272. Com tempo chuvoso em alguns pontos da rodovia, a concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h16 – A Ecovias informa que a rodovia dos Imigrantes tem trecho de serra bloqueado na pista sul para a implantação da ‘operação subida’.

18h14 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no sentido Capital. Anchieta é melhor opção no momento.

17h45 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego normal nos dois sentidos. Já a Rodovia Anchieta segue congestionada no acesso ao Riacho Grande, entre os km 28 e 29.

17h39 – O trânsito segue normal na cidade de São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) lembra que, em virtude do carnaval, o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso entre segunda-feira, 20, e quarta-feira, 22 .

16h37 – A Rodovia Mogi-Bertioga tem pontos de lentidão nos dois sentidos. Na pista sul, sentido Bertioga, o trânsito está congestionado entre os km 65 e 92. Já na pista norte, sentido Mogi das Cruzes, há lentidão no km 98 ao km 95.

15h57 – O movimento de veículos é lento no sentido litoral pela Imigrantes, do km 52 ao km 53, no trecho de túneis, devido excesso de veículos. Trânsito congestionado na via Anchieta, no trecho de Planalto, acesso ao Riacho Grande pela marginal, do km 24 ao km 29, também por conta do excesso de veículos. Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega apresentam boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

A Ecovias acaba de bloquear o trecho de serra da pista norte da via Anchieta, entre o km 40 e km 55, para inversão de mão de direção. No momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 5×3. A descida da serra é feita pelas pistas sul da rodovia dos Imigrantes e Anchieta. Para a subida da serra o motorista utiliza a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Na última hora, 3.753 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.783 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de mais de 417 veículos sentido litoral e mais de 133, no sentido São Paulo.

15h54 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

15h28 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo).

14h43 – Algumas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral do estado ainda apresentavam grande fluxo de veículos por volta das 14h45 deste domingo, 19.

A Rodovia dos Imigrantes, que ontem chegou a registrar cerca de 50 kms de lentidão, agora á tarde ainda tinha 13 kms de trânsito carregado. O motorista encontrava lentidão entre os kms 40 e 53 e entre oskms 62 e 65, na região entre Cubatão e São Vicente.

A Rodovia Anchieta também apresentava tráfego lento, entre os kms 23 e 29, na pista marginal, na região de São Bernardo do Campo. A Rodovia padre Manoel da Nóbrega estava com trânsito complicado na direção da praia Grande entre os kms 286 e 292.

No litoral norte, a Rodovia Mogi-Bertioga estava congestionada no sentido Bertioga entre os kms 56 e 64 e no trecho de serra. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o tráfego das rodovias Rio-Santos, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro estava normal.

Interior

Já os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares apresentavam tráfego normal nos dois sentidos, assim como as Rodovia Presidente Dutra e Régis Bittencourt e no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Rodovia Fernão Dias estava com quatro quilômetros de lentidão entre Mairiporã e Atibaia, sentido Minas, devido ao excesso de veículos.

13h58 – A Rodovia Mogi-Bertioga ainda tem tráfego intenso e com pontos de lentidão entre os kms 56 e 64, onde a pista afunila. Na Rio-Santos e na Tamoios, o tráfego segue intenso, mas sem pontos de paradas.

13h33 – Permanece o congestionamento na Imigrantes do Km 26 ao km 32, em São Bernardo do Campo; do Km 40 ao km 53 , entre as cidades de SBC, São Vicente e Cubatão, no trecho de serra e do km 62 ao km 65, entre Cubatão e São Vicente. Anchieta é a melhor opção para quem segue viagem rumo ao litoral, com congestionamento do km 23 ao km 29 pela pista marginal. Demais trechos da rodovia tem o fluxo intenso, mas sem pontos de parada.

Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande, permanece com lentidão do km 286 ao Km 292. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 7755 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1637 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 402.739 veículos sentido litoral e mais de 129.539, no sentido São Paulo.

13h16 – A rodovia Anchieta tem congestionamento do Km 23 ao km 29, pela pista marginal, sentido litoral, e do Km 31 ao km 33, região da praça de pedágio.

13h09 – Motoristas não encontram pontos de lentidão na cidade.

12h48 – Imigrantes tem congestionamento do Km 20 ao km 32, entre Diadema e São Bernardo do Campo; do Km 38 ao km 53 , entre as cidades de SBC, São Vicente e Cubatão, no trecho de serra e do km 62 ao km 65, entre Cubatão e São Vicente.

Tráfego na Anchieta está congestionado do Km 23 ao km 29, na pista marginal e do km 31 ao Km 33. Trecho de serra tem boas condições de fluxo e é a melhor opção para a descida.

Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande, permanece com lentidão do km 286 ao Km 292. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 8462 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1453 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 394.984 veículos sentido litoral e mais de 127.902, no sentido São Paulo.

11h57 – Para quem segue rumo ao litoral ainda encontra congestionamento na Imigrantes Km 15 ao Km 32, do Km 40 ao Km 53 e do Km 60 ao Km 65. Anchieta permanece como melhor opção para descer a serra. Há congestionamento do km 22 ao km 33, mas trecho de serra tem o tráfego fluindo bem.

Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande, segue com lentidão do km 286 ao Km 292. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 8290 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1480 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 386.531 veículos sentido litoral e mais de 126.437, no sentido São Paulo.

11h56 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Jabaquara.

11h43 – Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande, segue com lentidão do km 286 ao Km 292. Na Cônego Domênico Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

11h42 – Há congestionamento do km 22 ao km 33 da Anchieta, mas trecho de serra tem o tráfego fluindo bem.

11h41 – Congestionamento da Rodovia dos Imigrantes está do km 15 ao Km 32, do Km 40 ao km 53 e do km 62 ao Km 65.

10h59 – São Paulo continua com trânsito tranquilo.

10h34 – Os motoristas que seguem para o litoral paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes encontram 40 quilômetros de congestionamentos ao longo das rodovias nesta manhã de domingo de Carnaval. Segundo a Ecovias, que administra as rodovias, o trafego é intenso, mas o trânsito flui bem.

Na Imigrantes, os motoristas enfrentam congestionamentos do Km 15 ao Km 32, no trecho de serra o tráfego. Na Anchieta, o tráfego está congestionado do km 23 ao km 31, o trecho de serra, e entre o Km 40 ao km 55.

A Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem lentidão do km 284 ao Km 285. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

O sistema Anchieta-Imigrantes opera com sete pistas rumo ao litoral e três pistas em direção a São Paulo, desde as 11h de sexta, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Desde a 0h de quinta-feira, até o momento foi registrada a passagem de 352.385 veículos sentido litoral e mais de 120.257, no sentido São Paulo.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o tráfego está lento na rodovia dos Tamoios, entre os km 11 ao km 15,9, em razão de um acidente, às 8h20, que provocou a interdição da pista por cerca de 40 minutos. As pistas principais já foram liberadas.

Na Mogi-Bertioga, há congestionamento do km 56 ao km 65, por excesso de veículos. O mesmo ocorre na Rio-Santos, entre os km 216 e km 214.

10h17 – Imigrantes segue congestionada do Km 13 ao Km 32, no planalto e do m 62 ao km 65, em São Vicente. O tráfego fica lento entre o Km 50 e o Km 52, trecho de serra, devido a uma queda de moto, que interdita a faixa da direita.

Anchieta continua sendo a melhor opção para descer a serra. O tráfego está congestionado no trecho de planalto entre o Km 23 ao km 33, mas o trecho de serra flui bem.

Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande, tem lentidão do km 286 ao Km 292. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 7.784 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 1.294 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 367.801 veículos sentido litoral e mais de 122.649, no sentido São Paulo.

9h35 – Motorista encontra congestionamento na Imigrantes do Km 15 ao Km 32, no trecho de serra o tráfego é intenso, mas fluindo bem. Já na Anchieta o tráfego está congestionado do km 23 ao km 31, o trecho de serra, entre o Km 40 ao km 55 tem o fluxo bom. A melhor opção é seguir pelo litoral pelas pistas da Anchieta.

Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande, tem lentidão do km 284 ao Km 285. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

O SAI opera 7×3 (Operação Descida) desde às 11h de sexta-feira, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 1304 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 435 realizaram a subida. Desde as 0h de quinta-feira (16), até o momento foi registrada a passagem de 352.385 veículos sentido litoral e mais de 120.257, no sentido São Paulo.

8h57 – Os motoristas que se dirigem para o litoral de São Paulo ainda encontravam tráfego acima do normal por volta das 9 horas deste domingo, 19, de carnaval.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a Rodovia dos Tamoios, que foi interditada nos dois sentidos no km 17, em Jambeiro, para a retirada de três veículos e três motos que se envolveram em uma colisão já foi liberada. No local, a estrada tinha seis quilômetros de lentidão no sentido São José dos Campos.

O tráfego também estava lento no sentido litoral da Rodovia Mogi-Bertioga, entre os kms 56 e 64, no início da rodovia. A Rio-Santos apresentava tráfego intenso entre os kms 211 e 214, sentido São Sebastião.

Quem seguia para o litoral sul do estado encontrava lentidão na região de Planalto da Rodovia dos Imigrantes e na Rodovia Anchieta. O trecho de serra da rodovia dos Imigrantes também registrava lentidão.

Interior

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, os motoristas encontravam tráfego normal nos dois sentidos. De 0h de sexta-feira às 7 horas de domingo, 392 mil veículos circularam pelo sistema, entre chegada e saída da capital. Foram 53 acidentes, com 27 feridos e nenhuma morte.

A situação era a mesma no Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto e nas Rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt.

8h28 – O tráfego está lento no sentido litoral da Rodovia Mogi-Bertioga, entre os kms 56 e 64, no início da rodovia. A Rio-Santos tem tráfego normal.

8h27 – A pista sentido São José dos Campos da Rodovia dos Tamoios está fechada para a remoção de carros que colidiram na altura do km 17, em Jambeiro.

8h07 – São Paulo com trânsito tranquilo.