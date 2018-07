Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h00 – A Avenida Guarapiranga, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida Guido Caloi e Rua Domingos Jorge.

15h53 – Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido Litoral, do km 22 ao km 23, no acesso aos bairros por reflexo do tráfego carregado no perímetro urbano.

15h52 – Radial Leste, sentido Bairro, congestionada entre o Viaduto Alberto Badra e Rua Fernandes Pinheiro.

15h31 – A Rua da Consolação, sentido Bairro, tem 1,2 km de lentidão entre a Avenida Paulista e Rua Piauí.

15h24 – A pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias tem tráfego normal.

15h01 – Radial Leste, sentido Bairro, tem lentidão entre o viaduto Alberto Badra e Rua Fernandes Pinheiro.

14h31 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

13h57 – Radial Leste, sentido Bairro, com 1,2 km de lentidão entre as Ruas Antonio de Barros e Fernandes Pinheiro.

13h40 – Corredor Rebouças congestionado no sentido Centro, entre Rua Antonio Rosa e Ponte Eusébio Matoso.

13h06 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem 1,5 km de lentidão entre a Ponte Cidade Jardim e Rua Quintana.

11h25 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem 1 km de congestionamento entre as vias Pedro Chaves e Sócrates.

11h05 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h42 – Lentidão na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, do km 64 ao km 65, por excesso de veículos.

10h32 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem 1 km de lentidão entre a Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle.

10h11 – Radial Leste, sentido Centro, tem 8 km de lentidão entre o Metrô Tatuapé e Rua Divinolândia por conta de um engarrafamento entre 3 carros. Um dos veículos acabou atingindo um poste. Uma faixa está interditada para serviços da Eletropaulo, que retira o poste do local. Ninguém ficou ferido.