Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias neste sábado

14h10 – O Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Santa Generosa e Pedroso.

13h53 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Ary Torres.

13h27 – A Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem lentidão entre as Ruas Antonio Sabino e Antonio Rosa.

12h44 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, estão congestionadas entre as Pontes Eusébio Matoso e Ary Torres.

12h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Ary Torres.

12h02 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Avenida Miruna e Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h17 – A Avenida do Estado tem lentidão no sentido Santana entre as Ruas São Caetano e Alberto Lion.

11h08 – Uma carreta com carga superdimensionada está no km 310 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra, neste momento. Não há retenção no local. Equipes da Concessionária e da Polícia Rodoviária Federal estão acompanhando o veículo e sinalizando a via. Paradas estratégicas serão programadas ao longo do trecho, para dar vazão ao tráfego.

11h07 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria.

10h56 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre a Rua Oscar Freire e Ponte Eusébio Matoso.

10h46 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Avenida Miruna e Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h45 – São Paulo tem 7 kms de filas.

10h25 – Seguem boas as condições de tráfego em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento, chove em pontos isolados das rodovias e há neblina no topo de serra.

10h21 – O Corredor norte-sul tem lentidão nos dois sentidos. Na direção de Santana, lentidão entre Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis. Do outro lado, morosidade entre a Avenida do Estado e Ponte das Bandeiras.

10h13 – A Avenida do Estado registra congestionamento entre as Ruas São Caetano e Alberto Lion, sentido Santana.