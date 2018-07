AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h00 – São Paulo está com 14 km de lentidão, segundo a CET. A zona sul tem a maior concentração de trânsito lento.

19h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem o pior ponto de lentidão de São Paulo, com 3,3 km de lentidão no sentido Imigrantes, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

19h40 – A Avenida Washington Luís tem lentidão no sentido bairro por 2,6 km, entre a Jornalista Roberto Marinho e a Pedro Chaves.

19h30 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão de 6 km no sentido Rio, por causa do excesso de veículos, entre os km 223 e 229, na região de Guarulhos.

19h15 – A Avenida Vereador José Diniz, no sentido centro, está com lentidão por 2,8 km entre a Bela Vista e Morais de Barros.

19h00 – São Paulo tem 72 km de congestionamento e, segundo a CET, a pior região é a zona sul, que concentra 29 km de vias com trânsito parado.

18h48 – O trânsito piorou na Radial Leste, que tem 8,2 km de engarrafamento no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk e a região da Avenida Aricanduva.

18h36 – O Corredor Norte-Sul já tem 8,5 km de congestionamento no sentido aeroporto, entre a Rua Washington Luís e o Viaduto Indianópolis.

18h20 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral, na região do planalto, no ABC Paulista, em razão do excesso de veículos na pista sul.

18h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Imigrantes, por 2,9 km, entre a Rua Funchal e o Viaduto Antônio de Macedo Soares.

17h50 – A Ligação Leste-Oeste está congestionada no sentido Penha, entre a Praça Franklin Roosevelt e a Radial Leste, por 2,9 km.

17h40 – A Marginal do Tietê apresenta engarrafamento no sentido Ayrton Senna, por 3,4 km da pista expressa, entre a Ponte da Casa Verde e a Rua Azurita.

17h25 – A Radial Leste tem engarrafamento por 3,9 km no sentido bairro, entre as ruas Wandenkolk e Álvaro Ramos.

17h05 – São Paulo tem 62 km de lentidão, segundo a CET. O centro tem a maior concentração de vias com trânsito ruim.

16h46 – A Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação por quase toda a via. São 2,2 km de engarrafamento entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Augusta.

16h27 – O Corredor Norte-Sul está congestionado por 4,6 km no sentido aeroporto, entre os viadutos Jaceguai e João Jorge Saad.

16h02 – Avenida Rebouças segue com filas no sentido Centro, entre a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima. São Paulo com 46 km de congestionamentos.

16h – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfeog intenso entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte da Freguesia do Ó.

14h49 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre as vias Groenlândia e Barata Ribeiro. São Paulo com 44 km de filas. Zona oeste com 18 km de congestionamentos.

13h55 – Uma faixa da Avenida Brigadeiro Luis Antônio está interditada em função de colisão entre carro e moto. Há uma vítima no local.

13h45 – Duas faixas da Avenida Gastão Vidigal, sentido Marginal do Pinheiros, ainda estão fechadas ao trânsito, por conta da manifestação de comerciantes da Ceagesp.

13h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, apresenta tráfego intenso de veículos entre a via Azurita e Rio Tamanduateí. Já a pista local, tem lentidão entre a Rodovia dos Bandeirantes e Vila Guilherme. São Paulo com 55 km de congestionamentos. Centro da capital com 18 km de filas.

13h07 – Ligação Leste-Oeste , sentido Lapa, tem fluxo intenso entre a Avenida Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 50 km de filas.

12h52 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem congestionamentos entre as vias Groenlândia e Monlevade.

12h34 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

12h21 – A pista expressa da Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello é o final da Avenida Tatuapé. Há 54 km de congestionamentos em toda a capital.

11h44 – Avenida Rebouças, sentido centro, congestionada desde a Avenida Paulista até a Avenida Faria Lima.

11h43 – A pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a via Wandenkolk e Alvaro Ramos. São Paulo com 49 km de congestionamentos. Zonas oeste e sul com 13 km de filas.

11h01 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna segue lento entre os kms 22 e 14, região entre Guarulhos e São Paulo, sentido Marginal do Tietê, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

11h00 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

10h39 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Água Espraiada. São Paulo segue com congestionamentos acima da média, são 62 km de filas neste momento.

10h32 – Segue Operação Comboio na Rodovia Anchieta em função da neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral.

10h25 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, apresenta lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara. São Paulo com 70 km de congestionamentos.

10h01 – A Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, fechada totalmente nos dois sentidos no começo da manhã desta quarta-feira, 28, por comerciantes que trabalham na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), está sendo liberada aos poucos.

Por volta das 9 horas, o sentido Marginal Tietê, e não Marginal do Pinheiros, como foi informado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anteriormente, foi liberado totalmente ao trânsito.

No outro sentido, em direção à Marginal do Pinheiros, uma faixa de rolamento foi desbloqueada por volta das 10 horas. Duas faixas ainda continuam fechadas, segundo a CET.

9h50 – Trânsito na rodovia Ayrton Senna é lento em direção a São Paulo, do km 23 ao 20, reflexo de excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

9h42 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram lentidão. Na direção do Aeroporto, lentidão entre o Túnel Ayrton Senna e praça Campo de Bagatelle. Do outro lado, lentidão entre Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 84 km de filas. Zona sul com 32 km de trânsito lento.

9h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Rua Brasópolis. São Paulo com 102 km de filas. Zona sul com 40 km de lentidão.

9h12 – Os comerciantes que bloquearam totalmente a Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, no começo da manhã desta quarta-feira, 28, já começam a se dissipar, liberando o sentido Marginal Pinheiros da via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os manifestantes ainda ocupam totalmente o trecho da avenida em frente ao Portão 3 da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), de acordo com a CET.

Por conta do bloqueio, a São Paulo Transporte S/A (SPTrans) desviou 16 linhas municipais de ônibus, que estão sendo alteradas para desvios operacionais montados ao longo da via pelo policiamento e pela CET. Técnicos da SPTrans estão na região orientando e coordenando os desvios, segundo o órgão.

9h01 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 375 e o km 371, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre duas carretas no km 371, que restringe o tráfego na faixa da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação da via.

8h46 – As pistas expressa, local e central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, registram lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 117 km de filas. Zona sul com 41 km de retenção.

8h44 – Tráfego lento na chegada a São Paulo entre o km 13 e km 10 pela via Anchieta, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

8h27 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 108 km de lentidão. Zona sul com 40 km de filas.

8h02 – Por conta do bloqueio total na Avenida Gastão Vidigal, entre as ruas Aroaba e Froben, a CET montou um desvio na região. No sentido Marginal Pinheiros, o desvio está sendo feito pela Rua Froben, Avenida Imperatriz Leopoldina, Avenida Queiroz Filho e Avenida Gastão Vidigal. No outro sentido, os motoristas devem acessar a Rua Aroba, Avenida Imperatriz Leopoldina, Avenida Queirós Filho e Praça Apecatu.

7h29 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 67 km de filas. Zona oeste com 27 km de lentidão.

7h24 – Manifestantes bloqueiam dois sentidos da Avenida Gastão Vidigal. Motoristas devem evitar a região.

6h48 – Avenida Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, com tráfego ruim desde o Viaduto Moffarej até o término da área do Ceagesp em razão de manifestação em frente à companhia, onde o tráfego de veículos está interrompido

6h42 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 2,5 km a partir do Metrô Belém

6h40 – Avenida Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, com tráfego ruim desde o Viaduto Moffarej até o término da área do Ceagesp em razão de manifestação em frente à companhia, onde o tráfego de veículos está interrompido

6h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, congestionada entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

06h35 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

1h08 – Um acidente envolvendo um caminhão carregado com sacos contendo polietileno causa a interdição parcial da pista sentido Régis Bittencourt do Trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano no quilômetro 22,7, em Osasco, na Grande São Paulo, desde as 22h15 de terça-feira, 27. Parte da carga que era transportada pelo veículo, que tombou na pista, ficou espalhada na rodovia. O motorista sofreu ferimentos leves e não se sabe ainda a causa do acidente. O congestionamento à 1 hora desta madrugada era de 6 quilômetros, entre os quilômetros 16, em Barueri, e 22, em Osasco, segundo a concessionária Viaoeste.