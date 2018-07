AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego na estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h30 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,5 km de trânsito intenso, senrtido centro, da Rua Antônio Rosa até a Rua Oscar Freire.

20h – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Caminho do Engenho até a Avenida Guilherme Dumont Vilares.

19h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,3 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Presidente Dutra.

19h25 – A Avenida República do Líbano registra 2,2 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Dia do Senhor até a Alameda dos Arapanes.

19h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h10 – O Elevado Costa e Silva tem 1,3 km de congestionamento, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

18h58 – Otráfego é lento pela Via Anchieta sentido litoral na altura do km 16, pela pista lateral, no acesso da Av. Lions, em São Bernardo do Campo. Demais trechos do SAI fluem bem. O SAI já opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte de Anchieta e Imigrantes. Há neblina na região do topo de serra.

18h57 – O Túnel Ayrton Senna II tem tráfego intenso da Avenidia Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h55 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h35 -A pista central da Marginal do Tietê tem 4,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Presidente Dutra.

18h05 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Henrique Schaumann.

17h57 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

17h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h45 – A NovaDutra informou que o incêndio que acontece fora do trecho de concessão da empresa não causa interdições na Rodovia Presidente Dutra. No momento, o motorista encontra lentidão no sentido capital do km 216 ao km 219 na pista marginal, por causa do excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, há lentidão do km 224 ao km 223, na pista marginal, e do km 212 ao km 210, ambos em Guarulhos, na pista expressa.

17h35 – A Avenida Paulista tem 1,7 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

17h27 – A Radial Leste registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,2 km de trânsito lento, sentido Ayrton Senna, do Centro de Treinamento do Corinthians até a Ponte Aricanduva.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h59 – A Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes.

16h47 – A Avenida Santo Amaro tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Gastão Liberal Pinto até o Viaduto Santo Amaro.

16h40 -A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a Avenida Vereador José Diniz, pois o trânsito está interditado nos dois sentidos da via, na altura da Rua Demóstenes, devido a um acidente.

Como desvio os veículos que seguem no sentido bairro devem utilizar as ruas Otávio Tarquínio de Souza, Barão do Triunfo e Vieira de Morais. Já os que seguem no sentido centro devem utilizar as ruas Vieira de Morais, Constantino de Souza e Otávio Tarquínio de Souza. A CET está acompanha a interdição.

16h23 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até a Rua Antonio de Macedo Soares.

15h26 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,6 km de congestionamento, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Rua Antonio.

15h14 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de tráfego intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

14h50 – O Corredor Norte-Sul tem 2,6 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

13h50 – Radial Leste, sentido Centro, congestionado entre a Rua Brasil e Viaduto Pires do Rio.

13h03 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

12h29 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Brasil e Viaduto Pires do Rio.

12h19 – O Corredor Norte/Sul, sentido Santana, congestionado do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutoia.

12h09 – Liberada a faixa da esquerda na altura do km 64 da Anchieta. Interdição aconteceu devido a uma carreta quebrada no acesso a Alemoa. Tráfego normalizado no local.

11h48 – Há lentidão do km 287 ao km 279 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt , entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo de um acidente no Rodoanel Sul.

11h32 – Tráfego lento entre o Km 63 ao km 64 da Anchieta, sentido litoral, devido a uma carreta quebrada no acesso a Alemoa, que interdita a faixa da esquerda. Demais rodovias têm boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

11h14 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves.

10h54 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes do Limão e Vila Guilherme.

10h36 – O Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão entre os Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar.

10h07 – Tráfego é normal em ambas as direções da rodovia Ayrton Senna.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo.

10h05 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes do Limão e Vila Guilherme.

9h23 – As duas faixas da Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, na altura do km 13, próximo à alça de acesso à Marginal Tietê, foram liberadas. Um caminhão tombou e derrubou a carga de cimento na via, no começo da manhã. Ninguém ficou ferido.

9h14 – Rodovia Ayrton Senna tem um quilômetro de tráfego lento, entre os kms 21 e 20, região de Guarulhos, sentido Marginal do Tietê. No sentido contrário, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo.

9h06 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

9h02 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem lentidão entre o Viaduto Bandeirantes e Rua Menaldo Rodrigues. São Paulo tem 73 kms de trânsito lento. Zona sul com 29 kms de filas.

8h57 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul tem lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 73 kms de lentidão. Zona sul com 30 kms de filas.

8h52 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 52 ao km 55, na região de Campina Grande do Sul, reflexo de uma colisão entre duas carretas. Os veículos já foram removidos e a pista está liberada. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 351 e o km 353 e do km 356 ao km 359, na região de Miracatu – Serra do Cafezal, devido ao tráfego intenso de veículos.

8h18 – Motorista encontra o tráfego lento rumo a Capital pela Anchieta do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Na Cônego D. Rangoni, sentido Guarujá há lentidão do Km 270 ao km 268, também por excesso de veículos.

8h15 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, com lentidão do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Elisa Silveira. São Paulo com 66 kms de lentidão. Zona sul com 27 kms de filas.

7h58 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão entre as Pontes do Jaguaré e Castelo Branco. São Paulo com 60 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

7h44 – A Avenida Pacaembu, sentido Estádio, com lentidão entre a Rua Itamarati e Ponte da Casa Verde. São Paulo com 45 kms de filas. Zona sul com 22 kms de lentidão.

7h28 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 36 kms de congestionamento. Zona sul com 16 kms de filas.

7h20 – A Avenida Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 32 kms de lentidão. Zona sul com 16 kms de filas.

7h09 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 22 kms de filas. Zona leste com 7 kms de lentidão.

6h54 – A Radial Leste tem 4,7 km de fluxo carregado, no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

6h29 – A Rodovia Presidente Dutra tem engarrafamento do Km 227 ao 228, no sentido São Paulo.

6h24 – A Rodovia Castelo Branco apresenta congestionamento em direção à capital, do km 17 ao 18, reflexo de um acidente, e do km 14 ao 13, por excesso de veículos.

6h20 – A Rodovia Raposo Tavares tem lentidão, no sentido São Paulo, do km 21 ao 18 e do km 13 ao 10.

5h20 – Rodovia Régis Bittencourt é totalmente liberada no sentido SP na altura do quilômetro 322 em Juquitiba. Fila de veículos era de 4 quilômetros.

04h45 – Pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt bloqueada desde as 4 horas no quilômetro 322, em Juquitiba, Região Metropolitana de São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta que transportava três máquinas agrícolas. Não houve feridos. Congestionamento era de 3 quilômetros.

0h32 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais.

0h30 – O motorista não encontrava trechos de lentidão ou congestionamento nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.