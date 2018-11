Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

14h50 – Tráfego tranquilo em São Paulo.

14h27 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h00 – Acompanhe o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes pelo twitter da Ecovias.

13h07 – O movimento nas rodovias de São Paulo ainda está tranquilo.

12h50 – São Paulo tem trânsito tranquilo.

11h56 – Tráfego e visibilidade em boas condições em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. Na última hora, cerca de 2.900 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quinta-feira (22), foi registrada a passagem de 169 mil veículos até o momento. A estimativa da Ecovias é de 250 a 375 mil veículos seguirem ao litoral pelo SAI até as 24h da segunda-feira (26). SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

11h49 – Tráfego normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes.

11h26 – A pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 494, na região de Betim, devido a um capotamento na pista Norte (sentido Belo Horizonte). Na pista Sul, tráfego está parado entre o km 494,3 e o km 494. Na pista Norte, as faixas 1 e 2 estão bloqueadas e o tráfego segue com um quilômetro e meio de retenção, do km 495,5 e o km 494, pela faixa 3 e acostamento. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total das vias.

10h54 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h51 – Motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes para acessar o litoral ou ir para a capital não encontra dificuldades. Tráfego é tranquilo e visibilidade continua excelente. Na última hora, cerca de 2.800 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quinta-feira (22), foi registrada a passagem de 166 mil veículos até o momento. A estimativa da Ecovias é de 250 a 375 mil veículos seguirem ao litoral pelo SAI até as 24h da segunda-feira (26). SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h29 – A faixa da direita do km 43 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, que foi fechada por conta de uma carreta quebrada, já foi liberada. O tráfego está normal no local.

10h10 – Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Marginal do Tietê, sentido Penha. Um carro capotou perto da Ponte Jânio Quadros, na transposição da pista expressa para a central. Dois feridos foram levados para a Santa Casa, um para o PS São Paulo e outro para o PS Tatuapé. Uma faixa da direita da pista central está bloqueada. Há um congestionamento de 2 kms no local.

9h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes Jânio Quadros e Bandeiras.

9h11 – Sol e tráfego bom permanecem em todos os trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes. Na última hora, cerca de 3.000 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde às 0h de quinta-feira (22), foi registrada a passagem de 160 mil veículos até o momento. A estimativa da Ecovias é de 250 a 375 mil veículos seguiram ao litoral pelo SAI até as 24h da segunda-feira (26). SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h46 – Cinco ficaram feridos em uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus, na Alameda Santo Amaro, com Largo Boneville, sentido centro. Uma faixa da via está interditada.

8h41 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h51 – Motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes nesta véspera de Natal encontra ótimas condições de tráfego em todas as rodovias sob concessão. Sol e ausência de nuvens em todo o trecho garante a visibilidade total. Na última hora, cerca de 2.700 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde às 0h de quinta-feira (22), foi registrada a passagem de 157 mil veículos até o momento. A estimativa da Ecovias é de 250 a 375 mil veículos seguiram ao litoral pelo SAI até as 24h da segunda-feira (26). SAI opera em esquema normal 5X5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

7h19 – Todas as rodovias apresentam tráfego normal.

7h11 – São Paulo tem trânsito normal.