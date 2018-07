Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 2 km de lentidão entre a Avenida Miruna e Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h40 – O tráfego está lento na saída da Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes entre o Km 70 e o km 65. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega flui bem.

17h37 – São Paulo tem trânsito normal.

16h13 – A pista local da Marginal Tietê, sentido lapa, tem 2,5 km de lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Bandeiras.

15h50 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

15h36 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h29 – Tráfego normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes.

14h13 – A Avenida Tajurás, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Cidade Jardim e Rua Américo de Moura.

13h51 – Aumenta o congestionamento no sentido Consolação da Avenida Paulista, por conta de uma passeata. Há lentidão de 1,5 km de entre a Alameda Campinas e Praça Oswaldo Cruz.

13h35 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 500 metros de lentidão entre a Rua Carlos Sampaio e Praça Oswaldo Cruz, por conta de manifestação.

13h10 – Uma faixa da Avenida Paulista está interditada devido a uma passeata, no sentido Consolação. Cerca de 100 pessoas comemoram um ano de aniversário da revolução na Síria, segundo a CET. O ato não prejudica o trânsito.

12h39 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com fluxo normal.

12h21 – Trânsito tranquilo na cidade, sem pontos de lentidão.